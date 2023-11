Feuerwehr Untermarchtal mit neuem MTW

Bei ihrer Hauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus haben die Mitglieder der Feuerwehr Untermarchtal auf die Jahre 2022 und 2023 zurückgeblickt. Auch etliche Ehrungen standen auf der Tagesordnung.

Vor der Versammlung gab es eine Kameradschaftsmesse für die verstorbenen Feuerwehrleute in der Pfarrkirche. Bürgermeister Bernhard Ritzler nahm die Lesungen vor, die Jugendfeuerwehrleute sprachen Fürbitten und stellten die Ministranten. Pfarrer Gianfranco Loi ging auf die Aufgaben der Wehr und ihr Tun für den Nächsten ein. Die Feuerwehr war nach der Messe auch beim Totengedenken zum Volkstrauertag im Friedhof und vor dem Kriegerehrenmal dabei.

Nach der Begrüßung durch den Kommandanten Wolfgang Merkle gab es die Totenehrung für die 2023 verstorbenen Feuerwehrmänner Rudolf Glatzer und Karl Vogelsang. In seinem Bericht erläuterte Merkle die Personalstruktur der Wehr. Sie hat 34 Aktive, 13 in der Altersabteilung und acht Jugendliche. Insgesamt 29 Einsätze gab es in den Jahren 2022 (16) und 2023 (13). Über die Brandmeldeanlage (BMA) des Klosters Untermarchtal wurden neun festgestellt, davon vier Fehlalarme. Lohnend war der Besuch der Übungsabende: Das Bonze-Leistungsabzeichen erwarben zwölf Feuerwehrmänner. Allerdings, so der Kommandant, „könnten die Übungsabende noch besser genutzt werden“. Die häufigsten Teilnehmer erhielten vom Kommandanten etwas Süßes.

Die Wehr verfüge über einen verbesserten Ausbildungsstand, so der Kommandant, der unter anderem von der E-Mobilität sprach. Drei Führungskräfte ‐ Reinhold Hess, Jens Rapp und Joachim Maurer ‐ absolvierten zu diesem Thema ein Praxistraining. Truppmann-Lehrgänge besuchten Niklas Traub, Jan-Philipp Ziegler, Roland Walter, Micha Sieben, Timo Merkle und Max Härle. Den Maschinisten-Lehrgang absolvierten David Scherenbacher, Stefan Traub und Joachim Maurer.

Wichtiges Thema 2023 war die Beschaffung des Mannschafts-Transportwagens (MTW). Mit diesem Fahrzeug sei die Ära des aus dem Jahr 1978 stammenden alten LTW beendet. Am Ende dankte Merkle der Gemeinde Untermarchtal und hob er die gute Zusammenarbeit mit den Gruppenführern und allen Feuerwehr-Aktiven, der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr hervor.

Ritzler ging in seiner Rede auf den Zusammenhalt der Feuerwehrleute ein. Dies sei ein Gebot der Stunde, da die Feuerwehr mit ihrer Bereitschaft zu helfen ein Glied in der Kette des öffentlichen Leben darstelle. Eingehend auf den Feuerwehrbedarfsplanentwurf berate der Gemeinderat die Tagesverfügbarkeit des Feuerwehrpersonals. Einfach sei dieser Entwurf nicht zu bewerkstelligen. Da immer zu jeder Zeit jeder mit einem Einsatz rechnen müsse, sei die Arbeit der Feuerwehr nicht hoch genug einzuschätzen, so Ritzler.

Schriftführer Jochen Fischer berichtete von 14 Proben 2022 und zehn bisher im Jahr 2023. Den zweiten Platz belegte die Jugendfeuerwehr beim Wettkampfturnier in Munderkingen. Fischer erwähnte auch den zweitägigen Ausflug nach Kulmbach, Lichtenfels und Bayreuth 2023. Die Sicherung der Fronleichnamsprozession und Versorgung der VG-Radtour waren Arbeitseinsätze. Bei der Hauptübung unterstützte die Drohnenstaffel die Personensuche einschließlich dem Einsatz einer Wärmebildkamera. Im September 2023 gab es die Segnung des neuen MTW durch Pfarrer Gianfranco Loi.

Unter den 29 Einsätzen in den zwei Jahren waren verunglückte Fahrzeuge auf der B 311 und der Landstraße nach Munderkingen und Lauterach, drei Gebäudebrände in Munderkingen, Oberstadion und Grundsheim, Ölspurbeseitigungen, Tierrettungen und Rettungseinsatz auf der Donau. Kassierer Andreas Falch gab einen präzisen Bericht. Der Kassenstand ist zufriedenstellend, trug doch die Metzelsuppe 2022 und 2023 zum guten Ergebnis bei.

Ehrungen bei der Feuerwehr Untermarchtal