Erntedank-Gottesdienst in Untermarchtal

Diesem Erntedank-Gottesdienst ging eine Betstunde zum Tag der ewigen Anbetung voraus, die Diakon Andreas Heupel mit Mesnerin Frau Gabriele Schartmann-Blersch gestaltete.

Die Besorgung und Gestaltung des Erntedank-Altars hatten wie in den vergangenen Jahren die Landfrauen aus Gütelhofen mit Mesnerin Schwester Brigitte übernommen. Die Vielfalt der Früchte und ihre Darstellung am Altar ist ein Sinnbild dessen, was die Erde für uns Menschen zur Versorgung des leiblichen Wohl bietet. Dies ist nicht selbstverständlich und deswegen sind wir Menschen als Verbraucher und gerechter Verteiler dieser irdischen Gaben zum Dank bei unserem Herrgott an diesen Erntedanktag verpflichtet. Diesen Hinweis gab Pfarrer Gianfranco Loi bei seiner Segnung der Gaben und bedankte sich bei den Gütelhofer Landfrauen und Mesnerin Schwester Brigitte für die Besorgung. Die anwesenden Gottesdienstbesucher spendeten dafür Beifall.