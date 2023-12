Ein Weihnachtskonzert für Waisenkinder in Tansania

- Seit über 20 Jahren kommt Hubert Müllerschön mit seinem Modern Symphonic Percussion Ensemble in die Vinzenzkirche, so auch am Zweiten Weihnachtstag. Das Konzert der beiden Formationen des Ensembles lockte mehr Zuschauer an als je zuvor. Der Erlös ist jeweils für die Projekte der Barmherzigen Schwestern vom Hl. Vinzenz von Paul in Tansania bestimmt. Heuer lautete das Motto, „Trommeln für Ilunda“, wo für 100 Waisenkinder ein Kinderdorf entsteht.

Die Kumasta-Gruppe der Klassen drei und vier der Sixtus-Bachmann-Grundschule Obermarchtal hat zu Beginn des Konzerts „Schönes Afrika“ in Szene gesetzt. „Banco“ spielten Claudio Lutz und Manuel Schlecker ausschließlich auf dem Schlagzeug. „Escape Artists“ war ein Stück von sechs Schülern aus dem Modern Symphonic Percussion Ensemble.

Das Ensemble, unterstützt von der Schlagzeugerklasse der Förderschule Munderkingen, trat hiernach mit seinen jüngeren Mitgliedern an die Instrumente, um das rhythmische „Mallets on the Rocks“ zu spielen, komponiert von Eckhard Kopecki. „Conquest of Paradise“ kam vom griechischen Komponisten Vangelis, „Schick Dir einen Stern“ von Stephen Janetzko. Die große Bandbreite der Einflüsse zeigte sich beim Klassiker „Have you ever seen the Rain“ aus der Feder von John Fogerty, mit dem dessen Formation „Creedence Clearwater Revival“ 1971 einen internationalen Hit landete. Von Amerika folgte ein Sprung über den Atlantik zu den Toten Hosen und „Altes Fieber“ von 2012. Beim „Michael-Jackson-Medley“ galt munteres Titelraten. Volker Rosin steuerte „Weckt den Weihnachtsmann“ bei, die Gesangseinlagen verdeutlichten, es ging um den pünktlichen Einsatz des viel strapazierten Herrn zum Feiern des Weihnachtsfests.

Das große Ensemble mit 16 jungen Erwachsenen hat den zweiten Konzertteil bestritten, angefangen mit dem gefühlvollen Stück von Phil Collins, „Another day in Paradise“. Viel fröhlicher klang von den Flippers „Komm auf meine Insel“ aus dem Jahr 1984. Mit „Fernando“ ging es zu ABBA, mit „In the air tonight“ zurück zu Phil Collins, der hier für extrem düstere Atmosphäre sorgte. Sein kräftiges Schlagzeug wurde vom Ensemble perfekt intoniert. Die „Gablonzer Perlen“ des tschechischen Komponisten Antonin Borovicka (1895-1968) klangen melodiös und waren an die Freunde der Blasmusik gerichtet. Danach trat das Gesamtensemble zusammen, um Weihnachtslieder zum Mitsingen zu spielen, „Alle Jahre wieder“, „O Du fröhliche“, „Kommet Ihr Hirten“, „Süßer die Glocken nie klingen“ und „Stille Nacht“ von 1818.

Schwester Karin von den Untermarchtaler Vinzentinerinnen und Schwester Martina, eine Vinzentinerin aus Tansania, stellten das Kinderdorf in Ilunda für 100 Kinder Projekt vor, das durch die Konzertspenden unterstützt wird. Nie zuvor hat das Modern Symphonic Percussion Ensemble so viele Leute in die Vinzenzkirche gelockt, die komplett besetzt war. Die Musikanten des Ensembles kommen aus den Landkreisen Alb-Donau, Biberach, Ravensburg, Reutlingen und Sigmaringen, entsprechend groß war für das Konzert das Einzugsgebiet.