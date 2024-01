Der Anruf kam überraschend: Eine Frau Wolke von der „Verwaltungszentrale der Verlagshäuser“ rief bei einer Untermachtalerin an und erklärte ihr: Sie habe gewonnen. Und zwar nicht nur eine Reise, nein: gleich vier - nach Kappadokien, Barcelona, Antalya und zu den Balkan-Ländern für je zwei Personen im Gesamtwert von 4000 Euro.

Außerdem nehme sie an einer Verlosung teil, bei der nur noch zehn Personen um folgenden Gewinn im Rennen sind: entweder 69.000 Euro oder einen Mercedes, der in Berlin abgeholt werden kann. Doch zum Glück wurde die 55-Jährige stutzig.

Dabei machte es im ersten Moment für die Untermachtalerin durchaus Sinn: Etwa zwei Wochen zuvor hatte schon einmal das Telefon geklingelt. Es war eine Nummer mit der Vorwahl 030 und man fragte die Untermarchtalerin, ob sie an einer Verlosung teilnehmen möchte. Falls ja, sollte sie die Taste 1 drücken und ihre E-Mail-Adresse nennen. Das machte die 55-Jährige.

Frau ist verunsichert

Dann, etwa zwei Wochen später, folgte der Anruf mit der Botschaft, sie habe gewonnen und der Frage: Möchte sie den Gewinn annehmen? Die 55-Jährige erklärte der Dame am anderen Ende der Leitung, sie müsse das erst mit ihrem Mann besprechen. Denn die Untermachtalerin war verunsichert. Wie gesagt: Auf der einen Seite ergab es Sinn. Sie hatte ja an einem Telefon-Gewinnspiel teilgenommen und auch an anderen Gewinnspielen, etwa der Tageszeitung.

„Ich dachte: Okay, es ist Weihnachtszeit und wir haben schon öfters an Gewinnspielen teilgenommen“, erklärt sie. Und die Dame am Telefon sagte ja auch, sie sei von der „Verwaltungszentrale der Verlagshäuser“ und erwähnte zudem, dass der Mann der Untermachtalerin Abonnent sei - die 55-Jährige ging davon aus, die Tageszeitung sei gemeint. „Ich weiß nicht, woher die das wussten“, sagt sie deshalb.

Andererseits hätten ihre Kinder, als sie von dem Anruf gehört haben, gesagt: „Vier Reisen auf einmal. Das ist doch eher ungewöhnlich.“ Und dann habe es auch einen Haken gegeben: Sie sollte zuerst einen Wandkalender einer bekannten internationalen Organisation für 109 Euro kaufen, da diese Organisation angeblich einer der Hauptsponsoren sei.

Einen Tag später rief wieder eine Frau an und erzählte dasselbe. Man benötige ihre IBAN, die Kontonummer, für den Kauf des Kalenders. Würde sie sich dafür entscheiden, könnten sie ihr sowohl den Kalender als auch die Reiseunterlagen zusenden. Genannt wurde ein genauer Termin, an dem man wieder anrufe.

Die 55-Jährige versicherte sich in der Zwischenzeit bei der „Schwäbischen Zeitung“, bei der sie beziehungsweise ihr Mann tatsächlich zeitgleich an einem Gewinnspiel teilgenommen hatte, dass diese Anrufe nichts mit der Zeitung zu tun haben. Eine Recherche im Internet offenbarte zudem, dass viele Menschen von dieser Nummer mit der gleichen Geschichte angerufen werden.

Besonders perfide: Die Anrufer scheinen auch mal verschiedene Verlage zu nennen, wenn sie sich melden. Doch die Bezeichnung „Verlagszentrale Deutscher Medienhäuser“ taucht immer wieder auf, genauso das angebliche Wissen, dass der angerufene Bestandskunde sei. Einige Betroffene schildern, dass sie ziemlich häufig angerufen werden, manche berichten sogar von aggressivem Verhalten und Drohungen.

Es kommt zum finalen Telefonat

Als der angekündigte Anruf kam, war sich die Untermachtalerin zum Glück sicher, dass da Betrüger am Werk waren. Ihr Mann nahm das Gespräch an. Es war wieder Frau Wolke am Apparat. Sie spricht akzentfreies Deutsch, wirkt kompetent und spricht den Untermarchtaler immer wieder mit seinem Nachnamen an.

Sie behauptet, es handle sich um ein Jubiläumsgewinnspiel für Bestandskunden der letzten 50 Jahre. Sie erklärt, dass der Untermachtaler keine neuen Abos abschließen müsse und auch der Wandkalender für 109 Euro sei eine einmalige Sache – „Sie müssen nichts kündigen und hierbei nichts unterschreiben“, versichert sie. Eine Losnummer zwecks der 69.000 Euro werde noch einmal per Post zugeschickt.

Dann möchte die Frau, in deren Hintergrund ein Kleinkind zu hören ist, noch mehr Daten haben: „Wann sind Sie geboren?“, fragt sie. „Persönliche Daten möchte ich nicht herausgeben“, antwortet der Untermachtaler. „Ich muss das aber abgleichen, da wir ja mit dem Notar zusammenarbeiten“, erklärt die Frau. Sie könne ohne diese Daten keine Unterlagen versenden.

„Das ist doch seltsam, dass ich erst einen Kalender für 109 Euro kaufen muss, und dann kriege ich erst vier Reisen im Wert von 4000 Euro“, erwidert der Untermachtaler und unterbreitet einen Gegenvorschlag: „Dann machen wir es doch einfach so: Sie ziehen die 109 Euro von meinem großen Gewinn ab und schicken ihn mir zu.“ Daraufhin legt die Frau auf. Bisher hat sie sich auch nicht wieder gemeldet.

Betrüger fordern Geld

„Beim Polizeipräsidium Ulm melden sich immer wieder mal Bürger, die mit der Masche ,Falsche Gewinnversprechen’ telefonisch kontaktiert werden. Die Betrüger haben es dabei gezielt auf Einforderungen von Gebühren für eine angebliche Gewinnausschüttung abgesehen“, erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm. Behauptet werde, wie im Untermarchtaler Fall: Nur so sei durch eine Vorabüberweisung die Auszahlung des in Aussicht gestellten Gewinns möglich.

„In den meisten Fällen erkennen die Angerufenen, dass es sich hierbei um Betrüger handelt und leisten keine Zahlungen“, so die Polizei. Demzufolge bleibe es in den meisten Fällen im Versuchsstadium und die Fälle würden teilweise auch gar nicht bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Der Homepage www.polizei-beratung.de ist allerdings zu entnehmen: Die Zahl der Strafanzeigen wegen telefonischer Gewinnversprechen ist seit 2010 bundesweit kontinuierlich gestiegen. „In Einzelfällen sind Schadenssummen im fünfstelligen Eurobereich entstanden“, heißt es dort. Die Anrufer seien in der Gesprächsführung gut geschult und würden überzeugend wirken.

Die Polizei gibt Tipps

Die Polizei weist darauf hin, dass in Fällen, in denen ein Gewinn versprochen, aber eine finanzielle Gegenleistung gefordert wird, nicht mit einem Gewinn zu rechnen ist. Sie rät bei telefonischen Gewinnmitteilungen zu grundsätzlichem Misstrauen. „Die Betrüger zielen darauf ab, über fadenscheinige Angaben an das Geld ihrer Gesprächspartner zu kommen“, warnt die Polizei. Dabei variieren ihre Maschen.

Ein tatsächlicher Gewinn setze in aller Regel keine Vorauszahlung oder Bearbeitungsgebühr voraus, so die Polizei, die rät: