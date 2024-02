Schlechte Kunde aus dem Kloster Untermarchtal: Der Klosterladen und die eigene Metzgerei schließen spätestens im Sommer, auch das Verkaufsmobil stellt seine Fahrten ein. Man bedaure den Schritt zutiefst, erklärt die Geschäftsleitung und nennt die Gründe sowie die Pläne mit den insgesamt 13 betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Mit Schmalztöpfchen hat alles angefangen. Gäste des Bildungshauses im Kloster Untermarchtal wollten vor rund 20 Jahren unbedingt welche kaufen. „Warum nicht?“, hatten sich die Schwestern und der Küchenchef gedacht. Die Idee für einen Klosterladen war geboren. Und vor allem zu Beginn brummte das Geschäft: Tonnen von Wurst und Fleisch von Tieren aus eigener Aufzucht, Eier von den eigenen Hühnern, selbst gebackenes Brot, Nudeln, Tees, Bonbons, Kekse, Kosmetika, handgemachte Seifen aus französischen Klöstern, Wein, Schnäpse und Kräutersäfte, fair gehandelter Kaffee und vieles mehr wanderte seither über die Ladentheke.

Doch damit ist bald Schluss. Dem kleinen Laden auf dem Gelände des Klosters der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul fehlt es an Kundschaft. Dies und zugleich steigende Kosten auf allen Ebenen sorgen dafür, dass das Geschäft nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben sei, sagt Geschäftsleiter Ralf Bomheuer.

Eine verhängnisvolle Spirale

„Es sind die gleichen Gründe, unter denen andere auch leiden“, erklärt er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Während der Corona-Pandemie habe man zunächst zwar noch einen leichten Aufwärtstrend verspürt, aber die folgenden Begleiterscheinungen hätten dann auch auf den Klosterladen voll durchgeschlagen. „Die Verunsicherung bei den Kunden durch die Inflation bekommen wir in einer Kaufzurückhaltung zu spüren“, sagt Bomheuer. Dem gegenüber stünden ein drastischer Anstieg der Energiepreise und die mit dem jüngsten Tarifabschluss nochmals deutlich steigenden Personalkosten. „Alles zusammen hat uns den Knock-out beschert“, bedauert der Geschäftsleiter. Denn man könne die erheblichen finanziellen Belastungen nicht über den Preis an die Kunden weitergeben und gleichzeitig die gewohnte Qualität der Produkte aufrecht erhalten. Dabei gehe es dem Kloster nicht etwa um eine satte Gewinnerzielung. „Wir wollen kostendeckend wirtschaften, aber das ist leider nicht möglich“, sagt Ralf Bomheuer.

Dabei habe man in den vergangenen Jahren über verschiedene Maßnahmen vergeblich versucht, die wirtschaftliche Situation nachhaltig zu verbessern. Als schwierig habe sich die ländliche Lage und die damit verbundene geringe Laufkundschaft dargestellt. Auch das Verkaufsmobil, das bisher von Untermarchtal aus Standorte in Stuttgart und Fellbach anfuhr, lohne sich nicht mehr und werde daher seinen Betrieb einstellen.

Nur wenige Artikel soll es weiterhin geben

Damit gehe eine lange Tradition der Untermarchtaler Produkte zu Ende. „Uns ist bewusst, dass diese Nachricht viele unserer Kunden enttäuschen wird. Wir bedauern zutiefst, dass wir diese schwerwiegende Entscheidung treffen mussten“, so Bomheuer. Ein ausgewähltes Sortiment an Büchern und Devotionalien können Gäste und Besucherinnen und Besucher zukünftig im Bildungsforum erwerben. Auch für die Eier vom klostereigenen Hofgut St. Veit, das weiterbetrieben wird, wird nach einer Verkaufsmöglichkeit in Untermarchtal gesucht.

Wann genau die Einrichtungen geschlossen werden, stehe im Moment noch nicht fest. „Spätestens im Sommer, vielleicht auch früher“, sagt Bomheuer. Das hänge davon ab, wann die Zukunft der 13 betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geklärt ist. „Das ist ein Punkt, der uns mit am meisten am Herzen liegt“, betont der Geschäftsleiter. Man stehe mit jeder und jedem Einzelnen in guten Gesprächen und versuche, sie in den anderen Klosterbereichen - also im Wohnpark oder Bildungshaus - unterzubringen. Was mit den Räumen des Klosterladens geschieht, sei noch offen.

Das sagt der Bürgermeister

In der Gemeinde Untermarchtal hat sich die Nachricht über die Fasnetstage bereits weit verbreitet. Auch Bürgermeister Bernhard Ritzler hat davon erfahren, aber mit der Geschäftsleitung persönlich noch nicht über die Gründe gesprochen. So oder so bedauert er die bevorstehende Schließung. „Das ist natürlich schon ein Schlag für unsere Bürger“, sagt er. Andererseits müsse man sich ein Stück weit an der eigenen Nase fassen: „Wenn so ein Laden plötzlich nicht mehr da ist, ist man enttäuscht. Aber so lange er da war, hat man das Angebot offensichtlich nicht genügend genutzt.“

So wie vor vielen Jahren, als es noch einen kleinen Edekamarkt gegenüber dem alten Rathaus gab, der sich nicht mehr rentierte und folglich schloss. „So sterben die Läden auf dem Land aus“, bedauert Ritzler. Auch die Untermarchtaler werden künftig also keine Einkaufsmöglichkeit mehr im Ort haben. Es sei denn, die Gemeinde findet eine Alternative. „Wir werden uns Gedanken machen müssen“, sagt der Bürgermeister, aber im Moment sei es noch zu früh.