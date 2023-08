Die Narrenzunft feiert Sommerfest

Das zehnte Sommerfest der Untermarchtaler Narrenzunft bei der Narrenstube hat sich erst in der zweiten Abendhälfte zu einem Sommerspaß und gemütlichem Vergnügen entwickelt. Zunächst ein trüber Himmel und die Gäste kamen erst mit den wärmenden Sonnenstrahlen in Scharen zum Festle der Narren.

Das üppige Angebot an verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten und auch besonders die Möglichkeiten bei den Spiel– und Spaßdarbietungen sein Geschick und Glück an den Tag zu legen, begeisterte viele zur Teilnahme. Dabei war der erste „Untermarchtaler Spiel– und Spaß-Dreikampf“ ein Magnet für jung und alt. Dabei zu sein beim Ringewerfen oder Dosenwerfen erinnerte manchen an seine Kindheit und erfordert viel Geschick und auch Glück. Das Bierkrugschieben mit einem gehöriges Maß an Fingerspitzengefühl und Schätzvermögen. Während viele eifrig diesen Sportarten frönten, genossen andere Gäste die Freude an der Unterhaltung, des Zusammenseins und Wiedersehen.

Dies alles zusammen freute den Zunftmeister Jens Rapp bei seiner Begrüßung und späteren Sieger–Ehrung. Freundlich gelaunte Narrengäste kamen auch von den benachbarten Narrenzüften aus Obermarchtal, Munderkingen, Lauterach und anderen Orten. Allen Gästen dankte Rapp für ihr Kommen und mitmachen am Sommerfest das dann in der zweiten Hälfte des Abends diesen Namen verdiente.

Die Sieger des Dreikampf mit Ringwerfen, Dosenwerfen und Bierkrugschieben sind: 1. Platz Thomas Knab, 2. Platz Gruppe Spittl–Narren Munderkingen und 3. Rang Maria Schick. Beim Schätzspiel der Narrenzunft, das übrigens immer gut ankommt, wobei dieses Mal nach dem Gesamtalter aller aktiven Untermarchtaler Narren gefragt wurde, belegte mit den genau erratenen 5540 Jahren den 1. Platz die junge Raterin Hanna Mehrsteiner, die Zahl 5548 an erratenen Jahren brachte den 2. Rang für Gudrun Kramer und dritter Sieger wurde Ferdinand Knab mit errechneten 5454 Jahren. Als Preise bekamen die Gewinner ein Weinpaket von der Firma Edel–Weine, Bierfässchen von der Zwiefalter Brauerei, Geschenke und Gutscheine gab es von der Firma Alb–Elektric, Firma Paul Fischer und Party–Service Buck. Die Zwischenwertungen und Preise daraus wurden von folgenden Teilnehmer gewonnen: Herbert Heinzelmann, Peter Braß, Luca Härle, Antonia Buhl, Noah Kruber, Ellen Huber und T. Zick.