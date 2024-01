Über den Gemeindehaushalt für das laufende Jahr, über Spenden und über die Bauplatzpreise im Baugebiet „Freiherr-von-Speth-Straße“ haben Bürgermeister Bernhard Ritzler und die Untermarchtaler Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Dienstagabend beraten. VG-Geschäftsführer und Finanzfachmann Markus Mussotter erklärte dem Gremium das Zahlenwerk zum Haushalt und die Kalkulation des Quadratmeter-Preises im neuen Baugebiet.

Bekanntlich wird das neue Baugebiet „Freiherr.von Speth-Strasse“ von der Gemeinde gemeinsam mit dem Untermarchtaler Kloster entwickelt. Dabei bringe die Gemeinde 8140 Quadratmeter, also 72,46 Prozent, und das Kloster 3097 Quadratmeter, also 27,54 Prozent der Fläche für die geplanten 13 Bauplätze ein, erklärte Markus Mussotter. Nach Abzug von rund 1600 Quadratmetern für sogenannte öffentliche Verkehrsflächen verbleiben der Gemeinde 6963, dem Kloster 2645 Quadratmeter verkaufbare Fläche. Diesen Flächen stellte der Finanzexperte die voraussichtlichen Gesamtkosten des Baugebiets in Höhe von 1,614 Millionen Euro gegenüber und erhielt als „kostendeckende Preise pro Quadratmeter“ für das Kloster 123,60 Euro, für die Gemeinde 181,79 Euro. „Die Gemeinde darf nicht unterhalb des kostendeckenden Preises verkaufen“, erklärte Mussotter und schlug einen Verkaufspreis pro Quadratmeter von 185 Euro vor. „Das ist echt ein Brett. Wir konnten uns bislang in Untermarchtal solche Preise nicht mal vorstellen, sie ergeben sich aber aus den anfallenden Kosten“, sagte Bürgermeister Ritzler.

Der Gemeinderat stimmte dem Preis von 185 Euro zu. Nun muss ein städtebaulicher Vertrag mit dem Kloster angeschlossen werden und die vorhandenen Interessenten für die Bauplätze müssen über den beschlossenen Preis informiert werden. „Dann werden wir wohl ein überschaubares Bewerberfeld haben, so dass für alle Bewerber ein Bauplatz vorhanden sein wird“, vermutete der Bürgermeister. Bernhard Ritzler betonte, dass mit der Ausweisung des Baugebiets „Freiherr-von-Speth-Straße“ die Entwicklung Untermarchtals nach Süden und damit die künftige Weiterentwicklung der Gemeinde gelungen sei.

Nachdem der Untermarchtaler Gemeindehaushalt im vergangenen Jahr ein Plus von rund 8700 Euro auswies und damit „gesetzeskonform und generationengerecht“ war, betonte Markus Mussotter, dass im Jahr 2024 ein Minus von rund 570.000 Euro in der Gemeindekasse entstehen werde. Der Finanzfachmann erklärte, dass sich das Minus aus den hohen Gewerbesteuer-Einnahmen im Jahr 2022 ergebe, denn die führen heuer zu einem geringeren Finanzausgleich und höheren Umlagen. „Die Wellenbewegung führt jetzt zum Minus, in den Folgejahren aber wieder zum Plus“, sagte Mussotter. Für den laufenden Betrieb fehlen in Untermarchtal heuer rund 420.000 Euro, hinzu kommen mit 26.000 Euro die notwendigen Tilgungen. „Wenn alle geplanten Investitionen umgesetzt werden, würde ein Darlehn in Höhe von 950.000 Euro benötigt. Der 2023 geplante Kredit wurde aber nicht in Anspruch genommen und in den kommenden Jahren werden keine Darlehen gebraucht, betonte Mussotter. Im Investitionsprogramm der Gemeinde sind momentan rund eine Million Euro verplant. So schlägt der erste Bauabschnitt zur Sanierung der Mehrzweckhalle mit 320.000 Euro zu Buche, wofür aber ein Zuschuss aus dem Ausgleichsstock beantragt wird. Die Erschließung des Baugebiets „Freiherr-von-Speth-Straße“ und die Kanalsanierung in der Berg- und Haldenstraße stehen genauso im Investitionsprogramm wie der Asphaltbelag auf dem Verbindungsweg Munderkinger- und Bahnhofstraße. Für die Beleuchtung am Fußweg zum Sportplatz stehen 10.000 Euro im Plan, eine Kehrmaschine soll 3500 Euro kosten, für 25.000 Euro soll im Friedhof ein Grabfeld für moderne Bestattungsformen entstehen und für 3000 Euro könnte eine neue Telefonanlage im Rathaus eingebaut werden.

„Die Situation ist schon bedrückend“, sagte Bürgermeister Ritzler, „einerseits die hohen Bauplatzpreise und andererseits die eng geschnürte Finanzlage“. Man mache nichts aus Jux und Tollerei, sondern erfülle lediglich die Pflichtaufgaben, so der Bürgermeister. „Wenn wir alle Bauplätze verkaufen könnten und wir auf einige Projekte verzichten, können wir eine Null im Haushalt schaffen“, gab sich Ritzler am Dienstag zuversichtlich.