Comedy–Abend mit Uwe Spinder im Sportheim Untermarchtal

Der SV Untermarchtal veranstaltet am 6. Oktober, 20 Uhr, im Sportheim einen Kult–Comedy–Abend mit Uwe Spinder. Wer Spaß am Fußball habe und gern lache, sei genau richtig bei Uwe Spinder, heißt es in der Pressemitteilung des SV Untermarchtal.

Nach mehr als 600 Auftritten in der ganzen Republik frönt der Schwabe seit 2018 seiner größten Passion auch auf der Bühne und präsentiert die wunderbar kuriose Welt des runden Leders mit viel Humor und jeder Menge Pointen. Am 6. Oktober ist der Comedy–Abend der Extraklasse in Untermarchtal zu erleben.

Spinders ständig aktualisierte Mischung aus Comedy und Kabarett ist die vergnügliche Reise eines leidenschaftlichen Fans durch das fußballkulturelle Geschehen mit all seinen bunten Facetten und Typen, die stets als witzige Hommage daherkommt, aber auch absurde Entwicklungen genüsslich auf die Schippe nimmt.

Anekdoten von der Kreisliga bis zum WM–Finale treffen auf Amüsantes von der Stadionwurst bis zu Neymar. Legendäre Kicker, launige Trainer, schwafelnde Reporter, skurrile Nostalgie, lustige Fakten und Fundstücke werden flankiert von herzerfrischenden Sprüchen und Weisheiten — der Fußball schreibt die schönsten Geschichten.

Uwe Spinder sorgt für verbale Dribblings und Treffer auf allen Feldern der Fußballkomik. Er spielt dabei gern Doppelpass mit dem Publikum und garantiert für 90 Minuten beste Unterhaltung nicht nur für Experten.

Der Vorverkauf für den Comedy–Abend hat bereits begonnen. Eintrittskarten sind im Infozentrum oder in der Pizzeria im Sportheim in Untermarchtal zum Preis von 10 Euro erhältlich.