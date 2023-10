Baugebiet Freiherr-von-Speth-Straße wird derzeit erschlossen

Bei einer Besichtigung des neuen Baugebiets „Freiherr-von-Speth-Straße“ im Süden der Gemeinde hat sich am Dienstag der Gemeinderat ein Bild von den bisherigen Erschließungsarbeiten gemacht. Das Gremium war sich einig, dass die Fertigstellung der Erschließung noch vor Wintereinbruch bewerkstelligt werden muss. Für eine Funkübertragungseinrichtung beim Viadukt erteilte der Gemeinderat sein Einvernehmen.

13 Bauplätze zwischen 596 und 910 Quadratmeter Größe sind nach jetzigem Stand im neuen Baugebiet „Freiherr-von-Speth-Straße“ im Süden Untermarchtals geplant, westlich von Maria Hilf. Die Größe der einzelnen Grundstücke kann in geringfügigem Umfang noch verändert werden. Bürgermeister Bernhard Ritzler berichtete seinen Räten, dass vor den Handwerkerferien alle Leitungen gelegt worden seien. Bezüglich des Breitbands ging er davon aus, dass die Leerrohre verlegt, jedoch noch keine Glasfaserkabel eingeblasen wurden. Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen habe die ausführende Firma seit Anfang August keine weiteren Arbeiten mehr er-bracht. Mit den bisherigen Leistungen zeigte er sich zufrieden. Es müsse noch die Teerung erfolgen, ferner die Schlussvermessung.

Gemeinderat Wolfgang Merkle forderte, der Bauleiter möge sicherstellen, dass die Erschließungsarbeiten vor Wintereinbruch abgeschlossen werden. Abgesehen da-von, dass man bei Vergabe mit einer Fertigstellung bis April 2023 gerechnet habe, müsse im Hinblick auf den Winterdienst für Maria Hilf die Teerung erfolgen, da die Zufahrt auf einer nicht unerheblichen Distanz aufgebaggert und nur mit Kies verfüllt worden sei.

Bürgermeister Ritzler stimmte zu und verwies auf eine Reihe von Anfragen für Bauplätze im neuen Baugebiet. Zur Refinanzierung sei eine zügige Vermarktung geboten. Voraussichtlich in der nächsten Gemeinderatssitzung am 14. November werde über die Quadratmeterpreise ein Beschluss gefasst. Er werde Markus Mussotter, den Finanzfachmann der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, um Ausarbeitung einer rechtssicheren Vorlage bitten. Da die Gemeinde und das Kloster Grundstücke in das neue Baugebiet eingebracht hätten, müsse bei der Vermarktung jede Seite entsprechend berücksichtigt werden. Er sei schon gespannt, ob sich die vorhandenen Anfragen angesichts gestiegener Bauzinsen und Baupreise in eine Vermarktung der Grundstücke umsetzen lassen, sagte der Rathauschef. Für die Abwasserentsorgung habe man aufgrund der Felsen im Untergrund zwei Erschlie-ßungsstränge errichten müssen. Im Hinblick auf das Urteil des Bundesverwaltungs-gerichts hinsichtlich der Ungültigkeit des § 13b BauGB sagte Ritzler, „der Satzungsbeschluss für dieses Baugebiet wurde zwar auf der Basis von § 13b getroffen, der Beschluss ist jedoch schon vor zwei Jahren getroffen worden. Experten gehen da-von aus, dass Beschlüsse aus jener Zeit vom Urteil nicht erfasst sind, da sie mehr als ein Jahr vor Urteilsverkündung getroffen wurden“.

Zulässig sind laut Bebauungsplan bis zu 1,5 Vollgeschosse. Die ursprünglich angedachte zentrale Wärmeversorgung hat sich nicht durchgesetzt. Insoweit verwies Bürgermeister Ritzler darauf, dass moderne Häuser nur noch wenig Heizung benötigten.

Im Sitzungssaal des Infozentrums hatte sich das Gremium mit einem Baugesuch für einen Funkübertragungsmasten zu beschäftigen. Dieser ist mit einer Höhe von 43,2 Meter für das Gewann „Hölläcker“ geplant, im Außenbereich in der Nähe des Viadukts. Bürgermeister Ritzler berichtete, dass dem Gemeinderat verschiedene Anfragen vorgelegen hätten. Die Ausrichtung des Gremiums und der Verwaltung sei dahingehend, dass nur ein Mast gebaut werden soll, den alle Anbieter nutzen können. Er verwies auf einen Masten der Gemeinde Obermarchtal, welcher auf der Gemarkung Untermarchtal errichtet wird, ferner auf einen 60 Meter hohen Masten, der in der Nachbargemeinde Lauterach geplant sei. Aufgrund des neuen Mastens, für den das Gremium einstimmig das Einvernehmen der Gemeinde herstellte, ist der Ausbau des 5-G-Netzes möglich, mit Echtzeitübertragung, gutem Handyempfang und der Unterstützung autonomen Fahrens. Bürgermeister Ritzler argumentierte im Vorfeld des Beschlusses, der Masten habe einen großen Abstand zur Wohnbebauung, der Grundstückseigentümer sei mit dem Bau einverstanden und die Errichtung diene der Allgemeinheit. In der Stellungnahme der Gemeinde wird ausdrücklich aufgenommen, dass die Gemeinde davon ausgeht, dass alle Anbieter den Masten nutzen werden.

Mitgeteilt hat der Rathauschef, dass in der an eine Familie vermieteten Lehrerwohnung im Schulhaus neue Bodenbeläge eingebaut werden. Außerdem sollen die Wände neu gestrichen werden. In der Straße „Große Egert“ wurde bei der Verlegung von Gasleitungen auf Wunsch vieler Eigentümer auch Breitband mitverlegt.