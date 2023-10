Bach und Mozart zum Abschluss der Ehinger Kirchenmusiktage

Das letzte Konzert der diesjährigen Ehinger Kirchenmusiktage findet am Sonntag,12 November, um 17 Uhr in der Klosterkirche St. Vinzenz in Untermarchtal statt. Gleichzeitig ist es für Christoph Mehner, der in anfangs nächsten Jahres in Pension geht, wohl das letzte große Konzert, das er mit seiner Kantorei Ehingen aufführt. Wieder mit dabei ist das Mitteldeutsche Kammerorchester mit seinem Konzertmeister Andreas Hartmann.

Das Programm beginnt mit der Ouvertüre in D-Dur von Johann Sebastian Bach, die mit ihren Pauken und Trompeten barocken Glanz verbreitet. Der zweite Satz, die berühmte „Air“, wird in der tragfähigen Akustik der Klosterkirche besonders schön zur Wirkung kommen, ebenso wie das Adagio (KV 261 ) von W. A. Mozart ,mit dem der Solist Andreas Hartmann und sein Orchester zum Hauptwerk des Programms, Mozarts „Waisenhausmesse“ überleiten.

Diese Festmesse war für die Einweihung einer Kirche bei einem Wiener Waisenhaus bestimmt und wurde deshalb später als „Waisenhausmesse“ berühmt. Mozart war gerade mal zwlf Jahre alt, als er diese Festmesse komponierte und im Beisein von Kaiserin Maria Theresia selbst dirigierte. In der Komposition des jungen Mozart ist die Freude am Experimentieren nicht zu überhören. Für die dramatischen Passagen ließ er sich vom Opernstil seiner Zeit inspirieren, während er die Passagen der Solisten im empfindsamen Stil gestaltete. Daraus ergeben sich immer wieder überraschende Kontraste, die Christoph Mehner, so darf man erwarten, für eine mitreißende und packende Interpretation nutzen wird.