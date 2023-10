Autorinnen-Lesung mit Barbara Janz-Spaeth und Hildegard König in Untermarchtal

Eine Autorinnen-Lesung mit Barbara Janz-Spaeth und Hildegard König findet am Sonntag, 29. Oktober, 19 Uhr, in der Vinzenzkirche Untermarchtal statt. Sie stellen ihr Buch „Zeigt euch! 21 Porträts namenloser Frauen der Bibel“ vor, teilt das Bildungsforum Kloster Untermarchtal mit. In der Bibel gibt es viele Frauenfiguren, die ihre Rolle in der zweiten Reihe spielen. Diese Frauen werden im Buch zu Ich-Erzählerinnen ihrer eigenen Geschichten und zeigen die Parallelen zwischen Frauenleben damals und heute auf. Prosa- und Lyriktexte bieten einen Blick auf biblische Geschichten und machen Lust, Position zu beziehen und sich zu solidarisieren gegen Ungerechtigkeit und Marginalisierung von Frauen heute. Einzumischen in das Spiel oder in einen Austausch mit zwei der Autorinnen können Interessierte beim Kurs „Wort(k)glauberinnen“ und/oder bei der Lesung in der Vinzenzkirche. Barbara Janz-Spaeth ist Referentin für Bibelpastoral und biblische Bildung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Hildegard König war bis 2020 Professorin für Kirchengeschichte an der Technischen Universität Dresden veröffentlichte unter anderem als Lyrikerin mehrere Bücher. Es ist den drei ein Anliegen, die Frauen der Bibel mit heutigen Leserinnen und Lesern zu bringen. Daher stehen sie für Workshops, Lesungen oder Fortbildungen zur Verfügung.