Mit einem sehr skurrilen Fall von Selbstjustiz ist aktuell das Polizeirevier Heidenheim beschäftigt. Die Beamten wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Leonhardstraße in Heidenheim gerufen.

Unbekannte hatten an zwei Autos die Reifen zerstochen. Die beiden Fahrzeuge waren dem Polizeibericht zufolge auf Parkplätzen abgestellt, die Anwohnern vorbehalten sind. Eine Berechtigung hierfür hatten beide Autos nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht.

Täter hinterlassen Botschaft

An einem Fahrzeug hinterließen die Täter einen Zettel, in welchem sie ihrem Ärger Luft machten und den Parkfrevel anprangerten. So stellten sie die zerstochenen Reifen als "Strafe" dar. Weder den exakten Wortlaut noch ein Foto des Zettels kann jedoch derzeit veröffentlicht werden. Auf Nachfrage von Schwäbische.de teilte das Polizeipräsidium Ulm mit, dass es sich dabei um ermittlungstaktische Gründe handele.