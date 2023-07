Zwei Zugpassagiere attackieren und beißen Einsatzkräfte

Zwei Reisende haben am Sonntagmorgen, 23. Juli, gegen 9.45 Uhr Einsatzkräfte am Ulmer Hauptbahnhof angegriffen und bedroht, nachdem sie zuvor einen Fernzug aus Richtung München genutzt hatten. Das berichtet die Bundespolizeiinspektion Stuttgart.

Der 33 Jahre alte deutsche Staatsangehörige und seine 35–jährige Begleiterin fuhren am Morgen zunächst mit dem ICE von München aus in Richtung Ulm. Da beide gegenüber dem Zugpersonal wohl keine gültige Fahrkarte vorweisen konnten und sich aufbrausend und unkooperativ gegenüber den Mitarbeitenden verhalten haben sollen, wurde die Bundespolizei gerufen.

Noch vor der Ankunft des Zuges am Ulmer Hauptbahnhof nahmen die beiden Reisenden offenbar gegenseitige sexuelle Handlungen an sich vor und konnten schließlich durch die Einsatzkräfte im hinteren Teil des Zuges angetroffen werden.

Sowohl der Reisende als auch die 35 Jahre alte italienische Staatsangehörige verhielten sich von Beginn an aggressiv gegenüber den Streifenbeamten und beleidigten und bedrohten diese verbal. Nachdem der 33–Jährige zudem versucht hatte einen Beamten in das Gesicht zu schlagen, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Auch seine Begleiterin, welche versucht hatte sich in die Maßnahme einzumischen, wurde gefesselt auf das Bundespolizeirevier Ulm verbracht. Auch nach der Fesselung verhielt sich der in Ulm wohnhafte Mann durchgehend aggressiv, trat nach einem Beamten und biss diesem in die Hand. Bei dem Vorfall wurde der Beamte leicht verletzt, die übrigen Einsatzkräfte verblieben unverletzt.

Gegen die beiden Beschuldigten ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung und der Erregung öffentlichen Ärgernisses.