Dass der SSV Ulm 1846 Fußball als Aufsteiger auch noch am letzten Vorrundenspieltag der Dritten Liga im unumstrittenen Spitzenspiel des Spieltags steht, ist eigentlich Beweis genug für die wirklich starke Hinrunde, die die Spatzen bislang absolviert haben. Nach 18 Spielen schlagen für den Liganeuling bereits neun Siege zu Buche, dazu kommen noch drei Unentschieden und sechs Niederlagen. Im Endergebnis ein mehr als beachtlicher fünfter Tabellenplatz. Und in Ulm gibt man sich optimistisch, am letzten Hinrundenspieltag durchaus auch den dritten Tabellenplatz des momentan punktgleichen Gegners SC Verl angreifen zu können. Anstoß ist am Samstag, 16. Dezember, um 14 Uhr in der Sportclub-Arena in Verl.

Die 25.000-Einwohner-Stadt in Nordrhein-Westfalen stellt seit vier Jahren einen Drittligisten. Zwischenzeitlich feierte das Team von Trainer Alexander Ende zuletzt fünf Siege in Folge, blieb zehn Ligapartien am Stück ungeschlagen, inklusive eines beeindruckenden 1:0-Siegs gegen Dynamo Dresden. Erst am vergangenen Wochenende setzte es durch eine 1:3-Niederlage bei Preußen Münster wieder einen kleinen Dämpfer. Dennoch rangiert das Überraschungsteam weiter auf Rang drei in der Tabelle. Verl konnte dabei bislang genau wie die Spatzen 30 Punkte sammeln. Mit 18 Scorerpunkten ragt Oliver Batista-Meier bei den Westfalen heraus. Die Leihgabe von Dynamo Dresden hat jeweils neun Tore und Torvorlagen vorzuweisen.

Thomas Wörle erwartet einen dominanten Gegner

„Sie greifen in der Startelf auf sechs, sieben Spieler zurück, die schon länger da sind und haben sich punktuell verstärkt. Was auffällt: Sie haben eine Spielweise, die sehr dominant ist und sie sind eine der besten Mannschaften mit Ball“, sagt Ulms Trainer Thomas Wörle über den Gegner. Zudem sieht er auch im Spiel gegen den Ball hohe Qualitäten beim SC Verl. „Da kommt richtig was auf uns zu - es ist ein Topspiel“, so Wörle weiter, der sich auf eine tolle Atmosphäre in einem engen Stadion einstellt.

Ein Topspiel, in das die Spatzen selbst allerdings auch mit breiter Brust gehen können. Durch das 1:1-Unentschieden gegen Borussia Dortmund II zuletzt ist der SSV seit drei Spielen ungeschlagen und hat die erste Partie im Ausweichstadion in Aalen erfolgreich bestritten. „Die Zufriedenheit zum Ende der Hinrunde ist groß, Platz fünf und 30 Punkte lassen positiv auf die letzten Monate zurückblicken“, ist man bei den Spatzen guter Laune.

Dennoch „will und wird sich unsere Mannschaft aber nicht ausruhen“. Wörle betont daher: „Wir haben in den letzten Spielen gezeigt, was wir können und das versuchen wir auch wieder in die Waagschale zu werfen.“ Der ein oder andere Ulmer Spieler war die letzten Tage krank, ob es bis zum Spiel für einen Einsatz der angeschlagenen Akteure reicht, ließ der Trainer im Vorfeld der Partie noch offen.