Keiner achtete auf sie. Warum auch? Es waren Ferien und nicht wenige Menschen nutzten den freundlichen Nachmittag für einen Spaziergang. So auch das siebenjährige Mädchen mit seinem Vater. Ihr Ziel am Ostermontag, 10. April, 2023: ein Spielplatz nahe dem Wiblinger Schulzentrum.

Dort angekommen, schöpfte das Kind keinen Verdacht, als es von seinem Papa, womöglich etwas ungewöhnlich, gebeten wurde, die Hände hinterm Rücken zu verschränken, damit er sie fesseln kann. Das gehöre zum Spiel, gab er seiner Tochter zu verstehen, sie würden nun „Indianer spielen“. Dann stach er ihr in den Hals.

Wenige Monate zuvor wurde Ece getötet

Es war der zweite Mord an einem jungen Mädchen in der Region innerhalb kurzer Zeit. Erst vier Monate zuvor hatte ein 27–jähriger Asylbewerber aus Eritrea in Illerkirchberg die 14–jährige Ece auf ihrem Weg zur Schule erstochen.

Der folgende Prozess erregte bundesweit Aufmerksamkeit, Reporter aus ganz Deutschland kämpften im Gerichtssaal um die besten Plätze. Mittendrin war Dr. Peter Winckler. Seine „Exploration“ des Angeklagten war ausschlaggebend für das Urteil: lebenslänglich.

Schlüsselrolle des Gutachters

Der Gerichtspsychiater aus Tübingen attestierte Eces Mörder uneingeschränkte psychische Gesundheit. Ergo ging das Gericht von einer uneingeschränkten Schuldfähigkeit aus.

In Bälde, womöglich noch in diesem Jahr, wird Winckler abermals auf dem Gutachterstuhl im Landgericht Ulm Platz nehmen. Gerichtet sind die Augen dann auf den Mann, der in Wiblingen seine Tochter bei einem harmlos erscheinenden Osterspaziergang umbrachte.

Die Staatsanwaltschaft hat jetzt mitgeteilt: Sie geht von „heimtückischem“ Mord aus.

Die Fälle weisen Parallelen auf

„Heimtückisch“ ging auch Eces Mörder zu Werke. Und dies ist nicht die einzige Parallele zwischen den Todesumständen von Ece und der Siebenjährigen. So handelte es sich bei der Tatwaffe jeweils um ein Messer. Doch das war es dann mit den Gemeinsamkeiten.

Zwar liegen die Tatorte nur wenige Kilometer entfernt voneinander. Letztlich trennen die Verbrechen Welten.

Angefangen beim Täter. Während Eces Mörder zur Höchststrafe verurteilt wurde, kann der 40–jährige Angeschuldigte im Wiblinger Fall davon ausgehen, freigesprochen zu werden. Beziehungsweise: Für die Staatsanwaltschaft steht schon jetzt fest, dass der Vater für seine Tat gar nicht zur Rechenschaft zu ziehen ist.

Er konnte nicht einsehen, ein Unrecht zu begehen

Der Serbe soll zum Zeitpunkt der Tat an einer „schizophrenen Psychose“ gelitten haben. Diese habe verhindert, dass er einsehen konnte, Unrechtes zu tun. Folglich sei er schuldunfähig.

Auch diese Erkenntnis geht auf das Konto von Peter Winckler. Er hat den Mann, der zum Mörder seiner eigenen Tochter wurde, bereits untersucht. In der Psychiatrie, wo der 40–Jährige seit der Tat einsitzt. Noch am Tatort hatte er selbst die Polizei gerufen, widerstandslos ließ er sich festnehmen.

Was war das Motiv?

Über das Motiv, warum er seine Tochter - womöglich im Wahn - tötete, schweigt sich die Staatsanwaltschaft aus. Man wolle der Hauptverhandlung nicht vorweg greifen, sagt eine Sprecherin auf Anfrage von Schwäbische.de. Auch Peter Winckler will im Vorfeld keine Angaben machen, er befürchtet, sich ansonsten „befangen“ zu machen.

Einer, der sich mit Psychosen auskennt, ist der Ulmer Professor Jörg M. Fegert, der Ärztliche Direktor der Klinik für Kinder– und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm. Als typischen Auslöser schizophrener Psychosen nennt er Cannabis–Konsum in jungen Jahren, aber auch genetische Risiken.

Psychosen kommen in Schüben

Wie Psychosen verlaufen, in denen die Betroffenen ihr Verhalten nicht steuern können? „Psychosen treten meist in Schüben auf“, erklärt Fegert. Das bedeutet: Sie kommen und gehen. Ein Fünftel der Erkrankten leidet jedoch dauerhaft, chronisch. Ein bis zwei Prozent der Bevölkerung machten laut Fegert in ihrem Leben Psychosen durch.

Heilbar seien sie nicht. Medikamente machten für viele Betroffene aber ein selbstbestimmtes Leben in Normalität und Freiheit möglich, so Fegert.

Das Gericht hat das letzte Wort

Die Entscheidung, wie mit dem 40–Jährigen zu verfahren ist, obliegt letztlich dem Ulmer Landgericht. Dieses muss zunächst über ein von der Staatsanwaltschaft beantragtes Sicherungsverfahren entscheiden. Dieses hat das Ziel, den Vater des getöteten Kindes nicht nur vorläufig, sondern dauerhaft in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen.

Begründet wird dies nicht nur mit der Erkrankung des Mannes. Von ihm gehe, so die Staatsanwaltschaft, auch eine „erhebliche Gefahr“ für die Allgemeinheit aus.

Es wird einen Prozess geben

Um einen, zumindest in Teilen, öffentlichen Prozess wird der 40–Jährige aber nicht herum kommen. In diesem dürfte es weniger um die Schuldfrage, als vielmehr seine Schuldfähigkeit gehen. Und auch darum, warum die Staatsanwaltschaft zunächst davon ausging, dass der Täter der Stiefvater, nicht aber der leibliche Vater der Getöteten war.

Laut Staatsanwaltschaft hatte ein anderer Mann die Vaterschaft für das Mädchen anerkannt. Es sei nicht auszuschließen, dass diese „möglicherweise wahrheitswidrige“ Vaterschaftsanerkennung dem Kind nach einem abgelehnten Asylantrag ein Aufenthalts– und Bleiberecht sichern sollte. Nun aber geht die Staatsanwaltschaft davon aus: Der Mörder des Mädchens ist auch der tatsächliche Vater.

Bestürzung nicht halb so groß wie bei Ece

Ist das der Grund, warum die Bestürzung nach der Tat nicht in Ansätzen so groß war wie nach Eces Ermordung? Großen Anteil daran dürfte hier der Status des Täters als Flüchtling gehabt haben. Trotzdem: Kein Politiker war zu vernehmen, der nach dem Mord in Wiblingen lautstark forderte, Kinder in Familien besser zu schützen.

Das scheint der größte Unterschied der Taten von Illerkirchberg und Wiblingen: Die Beziehung zwischen Täter und Opfer. In Illerkirchberg gab es schlicht keine.

Ece, so hieß es, war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Die Tötung in Wiblingen hingegen scheint schmerzlich vor Augen zu führen: Mord und Totschlag kommen nicht nur manchmal, sondern vor allem innerhalb von Familien vor.