Zwei Jahre ist es jetzt her, dass sich das Leben der Familie Konovalenko/Marchenko schlagartig änderte. Vor 730 Tagen begann der russische Angriffskrieg auf ihre ukraininische Heimat. Vor gut einem Jahr hat die Familie ein neues Zuhause nahe Ulm gefunden. Das Wichtigste, so sagen sie: Sie sind in Sicherheit.

Olena Konovalenko und Dmytro Marchenko erinnern sich an eine überstürzte Flucht aus Odessa, an die Ankunft in Ulm und ein ganz neues Leben fernab der Heimat.

Unbeschwertes Familienleben in Odessa

Der Weg dorthin war ein langer. In Odessa, direkt am Schwarzen Meer gelegen, lebte die 42-Jährige gemeinsam mit ihrem Partner Dmytro Marchenko und ihrem heute elfjährigen Sohn Mischa. Die Mutter arbeitete als Endokrinologin, Dmytro ist gelernter Ingenieur und war später Matrose auf hoher See.

Und ein Geschwisterchen für Mischa war auf dem Weg. Doch das unbeschwerte Familienleben nahm am 24. Februar 2022 ein jähes Ende. An diesem Tag begann auf der anderen Seite des Landes der Überfall der russischen Armee auf die Ukraine. „Vier bis fünfmal am Tag hörten wir die Sirenen“, erinnert sich Olena Konovalenko. „Mit jedem Alarm sind wir dann sofort in den Keller“ - um Schutz vor möglichen Angriffen zu suchen.

Der Entschluss: Olena und Mischa sollten flüchten

Doch die Gefahr war irgendwann zu groß, ergänzt ihr Partner Dmytro Marchenko. Gut zwei Wochen nach Kriegsbeginn folgte der Entschluss: Die schwangere Olena und Mischa sollten sich in Sicherheit bringen. „Es war besser, die Ukraine zu verlassen“, sagt Olena Konovalenko.

Dmytro blieb zunächst in Odessa - obwohl er nicht an die Front musste. Noch heute leidet er nach einem Schiffsunglück vor fünf Jahren an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Er sollte aber schnellstmöglich nachkommen.

Ein schwerer Schicksalsschlag auf der Flucht

Mit Mischa ging es für Olena Konovalenko im Auto zunächst ins unweit gelegene Moldawien, später weiter nach Rumänien. Zu diesem Zeitpunkt habe sie aber schon bemerkt, dass mit ihrer Schwangerschaft etwas nicht stimmte, erinnert sie sich. „Ich hatte in der Ukraine keine Möglichkeit, es überprüfen zu lassen“, sagt sie.

Im rumänischen Krankenhaus stellte sich dann heraus, dass sie ihr ungeborenes Kind verloren hatte, erklärt sie mit trauriger Stimme. Der Schicksalsschlag in einer ohnehin dramatischen Zeit. Weit weg von der Heimat, allein mit ihrem Sohn in einem fremden Land - ohne zu wissen, wie es für die Familie weitergeht. Ein Lichtblick folgte, als die beiden wieder mit Papa Dmytro vereint wurden. Der 44-Jährige war kurz zuvor ebenfalls aus Odessa geflohen.

Ulm war das Ziel - oder doch nicht?

Gemeinsam ging es weiter Richtung Deutschland. Das Ziel war von vornherein Ulm, betonen die beiden. Aber warum ausgerechnet die Münsterstadt? „Ich meinte mich zu erinnern, dass ich schonmal in Ulm war“, sagt Olena Konovalenko und lacht. „Es war aber Köln. Ich habe den Dom und das Ulmer Münster verwechselt.“

Ein Missverständnis, das die Familie aber nicht bereut, wie Dmytro Marchenko klarstellt. „Unser Ziel war es, uns hier schnell zu integrieren“, erklärt Dmytro Marchenko. „Die Sprache ist für die Integration sehr wichtig“, ergänzt Olena Konovalenko.

Ein neues Zuhause und viel Unterstützung

Zunächst in einem Wohnheim in Ulm untergekommen, sind die drei inzwischen auf dem Land, in Hüttisheim (Alb-Donau-Kreis) heimisch geworden - und könnten ihren neuen Vermietern nicht dankbarer sein, wie sie betonen.

Bei Behördengängen, beim Streichen der Wände und beim Einrichten der Wohnung: „Das Ehepaar war so freundlich und hat uns von Anfang an unterstützt“, sagt sie. Seit einem Jahr wohnen die drei jetzt hier. Auch im Ort seien sie herzlich aufgenommen worden.

Das Ziel: Sich hier eine Existenz aufbauen

Als Endokrinologin kann Olena Konovalenko noch nicht wieder arbeiten. Ihre Prüfung müsse hier zuerst anerkannt werden, erklärt sie. Einen ersten Schritt ins Arbeitsleben hat sie aber bereits getan. Seit Kurzem arbeitet sie als Diabetesberaterin. Sie ist glücklich über diese Möglichkeit. „Ich bin wirklich hungrig nach Arbeit“, sagt sie.

Mischa geht seit einer Weile auf eine Schule in Ulm. Die Familie scheint hier aber angekommen zu sein. Auch, wenn der Krieg in der Ukraine enden sollte, betont die Familie, wollen die drei in Deutschland bleiben. Und das Beste aus dem unfreiwilligen neuen Leben machen.