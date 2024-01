Markierungen auf dem Boden sowie am Wegesrand abgestellte Engelsfiguren erinnern in einem Waldstück nahe dem Ulmer Stadtteil Wiblingen noch immer an die schreckliche Tat, die sich hier vor einer Woche ereignet haben soll.

Ein 15-Jähriger soll dort seine gleichaltrige Freundin erwürgt haben. Zwar konnten Rettungskräfte das Mädchen nach dem Eintreffen am Tatort vorerst stabilisieren. Im Krankenhaus ist die 15-Jährige am Neujahrsmorgen aber gestorben.

Tatverdächtiger ruft selbst die Polizei

Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Er soll in der Nacht auf den 29. Dezember selbst die Polizei gerufen und auf seine Tat aufmerksam gemacht haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.

Den Tatverdächtigen nahmen Beamte kurz nach dem eingegangenen Notruf nahe dem Tatort fest. Dabei habe er keinen Widerstand geleistet. Genauere Angaben zu der Tat, etwa, warum es seine Freundin erwürgen wollte, machte der Festgenommene bisher nicht. Die Hintergründe, so erklärt es die Staatsanwaltschaft Ulm auf Nachfrage, sind weiterhin offen.

Nahe dem Tatort wurden Engelsfiguren niedergelegt. (Foto: SZ )

Bei dem 15-jährigen Tatverdächtigen soll es sich um den Sohn jenes Täters handeln, der an Ostermontag 2023 am Schulzentrum in Wiblingen seine eigene Tochter und damit die Schwester des aktuell Tatverdächtigen mit einem Messer getötet hat.

Erst vor wenigen Wochen hatte das Landgericht Ulm über eine dauerhafte Unterbringung des Mannes in einer geschlossenen Psychiatrie entschieden. Da der dreifache Vater unter einer akuten Schizophrenie leiden soll, wurde er für schuldunfähig erklärt.

Dass es sich bei dem Jungen, der vergangene Mittwochnacht seine eigene Freundin erwürgt haben soll, tatsächlich um den Sohn jenes Mannes handelt, will von offizieller Seite niemand bestätigen.

Möglicher Zusammenhang zu Mord am Ostermontag

Die Staatsanwaltschaft beruft sich auf das Jugendschutzgesetz und macht keine Angaben. Ausführliche Recherchen unserer Redaktion sowie anonym gehaltene Kontakte zu Bekannten der Familie bestätigen jedoch, dass die beiden tatsächlich in einem engen familiären Verhältnis stehen. Mehrere Medienberichte bestätigen einen Zusammenhang der beiden Fälle ebenfalls.

Der 41-Jährige hatte seine siebenjährige Tochter damals beim „Indianer-Spielen“ getötet. Über Monate hatte sich der Mann mit wirren Theorien und Religionen beschäftigt, wie beim Gerichtsprozess damals klar wurde.

Aus der Überzeugung heraus, seine „liebste Tochter“ Gott opfern zu müssen, um dann eine Belohnung zu erhalten, habe er sie getötet, wie er selbst vor Gericht erklärt hatte. Auch er hatte damals selbst den Notruf gewählt und seine Tat am Telefon gestanden, wie es jetzt der 15-Jährige tat.

Viele Fragen sind weiter noch offen

Inwiefern diese Tat mit dem jüngsten Würge-Angriff des mutmaßlichen Sohnes zusammenhängt, ob es auch hier um wirre Theorien ging, bleibt offen.

Unklar ist aktuell auch noch, ob sich die Jugendlichen im Wald getroffen haben oder dort gemeinsam hingelaufen sind. Diesen und weiteren Fragen will die Staatsanwaltschaft in ihren Ermittlungen wegen Totschlags nun nachgehen.

Sollte es zu einem Prozess kommen, wird dieser unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, da der Tatverdächtige erst 15 Jahre alt ist. Die Frage, warum ein junger Mann seine Freundin zu Tode würgt, wird für die Öffentlichkeit also möglicherweise unbeantwortet bleiben.