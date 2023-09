Zusätzliche Führungen durch neue Stadthaus–Ausstellung

Als Reaktion auf das große Interesse bietet das Ulmer Stadthaus zusätzliche Führungen durch die neue Ausstellung „Mongolei. Zeitgenössische Fotografien“ an. Angelika Held führt durch die Fotoausstellung über die Mongolei an den nächsten beiden Donnerstagen, 7. und 14. September, jeweils um 17 Uhr. Der Eintritt in Stadthaus–Ausstellungen ist grundsätzlich frei, an Führungen teilnehmen können Erwachsene für 3,50 Euro, das erste Kind einer Familie für 1,50 Euro und jedes weitere Kind einer Familie für 50 Cent. Um Anmeldung wird gebeten, telefonisch unter 0731/1617700 oder online auf stadthaus.ulm.de/reservierungen.