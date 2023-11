Das Eden in Ulm hat eine lange Geschichte, doch jetzt könnte sich alles ändern. Seit der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg existiert das Gebäude in der Ulmer Karlstraße. Lange war es ein Striplokal, dann wurde es zu einem Nachtclub und einer Kulturstätte mit Bar. Doch jetzt droht das Aus. Dabei schwärmt selbst die Ulmer Stadtverwaltung in einer aktuellen Sitzungsvorlage vom „Legendenstatus“ des Eden.

Für die Legende aber gibt es offenbar keine Zukunft mehr, zumindest nicht in der jetzigen Form. Betreiber und Eigentümer Klaus Erb denkt über eine ganz andere Nutzung nach: Er würde das Gebäude gerne umbauen und als Gebetshaus vermieten, konkret als Moschee. Dafür fehlten nur noch die Minarette. „Die gibt es aber in Leichtbauweise“, erläutert Erb auf Nachfrage. Eine Bauvoranfrage bei der Stadtverwaltung hat er bereits gestellt.

Eigentümer erhofft sich Glaubensgemeinschaft als Mieter

Diese aber teilt mit, dass ihr gar kein Bedarf „örtlicher Gemeinden“ bekannt sei. Auch sonst scheint die Idee eines Gebetshauses an dieser Stelle so gar nicht zur bewegten Geschichte des Eden zu passen. Was verbirgt sich also hinter dem Schachzug des Eigentümers? „Zumindest ist es kein Bluff“, sagt Erb. Er habe zuvor an ein Sportstudio, eine Shishabar oder einen Tantra-Massage-Club gedacht. Das Gebäude sei aber wie gemacht für eine Moschee und er erhoffe sich eine Glaubensgemeinschaft als langfristige, zuverlässige Mieter.

Ob von den Minaretten künftig auch Muezzin-Rufe zu hören sein werden, darüber will Erb noch nicht spekulieren. Doch klar ist auch: Im Kern geht es bei den Diskussionen um einen seit Jahren schwelenden Konflikt um die Zukunft des Club Eden.

Der Club wird torpediert und das wird kaum aufhören. - Betreiber und Eigentümer Klaus Erb

Vor allem ein Anwohner, ein Mitglied des Vereins „Leben in der Stadt“ (Früher: „Verein Leise“), habe den Club unter Druck gesetzt, erklärt Erb. „Der Club wird torpediert und das wird kaum aufhören.“ Der Anwohner hat sich mit anderen Anliegern über eine angebliche Lärmbelästigung und die Zustände vor dem Club beschwert ‐ und ist mehrmals bei der Stadtverwaltung vorstellig geworden. „Tief frequentierte Bässe“ und das „Verhalten der Gäste im angrenzenden öffentlichen Raum“ störe die Anlieger „zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens“, hieß es in einem Schreiben an die Stadt Ulm.

Lärmgutachten zeigt keine Auffälligkeiten

Erb sagt, an den meisten Tagen seien die Geräusche aus dem Club kaum wahrnehmbar, weil die Autogeräusche alles übertönen. Im Juli vergangenen Jahres aber gab Erb ein Lärmgutachten in Auftrag. Selbst Überprüfungen des kommunalen Ordnungsdienstes und der Polizei hätten keine Auffälligkeiten ergeben. Aufgrund einer Klageandrohung forderte das Baurechtsamt aber schließlich ein umfangreicheres Emissionsgutachten.

„Ich bin mir sicher, dass das auch wieder von den Gegnern zerpflückt würde“, glaubt Erb. Zudem kämen Kosten in Höhe von 10.000 bis 15.000 Euro auf ihn zu. „Zusätzlich zu dem Schaden, den wir bereits haben.“ Deshalb hat der Clubbetreiber Widerspruch beim Regierungspräsident in Tübingen eingelegt. Doch eine Entscheidung darüber könnte Jahre dauern, erste Anzeichen deuteten zudem darauf hin, dass ein Widerspruch wenig Chancen hat. Zudem wollte Erb eigentlich kürzer treten und den Betrieb abgeben an den möglichen Nachfolger, den Ulmer Hans Patzwahl.

Stadt setzt die Anfrage erst einmal aus

Doch dafür müsste zunächst die Zukunft des Clubs gesichert sein. Der Ulmer Bauausschuss jedenfalls hat einstimmig entschieden, die Bauvoranfrage für ein Jahr auszusetzen. Zugleich wurde ein Bebauungsplan für den Bereich in der Karlstraße aufgestellt. Die Stadtverwaltung schreibt dazu im Behördendeutsch: „Mit dem Verlust der besonderen Nutzung stellt sich die Frage, inwieweit der Gebäudebestand mit einer gänzlich anderen Nutzung den Anforderungen an eine geordnete städtebauliche Entwicklung standhalten kann.“ Die Frage sei, ob mit der „neuen Identität des Ortes auch neue städtebauliche Antworten gefordert sind“.

Erb ist von der Entscheidung des Rates nicht überrascht. Er hofft nun zeitnah auf ein Gespräch mit dem Bauamt, einem Lärmgutachter und dem Ordnungsamt. Erb sagt aber auch, für einen künftigen Clubbetrieb seien „die Fronten wohl zu verhärtet“. Und er fügt hinzu: „Ich glaube da nicht mehr an eine Lösung.“ Auch die Ideen für ein gastronomisches Angebot hält er nicht für zeitgemäß. „Die Gastro steckt in der Krise.“ Insofern sei die Idee einer Moschee gar nicht so abwegig.