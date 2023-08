Zugeflogenes Volk, 20 Kilo Honig

Seit dem Frühjahr schwärmten sie aus und sammelten Nektar für den „ZwickRoell–Honig“: Bei der diesjährigen „Honigernte“ beim Einsinger Prüfmaschinenhersteller kamen rund 20 Kilogramm zusammen — gesammelt von den werkseigenen Bienenvölkern. „Zugeflogen und geblieben“, hieß es im Sommer für eine Königin und ihr Gefolge. Und neben der Arbeit als „Honig–Produzenten“ haben die fleißigen Bienen auch eine wichtige Funktion bei der Ausbildung.

„Mit den 20 Kilogramm Honig, die unsere Bienen in diesem Jahr produziert haben, sind wir sehr zufrieden. Noch mehr freue ich mich, dass wir mit unseren Blumenweiden rund ums Werk den Bienen und Insekten einen kleinen Lebensraum geschaffen haben. Unsere Bienen danken uns das jährlich mit dem leckeren Honig“, zieht Isabell Mang, Hobby–Imkerin und ZwickRoell–Mitarbeiterin, ein positives Fazit des Bienenjahres 2023 beim Prüfmaschinenhersteller. Als eine von drei bienenbegeisterten „Firmen–Imkern“ kümmert sie sich um die inzwischen drei Bienenvölker des Unternehmens.

Kürzlich erst wurde der Honig des Jahrgangs 2023 geerntet und fachgerecht in einer Zentrifuge geschleudert, gereinigt und gefiltert — und schließlich abgefüllt in Gläser zu je 250 Gramm. Jedes Jahr, sobald der Honig der ZwickRoell–Bienen verarbeitet ist, profitieren nicht zuletzt gute Kunden des Einsinger–Unternehmens davon. Schon beim Frühstück können sie sich den Honig auf der Zunge zergehen lassen — und den Geschmack prüfen. „Kunden bekommen den ZwickRoell geprüften Honig als besonderes und natürliches Werbegeschenk“, wie Mang erläutert.

Anteil an der guten Qualität und Weiterverarbeitung des Honigs haben auch die Auszubildenden und Studierenden bei ZwickRoell. Der Grund: Die Bienen sind seit der Ansiedlung im Jahr 2021 Teil des Ausbildungskonzepts im Bereich Nachhaltigkeit und soziale Unternehmensverantwortung für Mensch und Natur. Mang: „Im Umgang mit den Bienen lernen unsere Auszubildenden wie wichtig ein verantwortungsvoller Umgang von Mensch und Natur ist, und welche Rolle Bienen dabei einnehmen. Bei ZwickRoell tragen wir in der Vermittlung des Wissens über Bienen dabei durchaus einen wichtigen Teil dazu bei. Und Spaß macht es allen auch noch.“

Für einen „Sondereinsatz“ beim Imker–Team hatte im Mai dieses Jahres ein zugeflogenes Bienenvolk gesorgt: Eine Bienenkönigin und ihr Hofstaat hatten sich in einem Baum auf dem Firmen–Campus, gut sichtbar als „schwarze summende Traube niedergelassen“, von dem die Imker sie schließlich vor einem aufziehenden Unwetter einfangen und umsiedeln konnten. „Seitdem ist dieses Bienenvolk unser drittes und scheint sich hier in Einsingen auch sehr wohl zu fühlen. Wir sind schon gespannt auf die Honigernte 2024, wenn sich unsere Neuen dann so richtig eingelebt haben“, sagt Mang und lacht.