Zollkontrolle in Ulm: Spürhund Athos auf der Suche nach Schmuggelware

An der Bundesstraße 10 bei Ulm–Dornstadt zieht der Ulmer Zoll regelmäßig osteuropäische Kleinlaster aus dem Verkehr. Der Verdacht: Transport von unversteuerten Zigaretten.

Bei der Kontrolle kommen auch Spürhunde zum Einsatz, die ein feines Näschen für bestimmte Schmuggelware haben. Schwäbische.de war mittendrin.

Spürhund ist Spezialist für Tabak und Bargeld

Athos ist in seinem Element. Schwanzwedelnd sucht der belgische Schäferhund den grauen Kleintransporter ab, der eben noch aus Rumänien in Richtung England unterwegs gewesen ist — bis ihn der Zoll in Dornstadt bei Ulm aus dem Verkehr gezogen hat.

Der fünfjährige Rüde, der nun schnuppernd um das Fahrzeug schreitet, ist ausgebildeter Spürhund beim Hauptzollamt Ulm. Er ist darauf trainiert, mit seiner Nase Tabak und sogar Bargeld zu erschnüffeln. Dabei können die Zigaretten und die Scheine noch so gut versteckt sein — Athos findet sie.

A7 und A8 sind Hauptrouten für Schmuggler

Um Schmuggel in Deutschland zu bekämpfen, ist der Zoll nicht nur an den Landesgrenzen, sondern regelmäßig auch im Binnenland unterwegs. Eine ehemalige Tankstelle an der Bundesstraße 10 bei Ulm–Dornstadt eignet sich für Fahrzeugkontrollen besonders gut.

Das Interessante an dem Standort aus Sicht der Zöllner: Der Anschluss an das Autobahnkreuz Ulm/Elchingen. Denn hier treffen mit den Autobahnen 7 und 8 die beiden wichtigen Verbindungen zwischen Norden und Süden sowie Westen und Osten aufeinander — und damit auch zwei Hauptrouten für Schmuggler und deren Ware.

Fahrzeuge, die das „Drehkreuz“ A7/A8 aus Richtung Osteuropa kommend passieren, nimmt das Hauptzollamt Ulm regelmäßig ins Visier. „Seit etwa einem Jahr stellen wir fest, dass Kleinlaster aus Bulgarien, Rumänien, Albanien und Mazedonien besonders gerne präpariert werden“, erklärt Sprecher Hagen Kohlmann.

In den Transportern wird jede Nische von Athos beschnüffelt. Egal wie gut das Versteck - der Spürhund findet die Schmuggelware. (Foto: Dennis Bacher )

Zigaretten, die im osteuropäischen Raum vergleichsweise günstig zu erwerben sind, würden häufig über Deutschland in Gebiete gefahren, wo sie dann wegen der höheren Tabaksteuer viel teurer verkauft werden können. Beliebte Ziele der Schmuggler: die skandinavischen Länder und das Vereinigte Königreich.

England ist ein verdächtiges Ziel

An der ehemaligen Tankstelle an der B10 beginnt Spürhund Athos unterdessen damit, den Innenraum des verdächtigen Transporters genauer zu inspizieren. War auch dieser Fahrer im Begriff, Schmuggelware von Rumänien nach England zu transportieren? Der Fund von unversteuerten Zigaretten würde die Ulmer Zollbeamten jedenfalls nicht überraschen.

Während seine Papiere überprüft werden, muss sich der junge Mann den Fragen der Zöllner stellen. Er wirkt nervös und gibt an, lediglich ein paar Schachteln Zigaretten in einer Tasche zu transportieren.

Damit sich Spürhund Athos selbst davon überzeugen kann, muss der Fahrer sein Gepäck aus dem Wagen räumen. Taschen, Tüten und Koffer werden von den Zöllnern in einer Reihe neben dem Transporter aufgestellt. Aufmerksam schauen die Beamten zu, während sich Athos den Objekten nähert.

Sechs Spürhunde beim Ulmer Zoll

Der vierbeinige Kollege mit der guten Nase — in der Riechschleimhaut eines Hundes befinden sich etwa 220 Millionen Riechzellen, beim Menschen sind es nur etwa fünf Millionen — ist einer von insgesamt sechs Spürhunden beim Hauptzollamt Ulm.

Hier durchlaufen sie eine einjährige Grundausbildung und werden dann darauf trainiert, besondere Gerüche wahrzunehmen. Im Fall von Athos handelt es sich dabei um Bargeld und Tabak.

Seit vier Jahren ist der belgische Schäferhund an der Seite von Hundeführerin Yvonne Paulus im Einsatz, wo er gemeinsam mit der pensionierten Spürhündin Ate lebt und als vollwertiges Familienmitglied zählt. Wenn Frauchen Urlaub hat, gilt das auch für den Diensthund.

Hundetrainer Dieter Lohr und Hundeführerin Yvonne Paulus vom Ulmer Zoll. (Foto: Dennis Bacher )

„Die Beziehung zwischen Hund und Hundeführerin muss zu 100 Prozent passen“, weiß Dieter Lohr, Hundetrainer beim Ulmer Zoll. „Und das tut es in diesem Fall.“

Mit seinen fünf Jahren sei Athos, der neben seiner Ausbildung zum Spürhund auch eine solche zum Schutzhund absolviert hat, momentan im besten Spürhundealter. In der Regel verabschieden sich seine Kollegen mit etwa zwölf Jahren in den Ruhestand.

Fund bei der Kontrolle

Kontrollen an der Autobahn wie in Ulm–Dornstadt sind für Athos Routine. Ein spezielles Kommando für seinen Einsatz benötigt der aufgeweckte Rüde nicht. „An meiner Uniform erkennt er immer sofort, wenn es für ihn an die Arbeit geht“, erklärt Yvonne Paulus.

Geführt von seinem Frauchen, schreitet Athos lautlos und konzentriert die Taschenreihe ab, schnüffelt ausgiebig an jedem Gepäckstück. So weit, so unauffällig. Doch als er auf einen dunklen Rucksack aufmerksam wird, hält der Spürhund plötzlich inne. Athos scheint etwas gerochen zu haben.

Dass Zigaretten in Koffern oder Taschen geschmuggelt werden, ist laut Zollsprecher Hagen Kohlmann eher ungewöhnlich. In der Regel würde die unversteuerte Ware professionell in den Fahrzeugen verbaut, sodass sie für die Autobahnpolizei oder den Zoll schwieriger zu finden sei. An kreativen Ideen scheint es den Schmugglern dabei nicht zu mangeln.

10.000 Zigaretten hinter der Seitenwand

Erst kürzlich stellten Zollbeamte einer Ulmer Kontrolleinheit bei Dornstadt über 100.000 geschmuggelte Zigaretten in einem Kleintransporter aus Rumänien fest. Die Zöllner ließen das Fahrzeug, das eigentlich nur Kfz–Teile geladen haben sollte, mit Tabakspürhund Athos absuchen.

Dass Zigaretten in Koffern geschmuggelt werden, ist eher ungewöhnlich. Diese Fracht dient lediglich zu Übungszwecken und ist demnach nicht echt. (Foto: Dennis Bacher )

„Er war ganz aufgeregt und zeigte an, dass sich etwas hinter den Seitenwänden befinden musste“, erinnert sich Hundeführerin Yvonne Paulus. Schnell sei klar gewesen, dass es sich dabei um eine größere Menge handeln musste.

Bei der Demontage der Verkleidung fanden die Beamten schließlich hunderte Stangen unversteuerter Zigaretten. Der Fahrer musste 20.000 Euro Tabaksteuer nachzahlen und erwartet nun ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung.

Was ist in dem Rucksack?

Hat Athos etwas Verdächtiges erschnüffelt, dann erkennt man das an seinem veränderten Verhalten. „Wenn er einen Geruch wahrgenommen hat, dann wird er ganz aufgeregt und versucht, die genaue Stelle zu lokalisieren“, erklärt Hundeführerin Paulus. Und sobald er sie gefunden hat, bleibt er wie versteinert stehen. Beim Zoll ist dann die Rede vom „Einfrieren“.

Wie eingefroren wirkt Athos auch jetzt, als er vor dem dunklen Rucksack des Fahrers aus Rumänien steht. Schnell wird die Tasche von den Zollbeamten aus der Reihe genommen. Doch was ist drin?

Suche für Spürhund wie ein Spiel

Spürnase Athos scheint die gefundene Menge an Zigaretten eher weniger zu interessieren. Ihm ist vor allem eine Sache wichtig: die Belohnung. Die Suche nach der Schmuggelware begreift der Vierbeiner als Spiel, wie Hundeführerin Yvonne Paulus erklärt. Mit einem Clicker bestätigt sie ihren Hund.

Nach getaner Arbeit gibt es erst ein Leckerli, dann wird ausgiebig mit dem Lieblingsspielzeug getobt. „Nach einem Arbeitseinsatz ist es sehr wichtig, mit dem Hund zu spielen“, erklärt Yvonne Paulus. Denn das Schnüffeln verlange dem Tier nicht nur körperlich, sondern auch kognitiv viel ab.

Derweil ist der verdächtige Rucksack von den Ulmer Zöllnern untersucht worden. Das Ergebnis: eine Stange Zigaretten — wie angegeben. Alles im Rahmen der erlaubten Freimenge. Der Mann darf sein Gepäck wieder in den Transporter laden und weiterfahren.

„Es ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen“, erklärt Zollsprecher Hagen Kohlmann die Methode. Häufig würden 20 Fahrzeuge am Stück kontrolliert, ohne dass etwas gefunden wird. Doch immer wieder haben die Ermittler bei ihren Kontrollen Erfolg. Dass dem so ist, haben sie vor allem ihrem schwanzwedelnden Kollegen mit der guten Nase zu verdanken.