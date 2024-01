Im Fall des psychisch kranken 44-Jährigen aus Staig (Alb-Donau-Kreis), der im Sommer vergangenen Jahres auf seine pflegebedürftige Mutter eingeschlagen hatte, hat das Landgericht Ulm vergangene Woche frühzeitig ein Urteil gefällt. Von ihm gehe eine Gefahr für die Allgemeinheit aus. Der Mann bleibt somit in der Psychiatrie.

Seit Jahren psychisch krank

Er habe seiner Mutter den Teufel austreiben wollen, gab der Mann, der bereits seit Jahren psychisch erkankt ist, dem Richter bereits beim Prozessauftakt vergangene Woche zu verstehen. Sie zu verletzen, habe er allerdings nicht beabsichtigt. „Ich wollte sie doch nur retten“, beteuerte der Mann, der mit seiner Mutter zusammen in einem Haus in Staig lebte.

Zum Zeitpunkt des Angriffs habe er unter einer akuten Psychose gestanden. Ein möglicher Grund: Nach eigenen Angaben habe er kurz vor dem Vorfall seine Medikamente stark reduziert. Ohne Rücksprache mit einem Arzt.

Dann schlug der Sohn zu

So kam es im Juni 2023 zur Attacke, bei der die Seniorin schwere Gesichtsverletzungen erlitt. Weil der Mann eines Morgens in seinem Wahn im Haus lautstark herumgebrüllt hatte, rief eine Nachbarin die Polizei. Der Mann wurde allerdings erst Tage später sichtlich verwirrt von einer Polizeistreife aufgegriffen, weil die Mutter gegenüber den Beamten aussagte, gestürzt zu sein. Seitdem ist er in der Psychiatrie.

Mann stellt Gefahr für die Allgemeinheit dar

Die alte Frau, die bereits unter den Folgen eines Schlaganfalls gelitten hatte, verstarb kurz nach dem Vorfall. Allerdings nicht an ihren Gesichtsverletzungen, wie der Staatsanwalt bei der Prozesseröffnung betonte.

Wegen einer diagnostizierten paranoiden Schizophrenie und der damit einhergehenden Gefahr für die Allgemeinheit forderte die Staatsanwaltschaft, den Mann dauerhaft in eine Psychiatrie einzuweisen. Dem ist das Gericht nun nachgekommen.