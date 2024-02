Wolfgang Gerke ist neuer Leiter der Uklmer Schutzpolizeidirektion

In einer Feierstunde hat Polizeipräsident Bernhard Weber den Leitenden Polizeidirektor Wolfgang Gerke in das Amt des Leiters der Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ulm eingeführt. Diese Funktion übernahm Gerke bereits zum 1. Dezember 2023. Er tritt die Nachfolge von Karl-Heinz Reiter an, der Ende Juli 2023 in den Ruhestand verabschiedet wurde.

„Wolfgang Gerke hat für diese Stelle die besten Voraussetzungen“, sagte Polizeipräsident Weber bei der Amtseinführung. Gerke hatte in der Vergangenheit nach dem Abschluss seines Studiums an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster/Nordrhein-Westfahlen wichtige Führungsfunktionen innerhalb der Polizei ausgeübt. So war er Referent im Lagezentrum des Innenministeriums Baden-Württemberg, Leiter des Polizeireviers Wangen im Allgäu und Mitglied des Projektstabs zur Umsetzung der Evaluation der Polizeistrukturreform im Innenministerium.

Zuletzt leitete Wolfgang Gerke den Stabsbereich Einsatz beim Polizeipräsidium Ulm und war zugleich stellvertretender Leiter des Führungs- und Einsatzstabs.

Der Leiter der Schutzpolizeidirektion trägt nicht nur eine hohe Personalverantwortung für die etwa 1250 Beschäftigten seines Zuständigkeitsbereichs, er ist auch verantwortlich für die Sicherheit und Ordnung in der Region. Das Polizeipräsidium Ulm sorgt in seinem Zuständigkeitsbereich, dem Stadtkreis Ulm und den Landkreisen Alb-Donau, Biberach, Göppingen und Heiden-heim für die Sicherheit von rund 912.000 Einwohnern auf einer Fläche von 4156 Quadratkilometer.