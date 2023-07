Die Nachfrage nach Kaufobjekten ist im Frühjahr 2023 sowohl in Ulm als auch in Neu–Ulm stark gedämpft. Vor allem seit Mitte 2022 gehen die Preise für Wohnungen und Häuser deutlich zurück, erklärt Stephan Kippes, Leiter des IVD–Marktforschungsinstituts.

Der neue City–Report für Ulm und Neu–Ulm zeigt, dass vor allem ältere Häuser mit einer schlechteren Energiebilanz derzeit günstiger zu haben sind als noch in den Vorjahren. Auch bei Neubauobjekten sei die Vermarktung „aufgrund hoher Preise sehr schwierig“, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. „Die jungen Familien, die in diesem Segment häufig als Käufer auftraten, haben sich sukzessive zurückgezogen.“

Wind hat gedreht

Ganz anders sah die Lage noch in den vergangenen Jahren aus: Von 2018 bis zum Frühjahr 2023 nahm das Preisniveau in Ulm wie fast überall im Land spürbar zu. Wohnbaugrundstücke für Mehrfamilien– und Einfamilienhäuser legten mit knapp 40 Prozent, Eigentumswohnungen mit 36 Prozent am deutlichsten zu. Mietwohnungen und freistehende Einfamilienhäuser stiegen im selben Zeitraum um 22 bis 28 Prozent. Ähnlich stark hatten die Preise auch in Neu–Ulm angezogen.

Der stark ausgeprägte Verkäufermarkt der vergangenen Jahre hat sich zum Käufermarkt gewandelt, indem eine gewisse Kaufzurückhaltung vorherrscht. Immobilienverband

Mitte 2022 drehte sich dann der Wind: Vor allem die Kombination aus gestiegenen Zinsen, restriktiven Kreditvergaben, der hohen Inflation sowie den Unsicherheiten infolge des Ukraine–Krieges belasten den Markt, erklärt der Immobilienverband. „Der stark ausgeprägte Verkäufermarkt der vergangenen Jahre hat sich zum Käufermarkt gewandelt, indem eine gewisse Kaufzurückhaltung vorherrscht.“

Sanierung ist teuer

Manche Objekte sind derzeit aber weiterhin gesucht: Dazu zählen vor allem kleinere, bezahlbare Eigenheime sowie altersgerechte Eigentumswohnungen, die von der älteren Generation nachgefragt werden. Diese Käufer hätten keine Schwierigkeiten, eine Finanzierung zu erhalten, da sie in der Regel über ein hohes Eigenkapital verfügen. Die Nachfrage nach Wohnungen konzentriere sich aufgrund der ausgebauten Infrastruktur vor allem auf die guten Stadtlagen. Das Interesse an Kaufobjekten im Umland sei dagegen „deutlich geringer“.

Die Bereitschaft zur energetischen Sanierung ist derzeit aufgrund der hohen Kosten und der fehlenden staatlichen Förderung gering. Immobilienverband

Die hohen Kosten für Sanierungen belasten auch den Markt für gebrauchte Immobilien spürbar. „Die Bereitschaft zur energetischen Sanierung ist derzeit aufgrund der hohen Kosten und der fehlenden staatlichen Förderung gering“, betont der Verband.

So viel kosten Immobilien im Schnitt

Im Bestand kosteten freistehende Einfamilienhäuser in Ulm im Frühjahr dieses Jahres im Schnitt 660.000 Euro, das sind 1,6 weniger als im Herbst 2022, Doppelhaushälften rund 600.000 Euro, das sind 0,3 Prozent mehr als im Herbst des Vorjahres und Reihenmittelhäuser rund 550.000 Euro und damit 0,9 Prozent weniger. Für Eigentumswohnungen wurden im Durchschnitt 3870 Euro je Quadratmeter verlangt. Gegenüber Herbst 2022 war das ein leichter Zuwachs von 0,5 Prozent.

Noch deutlicher gingen die Preise in Neu–Ulm zurück. Im Bestand kosteten freistehende Einfamilienhäuser im Frühjahr 2023 im Schnitt 495.000 Euro, das sind 2,6 Prozent weniger als im Herbst 2022. Das Preisniveau bei Eigentumswohnungen ging um 3,5 Prozent zurück auf 3300 Euro für den Quadratmeter.

Was das für Mieter bedeutet

Angesichts des steigenden Zinsniveaus für Kaufimmobilien wollen offenbar mehr Menschen wieder zur Miete wohnen. „Die Nachfrage nach Mietobjekten übersteigt derzeit in der Doppelstadt Ulm–Neu/Ulm das Angebot deutlich“, erklärt IVD–Marktberichterstatter Sebastian Hirn von der Hirn Immobilien Gesellschaft aus Ulm. Damit steigen die Mietpreise ununterbrochen. Die Neuvertragsmieten für Wohnungen lagen in Ulm im Frühjahr 2023 durchschnittlich bei 12,40 Euro je Quadratmeter für Altbauobjekte, 13,20 Euro für Bestandsobjekte und 14,10 Euro für Neubauobjekte. Gegenüber Herbst 2022 betrugen die Preissteigerungen 4,2 Prozent im Altbau, 3,1 Prozent im Bestand und knapp zwei Prozent im Neubau.

In Neu–Ulm gingen die Mietpreise für Altbauwohnungen im Halbjahresvergleich von Herbst 2022 bis Frühjahr 2023 dagegen um 2,5 Prozent zurück, die Preise für neuerrichtete Mietwohnungen stiegen dagegen leicht.