Wohnsitzloser übernachtete in Kirchengebäude

Die Pfarrerin stellte am Freitagmorgen fest, dass ein Wohnsitzloser sich eine Schlafstätte im Gemeindehaus eingerichtet hatte. Das berichtet die Polizei.

Als dieser sich nach 9 Uhr immer noch weigerte, das Gebäude zu verlassen, wurde die Polizei gerufen. Der stark betrunkene 45-Jährige leistete auch der Aufforderung durch die Polizei keine Folge. Als er aus dem Gebäude geführt werden sollte, griff er die Beamten an. Er wurde in Gewahrsam genommen. In seinen Habseligkeiten befanden sich eine ganze Reihe von Briefen, die er aus Briefkästen gestohlen hatte. Bei der Polizei machte er keine Angaben zu seinem Namen. In der Klinik, in der eine kleine Wunde versorgt werden sollte, machte er falsche Angaben. Trotzdem wurde seine Identität ermittelt.