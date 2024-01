Brückensanierungen, Wohnquartiere und Pläne für eine attraktivere Fußgängerzone: Welche der Maßnahmen haben das Bauamt 2023 besonders gefordert?

Das ist bei der Vielzahl von Vorhaben nicht ganz einfach zu beantworten. Ich glaube, es ist insgesamt die hohe Zahl und die große Breite der Projekte, die uns gerade in der Verwaltung beschäftigt.

Eines der Mammutprojekte in den kommenden Jahren ist der Umbau des Blaubeurer Rings mit einer Brückenlösung und dem Neubau der Wallstraßenbrücke. Warum glauben Sie, dass sich dieser finanzielle Aufwand lohnt?

Sie haben Recht, das wird mit Sicherheit die größte Herausforderung für die Verwaltung und die Bürgerschaft. Die Maßnahme ist jedoch ziemlich alternativlos. Beide Brücken sind am Ende ihrer Lebensdauer angekommen und müssten ansonsten für den Verkehr gesperrt werden. Ich bin aber froh, dass wir mit der Landesgartenschau ein begleitendes städtebauliches Projekt auf den Weg bringen konnten - zur Verbesserung der Gesamtsituation.

So soll es in ein paar Jahren am dann für die Öffentlichkeit zugänglichen Blaubeurer Tor aussehen. (Foto: Sinai/Machleidt Städtebau/SHP Ingenieure )

Was bedeuten die Arbeiten am Blaubeurer Ring für die Autofahrer?

Auf jeden Fall einen starken Eingriff. Viele Menschen werden sich in dieser Zeit umstellen müssen, was ihre täglichen Wege angeht. Gerade der Berliner Ring sowie die Heidenheimer Straße müssen einen großen Teil des Ausweichverkehrs aufnehmen. Je mehr Menschen sich in dieser Zeit für andere Verkehrsmittel wie den ÖPNV oder Fahrrad entscheiden oder auch die Tageszeiten ihrer Fahrten anpassen, umso verträglicher wird es für uns alle.

So könnte es in ein paar Jahren aussehen: Die Brücke über das Blaubeurer Tor ist abgerissen und durch einen Tunnel ersetzt. Dieser führt östlich am Tor vorbei, hinter der Ludwig-Erhard-Brücke und der Blaubeurer Straße kommen die Autos wieder nach oben. (Foto: asp Architekten/Stuttgart, Chri )

Ein erklärtes Ziel der Stadtverwaltung ist es, den Wohnungsbau voranzutreiben. Dennoch mangelt es weiterhin an Wohnraum. Was sind die Gründe dafür und was will die Stadt dagegen unternehmen?

In diesem und im nächsten Jahr werden jeweils mehr als 700 Wohneinheiten fertiggestellt. Damit erreichen wir unsere Ziele. Ein großes Problem aber sind die Wohnungen, bei denen im Moment nicht mit dem Bau begonnen wird. Die Gründe hierfür sind etwa die hohen Standards, teure Baupreise aber auch die Unsicherheiten bei Förderungen und vor allem die hohen Zinsen. Leider liegt das nicht in unserer Hand. Punkte wie die kommunalen Vorgaben für das Bauen überprüfen wir. Ich bin aber sicher, dass wir damit keine grundsätzliche Wende in der Bauwirtschaft erreichen können. Und wir können und wollen auch nicht alle Qualitätsmaßstäbe über Bord werfen. Wir werden aber sicherlich Grundstücke zur Bebauung vorbereiten, um gewappnet zu sein, wenn die Bauwirtschaft wieder etwas anzieht.

Wohnraum soll auch auf der Fläche des heutigen Blautalcenters entstehen. Warum glauben Sie, war die Entscheidung für den Abriss richtig?

Ich glaube, dass sich das Konsumverhalten verändert hat und damit zu viel Einzelhandelsfläche entstanden ist. Das wird sich in den kommenden Jahren bereinigen. Ich bin froh, dass sich der Einzelhandel mit den Sedelhöfen und der Transformation des Blautalcenters wieder stärker auf die Innenstadt fokussiert. Wir werden dies unter anderem mit der Umgestaltung der Fußgängerzone tatkräftig unterstützen. Das Blautalcenter tat sich schon mehrere Jahre recht schwer. Letztendlich ist es aber ein Glücksfall, dass hier nun ein gemischten Stadtquartier entstehen kann mit rund 1000 Wohneinheiten sowie kleineren Einzelhandelsflächen und Büros. Ohne dass zusätzliche Flächen versiegelt werden. Und das Besondere an dem derzeitigen Konzept ist ja, dass wesentliche Teile des bestehenden Gebäudes in die künftige Bebauung integriert werden.

Was halten Sie von dem Vorschlag mittelfristig eine dritte Straßenbahnlinie zu forcieren?

Der Bau einer Straßenbahnlinie ist aufwendig und teuer. Hierfür braucht es dichte und gemischte Quartiere, damit das Verkehrsmittel auch über den Tag hinweg einigermaßen ausgelastet ist. Wir haben mit den zwei bestehenden Straßenbahnlinien einen großen Teil unserer dicht bebauten Stadtteile erschlossen. Die Kohlplatte (mögliches künftiges Baugebiet im Westen der Stadt, Anm. d. Red.) - zumindest wenn sie irgendwann in dichter Struktur bebaut würde - wäre sicher ein Anlass, über eine neue Linie nachzudenken. Darüber hinaus wären Verbindungen nach Wiblingen oder Neu-Ulm Optionen. Wir lassen derzeit zusammen mit Neu-Ulm die Potenziale weiterer Linien erarbeiten. Kurzfristig aber sehe ich leider wenig Spielräume für eine Umsetzung.

Nehmen Sie uns mit in dieses Jahr: Welche sind aus Ihrer Sicht die drei größten und wichtigsten Bauprojekte 2024?

Im Bereich des Hochbaus die weitere Sanierung der Friedrich-List-Schule sowie die Beschlüsse zur Erweiterung des Theaters und dem Neubau des Kinder- und Jugendtheaters. Im Tiefbau die Radverkehrsmaßnahme in der Münchner Straße, der Abbruch der ersten Hälfte der Gänstorbrücke und den Beginn der Arbeiten ums Blaubeurer Tor. Aber auch die Neugestaltung des ZOB in Verbindung mit dem „Fahrradhain“, einer großen baumüberstandenen Fahrradabstellanlage. Am Einschneidendsten wird aber wohl der Beginn der Sanierungsarbeiten im Ulmer Hauptbahnhof sein, den die Deutsche Bahn im Sommer starten möchte. Hierfür muss unter anderem die Empfangshalle vollständig gesperrt werden.

Im Ulmer Hauptbahnhof sollen die Umbauarbeiten im Sommer beginnen. (Foto: Andreas Spengler )

Wo drohen 2024 größere Sperrungen und Baustellen? Worauf müssen sich Autofahrer einstellen?

Ich denke, dass wir im kommenden Jahr noch keine ganz relevanten Einschränkungen bekommen werden, mal von einzelnen kleineren Maßnahmen abgesehen. Allerdings ziehen die Wolken für die Maßnahme am Blaubeurer Tor schon ordentlich auf und ab 2025 werden wir dann dort mit größeren Einschränkungen rechnen müssen.