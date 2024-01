An der Kreuzung von Karl- und Neutorstraße zeigen sich die baulichen Gegensätze in Ulm besonders deutlich: Auf der einen Seite zieht der schicke Neubau der Stadtwerke Ulm die Blicke auf sich, auf der anderen Seite liegt eine trostlose Brachfläche. Doch orangene Banner am Bauzaun lassen bereits vermuten, wer hier künftig mitmischt.

Auf der Brachfläche sollen zeitnah rund 140 neue Wohnungen, zwei Tiefgaragengeschosse und ein Supermarkt mit 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche entstehen. Bauherr für das Projekt ist die JV Grundstücks OHG, eine Tochtergesellschaft der Firmengruppe von Erwin Müller. Die orangefarbenen Banner tragen bereits das Logo der Müller-Gruppe.

Welcher Supermarkt einzieht

Etwa 4500 Quadratmeter groß ist das Grundstück, zuvor war es im Besitz des Bauträgers Realgrund. Nachdem dieser 2019 Insolvenz angemeldet hatte, erwarb Müller schließlich das Grundstück und ließ die bereits bestehenden Planungen weiterführen.

Auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung gibt die JV Grundstücks OHG nun weitere Details bekannt: Bereits am 24. November vergangenen Jahres hatte sie den Bauantrag bei der Stadtverwaltung eingereicht. Unklar ist noch, wann dieser freigegeben wird. Die Wohnungen, die dann entstehen, bleiben aber im Eigentum der Grundstücksgesellschaft, die diese dann vermieten möchte. Im Erdgeschoss der Anlage soll zudem ein Supermarkt einziehen. Die Grundstücks OHG teilt mit, dass es sich dabei um einen Edeka-Markt mit Bäcker handelt.

Zeichen in schwieriger Zeit

Wann genau die Arbeiten beginnen, ist noch unklar. Zuletzt hatte der Ulmer Gemeinderat grünes Licht gegeben und den Bebauungsplan einstimmig beschlossen. Dennoch war das Projekt lange Zeit auch im Rat strittig. Mehrmals hatte es zudem Diskussionen zwischen dem Bauherrn und der Stadtverwaltung gegeben. Unter anderem ging es dabei um die Fassadengestaltung sowie die Zahl der Tiefgaragengeschosse.

Am Ende zeigte sich aber nicht zuletzt der Ulmer Baubürgermeister Tim von Winning erfreut über die deutliche Zustimmung zu dem Projekt. Er sprach von einem Zeichen in „schwieriger Zeit“.

Wohnungsmarkt weiter angespannt

Wie vielerorts ist auch in Ulm der Wohnungsmarkt äußerst angespannt. Aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen mit hohen Kosten und hohen Zinsen verschieben derzeit viele Bauherren und Investoren bereits geplante Projekte. Dies sei „ein großes Problem“, hatte zuletzt auch Bürgermeister Winning gegenüber der Schwäbischen Zeitung erklärt.

Mit dem Bauprojekt am Eingang zur Ulmer Innenstadt wird eine langjährige Brachfläche wieder genutzt, was für eine kurzzeitige Entlastung auf dem Wohnungsmarkt sorgen könnte. Die Abrissarbeiten sind inzwischen abgeschlossen, einem Baubeginn stehe aus seiner Sicht nichts mehr im Wege, teilt Müllers Wohnungsbaugesellschaft mit.

Meint er es ernst?

Alles deutet dieses Mal darauf hin, dass das Projekt nun auch umgesetzt wird. Anders als im Dezember 2022, damals hatte Erwin Müller kurzfristig einen Rückzug gemacht. Mit Verweis auf die „konjunkturellen Rahmenbedingungen“ und die „Vorgaben der Stadt“.