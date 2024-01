Hindernisparcours sind inzwischen fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Ausprobieren können das seit zwei Jahren auch alle Neugierigen im Stuntwerk in Senden. Dort eröffnet am Freitag ein neues Hindernis, das es so noch in keinem Ninja-Parcours in Deutschland gibt. Bei einem Wettbewerb am Freitagabend können auch Kurzentschlossene sich noch anmelden.

Wenn sich große oder kleine, dicke oder dünne Athleten von einem Seil zum anderen hangeln und muskelbepackte Frauen Rekorde brechen, dann zieht das seit Jahren schon Millionen Zuschauer vor den Fernseher. So etwa bei der RTL-Show Ninja Warrior Germany, die wohl bekannteste sportliche Unterhaltungsshow. Acht Staffeln wurden von RTL bereits abgedreht, manche Teilnehmer sind gleich in mehreren Staffeln dabei.

Bekannter Ninja Warrior trainiert im Stuntwerk

Seit Staffel 4 ist auch der Neu-Ulmer Lukas Kilian ein sogenannter Ninja Warrior. Er und Stefan Gass haben vor rund zweieinhalb Jahren das Stuntwerk Senden eröffnet, eine Mischung aus Boulderhalle und Ninja-Parcours. Auf rund 2500 Quadratmetern können sich Sportbegeisterte hier austoben.

Zuerst müssen wir uns richtig aufwärmen, damit das Verletzungsrisiko nicht so hoch ist. Lukas Kilian

Wer also den „Ninja Warrior“ nicht nur vor dem Fernseher, sondern auch einmal selbst erleben möchte, hat mit dem Stuntwerk genau die richtige Adresse erwischt. „Ninjas“ aus aller Welt haben hier schon einmal trainiert, die Zusammenstellung des Parcours, so betont Gass, sei nämlich etwas ganz Besonderes. Auch Kinder klettern hier gerne - und greifen sich vom Fernsehstar Lukas Kilian, besser bekannt als Clucky Luke, ein Autogramm ab.

Kilian war es auch, der ein ganz besonderes neues Hindernis für das Stuntwerk entwickelte: einen Nachbau des Mount Midoriyama, das letzte Hindernis bei der RTL-Show. Angelehnt ist der Name an die Midoriyama-Studios, wo das japanische Original der Gameshow gedreht wird. Erst müssen „Ninjas“ den „Kamin“ heraufklettern, werden wieder nach unten abgeseilt, um dann erneut die zwölf Meter des Turms zu bezwingen - in der zweiten Runde mit bloßer Armkraft und einer Stange die „Himmelsleiter“ emporsteigen und in der dritten Runde ein Seil hochklettern.

Neues Hindernis wird eröffnet

Was bei den Profis einfach aussieht, ist für Anfänger eine Grenzüberschreitung. Unsere Redakteure Philip Hertle und Dennis Bacher nämlich haben den Mount Midoriyama, der am Freitag bei den Stuntmoves, einem Spaßwettkampf für Jedermann, eröffnet wird, getestet.

Augen zu und durch. Philip Hertle

„Zuerst müssen wir uns richtig aufwärmen, damit das Verletzungsrisiko nicht so hoch ist“, bremst Lukas Kilian die hochmotivierten Redakteure beim Test aus. Die Gelenke werden also erst einmal gut aufgewärmt und erste Sprünge sowie Griffe probiert, denn: Griffkraft, das kennen auch die Redakteure von der RTL-Show, ist beim Ninja-Parcours alles.

Lächeln verschwindet abrupt

Anschließend werden erste Hindernisse ausprobiert. Bei der sogenannten Walkwall und der Hangleiter wird den Kollegen schnell klar, dass es aber auch auf die richtige Technik ankommt. Bereits nach dem zweiten Anlauf klappt es für Philip Hertle und Dennis Bacher schon sichtbar besser, eine kurze Strecke entlangzuhangeln oder an einer gebogenen Wand knapp vier Meter hinaufzurennen. Doch das Lächeln verschwindet sofort, als Lukas Kilian die zwei zum Mount Midoriyama bittet. „Augen zu und durch“, sagt Philip Hertle kurzerhand und lässt sich als Erster absichern.

Er nimmt all seinen Mut und seine Kraft zusammen und hangelt den „Kamin“ mit Händen und Füßen so schnell hinauf wie möglich. „Atmen nicht vergessen“, ruft ihm Kilian dabei immer wieder zu. Oben angekommen, gibt es für den Kollegen nochmals einen kurzen Schreckmoment: Er muss loslassen und sich nach unten abseilen. Dort oben scheinen die zwölf Meter nach unten aber doch sehr respekteinflößend zu sein.

Auch Dennis Bacher kommt bei seinem Versuch, nach oben zu klettern, mächtig ins Schwitzen. Das Fazit der beiden, als sie den Profi das Hindernis überwinden lassen: Dann doch lieber nur zuschauen. Spaß gemacht, so versichern die beiden am Ende, hat es jedoch allemal.