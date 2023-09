Noch ist die Entscheidung nicht gefallen, doch es droht Ungemach: Zum Ende des Jahres könnte die Mehrwertsteuer für die Gastronomie wieder angehoben werden. Was Ulmer Gastwirte dazu sagen und warum höhere Preise alle Gäste spüren würden.

Wilhelm Schubert vom Zunfthaus der Schiffleute in Ulm macht sich Sorgen. Das Sommergeschäft sei gut gelaufen, nach der Corona–Krise hätte sich die Zahl der Gäste wieder normalisiert. Die Leute kommen gerne in sein Restaurant unweit der Ulmer Donauwiese. Doch jetzt droht eine Steuererhöhung, die vieles zunichte machen könnte.

Entscheidung steht noch aus

Ende des Jahres läuft die Mehrwertsteuer–Senkung für Restaurants aus. Noch ist unklar, ob die Regelung erneut verlängert wird. Eigentlich sollte bereits ab Juli 2021 der reguläre Steuersatz gelten, dann wurde die Ausnahmeregelung zweimal verlängert. Zuletzt hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigt, über die Fortführung erst am Jahresende zu entscheiden. Es gebe dazu einen Haushaltsentwurf — die Entscheidung aber steht noch aus.

Das Wichtigste ist, dass wir unsere Leute behalten können. Wilhelm Schubert

Vielen Gastronomen bereitet diese Hängepartie reichlich Kopfzerbrechen: „Ich fühle mich absolut im Ungewissen“, sagt Schubert. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Hotel– und Gaststättenverbands (Dehoga) in Ulm und rechnet vor, mit welchen Mehrkosten die Branche derzeit zu kämpfen hat. Allein der Preis von Öl habe sich in den vergangenen Jahren verdoppelt. „Davon brauchen wir aber täglich fast zehn Liter.“

Das Gleiche gelte für viele Zutaten. Wie viele Gastronomen habe auch er das Gehalt für seine Angestellten erhöht. Nur so konnten Personalengpässe abgefedert und verhindert werden, dass noch mehr Angestellte die Gastrobranche verlassen. „Das Wichtigste ist, dass wir unsere Leute behalten können.“

Betriebe in Bedrängnis

Eine Erhöhung der Steuer um die geplanten zwölf Prozent würde am Ende viele Betriebe in Bedrängnis bringen, glaubt er. „Wir können das nicht einfach schlucken. Das heißt, wir müssen es zwangsläufig an unsere Gäste weitergeben.“ Die Sorge sei dann, dass Gäste wegbleiben oder seltener ins Restaurant gehen, wenn sich das Essen schlagartig deutlich verteuert. „Für eine Familie würde das wohl zehn bis 15 Euro mehr pro Restaurantbesuch bedeuten“, rechnet der Gastronom vor. Stattdessen an der Qualität der Lebensmitteln zu sparen, kommt für Wilhelm Schubert aber nicht in Frage.

Käme die Steuererhöhung, müsste er nicht nur die Kasse umprogrammieren, sondern auch wieder neue Speisekarten drucken lassen. Kostenpunkt allein dafür rund 1000 bis 2000 Euro — und das wäre wohl noch das kleinste Übel für die Branche.

Sterneküchen am Limit

Schubert hält es zudem für einen klaren Wettbewerbsnachteil, wenn die Steuererhöhung käme. Schließlich fällt auf Essen zum Mitnehmen heute bereits nur einen Steuersatz von sieben Prozent an. Dabei werde überall gefordert, die Wirtschaften und Restaurants vor Ort zu stärken.

Gerade in ländlichen Regionen würden sich viele Gaststätten vielleicht nicht trauen, die Steuererhöhungen direkt an die Gäste weiterzugeben, glaubt Alina Meissner Bebrout vom Ulmer Sterne–Restaurant Bibraud. Für diese Wirtschaften könnte die Steuererhöhung „bitterböse Folgen“ haben. Doch gerade auch in der Sterneküche seien die Gewinnmargen heute bereits gering.

Herber Rückschlag

„Die Gastronomie insgesamt hat wahrscheinlich bereits ein der geringsten Margen“, sagt sie. Deshalb sei es mehr als gerechtfertigt, der Branche entgegenzukommen. Der reduzierte Steuersatz habe in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die Gastronomie endlich „vernünftig kalkulieren“ und auch die Gehälter für die meisten Beschäftigten etwas anheben konnte. Eine Steuererhöhung wäre dagegen ein „herber Rückschlag“.

Alina Meissner Bebrout wurde dieses Jahr mit dem Michelin–Stern ausgezeichnet. Seitdem kommen die Gäste selbst aus der Schweiz und Österreich zu ihr, erzählt sie. Das Interesse an ihrem Restaurant sei weiter gestiegen. Jetzt hofft sie, dass es auch in den kommenden Jahren erfolgreich weitergeht.

Auf eine insgesamt gute Sommersaison blickt auch Ebbo Riedmüller. Dem Gastronom gehören gleich mehrere Restaurants, darunter das Barfüßer. Der September sei „genial“ gewesen und habe den verregneten August wieder gut gemacht. Doch die drohende Steuererhöhung zum neuen Jahr sieht er mit Sorge. „Zwölf Prozent mehr kann kein Mensch auffangen“, sagt er und ist sich sicher: „Am Ende zahlen alle die Zeche.“

Ebbo Riedmüller ist überzeugt, dass in jeder Gaststätte die Preise steigen würden, manche Restaurants wohl dicht machen müssten. Und er glaubt sogar, dass die Erhöhung am Ende die Inflation befeuern könnte.