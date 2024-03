Wild-West-Geschichte einer widersprüchlichen Frau

Die Aufführung der Wild-West-Geschichte „Calamity Jane vs. Men Afraid of Horses“ findet am Donnerstag, 14. März, um 20 Uhr im Roxy in Ulm statt.

In dem Stück geht es laut Ankündigung um Calamity Jane, gespielt von Katrin Hötzel, einer wirdersprüchlichen Frau und einer der größten Legenden des Wilden Westens. Schwarz auf Weiß kann sie beweisen, dass sie schneller schießt als sämtliche Männer. Und, dass sie so gar nicht ins gängige Frauenbild des frühen Amerikas passt und sich nicht fügen will. Die Musik von Men Afraid of Horses ist zentraler Begleitpartner des Stücks.

Tickets gibt es im Roxy im Vorverkauf für 15,30 Euro, an der Abendkasse für 16 Euro.