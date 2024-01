Wiener Symphoniker spielen auf dem Ulmer Münsterplatz

Die majestätischen Klänge der Wiener Symphoniker werden am Sonntag, 14. Juli, um 19 Uhr den Münsterplatz in Ulm in ein faszinierendes musikalisches Erlebnis verwandeln. Dieses außergewöhnliche Konzert im Rahmen de s Münsterplatz Open Airs Ulm, präsentiert von Walter Feucht in Kooperation mit Allgäu Concerts sowie „gernGESCHEHEN“, verspricht, Musikliebhabern eine unvergessliche Nacht zu bescheren.

Die Wiener Symphoniker sind für ihre herausragende Interpretation klassischer Meisterwerke weltweit bekannt. Die Zuhörer und Zuhörerinnen werden auf eine Reise durch die zauberhafte Welt der klassischen Musik mitgenommen.

Das Repertoire des Abends wird eine Vielzahl von Stücken aus verschiedenen Epochen der klassischen Musik umfassen, darunter Stücke aus den Musicals „Dracula“ und „Jekyll & Hyde“ sowie der Doanausynphonie.

Tickets ab 74,95 Euro auf