Wiegen, messen, füttern: Wenn Inventur im Tiergarten ansteht

Erna ist auf einem guten Weg. Schon wieder hat sie ein paar Kilo abgenommen. Doch bis das Idealgewicht von 62 Kilogramm erreicht ist, braucht es noch etwas Geduld. Trotzdem bekommt das Hängebauchschwein an diesem Tag von Tierpfleger Andreas Gerstenberger eine süße Belohnung.

Denn bis Gerstenberger das Tier überhaupt auf die Waage gelockt bekommt, vergehen durchaus ein paar Minuten. Schweißarbeit für den Tierpfleger, der seit mehr als 20 Jahren im Tiergarten Ulm arbeitet. Für ihn und die anderen Mitarbeiter steht aktuell das Wiegen, Messen und Zählen an, kurz gesagt: eine Inventur. Die läuft im Tiergarten aber deutlich abwechslungsreicher ab, als etwa in einer Lagerhalle.

Inventur ist einmal im Jahr notwendig

„So eine Inventur ist einmal im Jahr notwendig, um den aktuellen Stand im Tiergarten zu ermitteln und zu sehen, wie schwer oder lang die Tiere inzwischen sind“, erklärt Andreas Gerstenberger. Der Tierbestand schwanke dabei von Jahr zu Jahr deutlich, vor allem bei den Fischen sei es ein stetiges Kommen und Gehen - allein schon wegen des Donautunnels.

Der Donautunnel begrüßt die Besucher gleich hinter der Kasse und ist seit 2008 eine der größten Attraktionen im Ulmer Tiergarten. Plexiglas trennt die Besucher dort von zahlreichen heimischen Kaltwasserfischen, die auch in der naheliegenden Donau vorkommen. Immer wieder würden dort kleinere Fische von größeren verspeist - Darwins Evolutionstheorie quasi hautnah erlebbar.

Rund 200 Tierarten findet man im Ulmer Tiergarten, wie Andreas Gerstenberger weiß. Insgesamt seien es rund 2000 Tiere, die dort gepflegt werden. Und das sieht von Tier zu Tier ganz anders aus. So etwa bei Erna und Franz. Die Beiden sind aktuell die einzigen Bewohner im Schweinegehege. Beide haben das durchschnittliche Schweinealter von 15 Jahren bereits erreicht, sind also sozusagen die Senioren im Tiergarten.

Im Ulmer Tiergarten gibt es auch Krokodile. (Foto: Kaya )

„In ihrem Alter wollen wir den beiden nicht mehr zumuten, mit Neuen anbandeln zu müssen, weshalb wir aktuell keine neuen Schweine ins Gehege holen“, erklärt Zooinspekteur Matthias Schierle. Vor mehr als einem halben Jahr kam Schierle zum Ulmer Tiergarten, davor arbeitete er in der Wilhelma in Stuttgart. Deutlich familiärer, überschaubarer und stressfreier sei seine Arbeit in Ulm im Vergleich zu der in Stuttgart. Doch wirklich vergleichen könne man die beiden Einrichtungen nicht.

Was Schierle in Ulm durchaus zu schätzen weiß: Nicht nur die alle Mitarbeiter kennen sich untereinander mit Vornamen. Auch die Namen der einzelnen Tiere in den Gehegen seien bekannt.

Schafe zählen ist bei der Inventur angesagt

Für Gerstenberger und die Auszubildende Melina Korunn geht es vom Schweingehege weiter zu den Kamerunschafen. Die kommen beim Anblick der beiden Tierpfleger sofort angerannt. Melina Korunn fängt bereits an, die Tiere zu zählen. „14 Schafe. An der Zahl hat sich hier nichts geändert“, stellt sie fest. Auch bei genauerer Betrachtung fällt Andreas Gerstenberger nichts Auffälliges auf. Fazit: Alle Schafe sind gesund.

Ob bei den Lamas, Erdmännchen oder Ziegen: Überall werden die Tierpfleger auf dem weiteren Weg durch den Tiergarten euphorisch begrüßt. Die Tiere scheinen bereits zu wissen, dass es von den Beiden neben Streicheleinheiten auch Futter gibt. Und tatsächlich: „Sie erkennen uns bereits an der Kleidung und laufen auf uns zu, ohne dass man sie noch extra herrufen müsste“, so Andreas Gerstenberger.

Franz fühlt sich auch mit seinem Rentenalter von 16 Jahren - für ein Schwein ist das sehr alt - in seinem Gehege wohl. (Foto: Ehrenfeld )

Für die Fütterung brauche es im Alltag nicht viel, um die Tiere glücklich zu stimmen. „Je nach Gattung werden die Tiere ganz unterschiedlich oft gefüttert. Krokodile und Schlangen beispielsweise brauchen nur alle zwei Wochen etwas“, erklärt Matthias Schierle. Die Schweine Franz und Erna wiederum bekämen dreimal am Tag Besuch und damit Futter von den Tierpflegern. „Und Schafe sowie Ziegen fressen am liebsten den ganzen Tag“, fügt Matthias Schierle an und lacht.

Andreas Gerstenberger und Melina Korunn füttern die Lamas. (Foto: Ehrenfeld )

In Sachen Tierfutter gebe es übrigens viele Vorurteile, die so gar nicht stimmen, betont Schierle. Dass beispielsweise Affen gerne Bananen fressen, sei ein falsches Bild. „Die fressen Gemüse, brauchen aber auch regelmäßig tierisches Eiweiß“, erklärt Schierle. Und auch die berühmte Käsefalle für Mäuse sei Humbug. „Wenn man Mäuse anlocken will, sollte man es mit Gummibärchen probieren“, weiß der Zooinspekteur.

Für Andreas Gerstenberger und Melina Korunn geht es für die Inventur dann noch zu Python Raia. Um das Tier wiegen und vermessen zu können, braucht es jedoch noch Unterstützung von weiteren Kollegen. Mit 17,2 Kilogramm und 3,15 Metern Länge kein Wunder. Gerstenberger ist zufrieden - nicht nur mit den Daten von Raia, sondern von der gesamten Inventur. Für ihn steht ab jetzt wieder die alltägliche Arbeit im Tiergarten an.

Die wird für den Tierpfleger jedoch alles andere als langweilig werden. „An der frischen Luft mit den Tieren zu arbeiten finde ich toll. Die Tiere geben einem viel zurück und schenken dir als Tierpfleger viel Vertrauen“, freut sich Gerstenberger über seinen Berufsalltag.