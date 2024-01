Wieder mehr Jugendliche beginnen handwerkliche Ausbildung

Im Jahr 2023 haben sich 2733 Jugendliche zwischen Ostalb und Bodensee für eine Ausbildung in einem von über 130 Handwerksberufen entschieden. Die Ausbildungszahlen sind damit im Vergleich zum Jahresende 2022 insgesamt leicht gestiegen: 2023 haben 50 Azubis mehr eine handwerkliche Ausbildung gestartet. Das entspricht einem Plus von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch immer mehr weibliche Auszubildende entscheiden sich für eine Karriere im Handwerk: der Frauenanteil unter den Azubis ist im abgelaufenen Jahr auf rund 21 Prozent gestiegen. Die Quote der Abiturienten bleibt konstant bei 17 Prozent aller Azubis im Handwerk.

Das Plus bei den Azubizahlen ist angesichts der rückläufigen Zahl der Geflüchteten, die eine handwerkliche Lehre starten, noch höher zu bewerten: So haben im Jahr 2023 lediglich 19 Geflüchtete eine Ausbildung in einem Handwerksbetrieb der Region begonnen. Zum Vergleich: 2022 waren es noch 50, im Jahr davor 121 Geflüchtete. Das macht sich auch in den Betrieben bemerkbar, die auf jeden Auszubildenden angewiesen sind. Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe im Ulmer Kammergebiet ist groß. Denn qualifizierte Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker sind gefragt - und zwar gewerkübergreifend.

In diesem Ausbildungsjahr haben sich wieder mehr Jugendliche für die Gesundheitshandwerke (plus neun Prozent zu Ende 2022) und den Bereich Elektro & Metall (plus vier Prozent) interessiert. Positiv haben sich in diesem Ausbildungsjahr auch die kaufmännischen Berufe entwickelt (plus fünf Prozent). Zudem ist das Interesse an klimarelevanten Handwerksberufen bei vielen Jugendlichen ungebrochen - dazu gehören etwa Kfz-Mechatroniker, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik oder der Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik.

Im Alb-Donau-Kreis haben sich im aktuellen Ausbildungsjahr 349 junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk entschieden. Im Stadtkreis Ulm waren es 250. Derzeit sind im Alb-Donau-Kreis 78 Lehrstellen unbesetzt, im Stadtgebiet Ulm sind es 39.

