Wie sich dieser Kreativ–Laden in Zeiten des Online–Handels hält

Kunst, Kulinarisches und Kurioses: So lässt sich das Sortiment im Concept Store K14 in der Söflinger Kapellengasse 14 — daher auch der Name — ziemlich gut zusammenfassen. Künstler und andere Kreative dürfen im vom Handels– und Gewerbeverein Söflingen (HGV) initiierten Geschäft hier ihre handgemachten Schätze verkaufen. Die Hauptsache: Es muss selbstgemacht oder selbst designt sein. Doch wie hält sich ein solcher Laden in Zeiten des Online–Handels?

Statement gegen den Ladenleerstand

„Für Künstler ist es die Möglichkeit, ihre Sachen vor Ort anzubieten“, erklärt Initiatorin Manuela Seitter, die in Söflingen seit fast 40 Jahren den Woll–Laden „Rock’n Woll“ betreibt und den Startschuss für das K14 gegeben hat. Online–Shops, Inflation, Verwaltungsaufwand: Der stationäre Handel stehe aktuell vor so einigen Herausforderungen, sagt sie.

„Mit dem K14 wollen wir vom HGV ein Statement gegen den Ladenleerstand setzen“ — vor allem nach der langen Pandemiezeit, sagt sie. „Und damit die Leute in Söflingen wieder mehr Optionen haben und wieder vor Ort zum Einkaufen gehen“, ergänzt HGV–Vorstand Kurt Göbel. „Vielleicht kommen weitere Einzelhändler zurück, wenn sie sehen, dass es funktioniert.“

Gut, um selbstgemachte Produkte auszutesten

Mit dem Konzept seien sie zumindest in Söflingen so etwas wie Vorreiter, sagt Seitter, die die Idee bereits in Berlin und anderen großen Städten gesehen habe. Kunsthandwerker, Goldschmiede–Designer haben die Möglichkeit, Regalflächen zu mieten und ihre Produkte zu verkaufen. „Für die Verkäufer ist es auch ein guter Versuchsplatz, ob ihr Produkt funktioniert“, sagt sie.

Funktioniert das Konzept? „Der Laden trägt sich“, sagt HGV–Kassierer Michael Lanzinger–Krug. Ziel sei eine Schwarze Null — und nicht, Gewinn zu machen. Der Zulauf scheint dem Konzept also recht zu geben. „Ich bemerke den Trend, dass viele Kunden wieder zurück zum stationären Handel — und weg vom Online–Shop — finden“, sagt Seitter.

K14 von Verkäufern und Kunden gut angenommen

Die Bilanz nach einem Jahr: „Es ist ein voller Erfolg“, freuen sich Göbel und Seitter. Das spiegle sich vor allem an der steigenden Zahl der Anfragen im K14 als auch am steigenden Umsatz wider, so Seitter. „Ich glaube, wir haben den Nerv der Zeit getroffen.“

Im ersten Jahr haben rund 80 verschiedene Verkäufer ihr Handgemachtes im Geschäft angeboten. Aktuell sind es rund 40, die die meisten Plätze auf den Regalen mit ihren Waren belegen — und: mit dem laufend wechselnden Sortiment gibt es regelmäßig Neues zu entdecken. Ob ein als Blumentopf wiederverwerteter Basketball, handgemachte Seifen, zum Hocker umfunktionierte Bierkisten oder aus alten Kleidern neu designte Dirndl. Die meisten Verkäufer seien aus Söflingen und Umgebung, erklärt Göbel. „Wir hatten sogar schon eine Verkäuferin aus Berlin“ — die aber gebürtige Söflingerin sei, so Seitter.

Wer mitmachen kann

Das Ziel, den Straßen Söflingens wieder etwas mehr Leben einzuhauchen, sei mit der Etablierung des Ladens angestoßen worden, sagt sie. Und: „Wer noch kurzfristig ein Geschenk sucht, wird hier meistens fündig“, freut sich die Initiatorin. Und wer selbst im K14 verkaufen möchte, kann sich online unter www.hgv–soeflingen.de mit seinen Produkten bewerben.

Flohmarkt für die Nachwuchsverkäufer

Für die Jüngsten gibt es seit Kurzem, quasi ums Eck, den kleinen Ableger des K14. Seit Mitte Juli findet sich die K10 Kids–Corner in der Kapellengasse 10. „Wir haben uns lange Gedanken gemacht, auch etwas für Kinder und Jugendliche anzubieten“, schildert Göbel. Dann kam die Idee zum K10, einem „Kinder–Second–Hand–Laden auf Flohmarkt–Basis“, ergänzt Seitter.

In der Kids-Corner in der Kapellengasse 10 dürfen Kinder und Jugendliche ihre Flohmarktartikel verkaufen. (Foto: Hertle )

Verkaufen wie die Großen

Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 18 Jahren dürfen (bei den Kleinen mit Unterstützung eines Erwachsenen) den Laden für einen oder mehrere Tage für einen symbolischen Preis mieten und selbstständig ihre Flohmarktprodukte verkaufen. Von Spielsachen über Comics bis hin zum Skateboard: „Alles, was sich bei Kindern so über die Zeit ansammelt“, sagt Seitter. „Auch Schulklassen, die zusammen etwas gebastelt haben, können so auch ihre Klassenkasse auffüllen“, ergänzt Göbel. Wichtig ist beiden, dass die Kinder ihre Waren selbstständig im Laden verkaufen dürfen.

Upcycling mal anders - aus alten Basketbällen werden Blumentöpfe. (Foto: Hertle )

Denn zugleich soll auch der pädagogische Aspekt beim K10 nicht zu kurz kommen. Der HGV will künftig Schulen den Laden für spezielle Projekttage anbieten, „damit Kinder und Jugendliche lernen, wie der Handel funktioniert“, erklärt Seitter.

