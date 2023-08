Während mit dem „Eins Tiefer“ ein neuer Club mitten in der City eröffnen will, steht die Kultdisko „Eden“ in der Oststadt vor dem Aus. Doch wie ist es wirklich um die Zukunft der Clubkultur in Ulm bestellt? Wir haben uns bei Betreibern umgehört.

Früher ging man noch in den Club, um jemanden kennenzulernen. Heute gibt es dafür Tinder. Patrick Grünbacher, Betreiber "Cocomo"

„Eden“ steht vor dem Aus

Es wäre ein herber Schlag für die Ulmer Kulturlandschaft. Der Traditionsclub „Eden“ könnte zum Ende des Jahres für immer dicht machen. Hintergrund der drohenden Schließung ist Ärger mit einigen Anwohnern, dem Verein „Leben in der Stadt“ (früher „Leise“) und der Stadt Ulm. Konkreter Streitpunkt ist die Lautstärke der Disko.

Die Stadt verlangt von Pächter Klaus Erb daher ein teures und aufwendiges Lärmgutachten, das dieser „auf keinen Fall“ in die Tat umsetzen will, wie er ankündigte. Stattdessen plant Erb die Segel zu streichen, das „Eden“ an einen Nachfolger zu übergeben.

Gut möglich, dass die traditionsreiche Kulturstätte, die für viele Nachtschwärmer in Ulm als eine der letzten Bastionen der Subkultur gilt, künftig nicht mehr als Tanzclub, sondern nur noch als Bar Fortbestand haben wird. Denn ohne gültiges Lärmgutachten, wären im „Eden“ keine Veranstaltungen mehr möglich. Klaus Erb sprach in diesem Zusammenhang sogar von einem „Kulturverbot“.

„Clubs und Diskos gucken in die Röhre“

Für den Pächter geht es offenbar um das Grundsätzliche, nicht nur um das Eden selbst. Denn die Subkultur in Ulm sei aus seiner Sicht seit Jahren auf dem Rückzug. „Es wird sehr viel Kultur betrieben in Ulm. Es ist ein riesiger Topf da.“ Doch die Verteilung sei fragwürdig, sagte er Schwäbische.de vor einem Jahr. Besonders Diskotheken würden in die Röhre schauen.

Die Stadtmitte wurde regelrecht ausgedünnt. Mario Schneider, einst "Theatro"-Chef

Dass er mit dieser Meinung wohl nicht ganz alleine dasteht, zeigte seinerzeit eine Demonstration in der Innenstadt. Denn schon im Sommer 2022 war die Zukunft des „Edens“ ungewiss, schon damals schwelte ein Streit um die Lautstärke. Über 1000 Menschen gingen auf die Straße — für eine lebendige und diverse Stadtkultur.

Friedhof des Ulmer Nachtlebens

Sie errichteten vor dem „Eden“ genau 25 Grabkreuze.. Auf jedem war der Name einer Bar oder eines Clubs zu lesen, der in den vergangenen Jahren in der Doppelstadt dicht machte: „Hades“, „OHM“, „Gindele“, „Hudson“, oder „Puffer Bar“ — ein Friedhof des Nachtlebens. Muss hier auch bald das „Eden“ beerdigt werden? Viele befürchten genau das.

Aus Sicht von Mario Schneider, bekannter Szenegastronom und ehemaliger Betreiber des „Theatro“-Clubs in der Ulmer Innenstadt, wäre das Aus des „Eden“ ein weiterer Rückschlag für die städtische Kulturszene.

„Läden wie das „Eden“ tragen dazu bei, dass man dem Alltag auch mal entfliehen kann. Sie sind super wichtig für das Zusammenleben und die Attraktivität einer Stadt.“

Schneider betrachtet die Entwicklung in Ulm mit großer Sorge. „In den letzten Jahren ist in der City viel Kultur weggebrochen. Die Stadtmitte wurde regelrecht ausgedünnt.“ „Theatro“, „Myers“, „Sucasa“, „Citrus“ — „das waren alles starke Clubs mit starken Konzepten, die es so jetzt nicht mehr gibt.“

Clubsterben als bundesweiter Trend

Das große Clubsterben ist ein Trend, der sich nicht nur in Ulm abzeichnet, wie aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen: Gab es vor 15 Jahren in Deutschland noch deutlich mehr Clubs (2.082) als Bars und Kneipen (1.643), hat sich dieses Verhältnis inzwischen umgekehrt.

Die goldenen Zeiten der Clubs sind leider vorbei. Patrick Grünbacher

Demnach wurden im Jahr 2021 nur noch rund 900 Tanzlokale gezählt, während die Anzahl der Bars auf über 1.900 anstieg. Mit der Corona–Pandemie hat diese Entwicklung im Übrigen nichts zu tun, denn schon seit 2013 geht die Anzahl der Clubs und Diskos stetig zurück.

„Die goldenen Zeiten der Clubs sind leider vorbei“, weiß auch Patrick Grünbacher, Betreiber des „Cocomo“ in der Ulmer Fußgängerzone. Netflix, Online-Gaming, Dating-Apps — es gebe heute ein Vielzahl an anderen Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen. „Früher ging man noch in den Club, um jemanden kennenzulernen“, so Grünbacher. „Heute gibt es dafür Tinder.“

Besuch im Club wird zur Geldfrage

Darüber hinaus ist der Besuch im Club natürlich längst auch zur Geldfrage geworden. „Ein Club nimmt Eintritt — und den können oder wollen sich viele Leute nicht mehr leisten“, sagt Mario Schneider. Gleichzeitig weiß der langjährige „Theatro“-Chef aber auch, dass es nicht anders geht.

„Du bist als Clubbetreiber darauf angewiesen, Geld für den Eintritt zu nehmen, da zum Beispiel die Versicherungen im Vergleich zu Bars oder Kneipen sehr viel teurer sind.“ Hier sieht Schneider auch die Politik in der Pflicht, etwas zu ändern. „Auch wenn ich weiß, dass es nicht so einfach ist.“

Patrick Grünbacher, der seit über zehn Jahren in Ulm wohnt, hat vor rund einem Jahr das „Theatro“ von Mario Schneider übernommen. Er eröffnete den größten Club der Stadt damals unter dem Namen „Cocomo“ neu.

In Zeiten der Corona-Krise, die monatelange Schließungen von Tanzlokalen nach sich zog, ging der 38-Jährige damit durchaus ein unternehmerisches Risiko ein, das sich offenbar aber gelohnt hat. Im Schnitt begrüßt der Betreiber seitdem rund 400 Besucher pro Abend, was einer Auslastung von 50 Prozent entspricht. „Damit sind wir mehr als zufrieden.“

Trotzdem eröffnen auch Clubs

Erkundigt man sich heute nach seiner Motivation, das „Cocomo“ in Krisenzeiten zu eröffnen, dann erzählt Grünbacher auch von einer gewissen „Angst“ davor, dass sich Ulm in eine „Schlafstadt“ entwickeln könnte. „Zur Attraktivität einer Stadt gehört nun mal das Nachtleben dazu“, findet er.

Die Kids wandern ab, nehmen weite Wege bis nach Stuttgart oder München auf sich, um feiern zu gehen. Mario Schneider

„Das ist ein wichtiger Teil der Kultur.“ Man müsse aufpassen, dass Ulm durch „zu viele Auflagen seitens der Stadt für Diskotheken“ nicht irgendwann „unspannend“ werde, gerade für jüngeres Publikum. Das sieht Mario Schneider ähnlich: „Die Kids wandern ab, nehmen weite Wege bis nach Stuttgart oder München auf sich, um feiern zu gehen.“

Trotzdem gibt es auch Lichtblicke am düsteren Horizont. Ende Oktober wird Mario Schneider das „Eins Tiefer“ eröffnen — ein neuer Electroclub, mitten in der Ulmer City. „Ich freue mich tierisch darauf, die Innenstadt mit einem neuen Angebot bereichern zu können“, sagt er.

Und auch in puncto „Eden“ hofft der bekannte Szenegastronom auf ein Happy-End: „Ich würde mir wünschen, dass die Stadt und der Eigentümer aufeinander zugehen und auf Augenhöhe nach einer Lösung suchen.“ Auch wenn das Grab bereits ausgehoben sein mag, muss der Ulmer Friedhof des Nachtlebens ja nicht noch größer werden. Denn eines stehe laut Mario Schneider und Patrick Grünbacher fest: „Die Leute in Ulm haben Bock zu feiern.“