Rauer Ton, tätowierte Männer, Schlägereien und eine kalte Zelle. Das sind Bilder, die mir in den Kopf kommen, wenn ich an ein Gefängnis denke. Dass dies nicht wirklich der Realität entsprechen mag, liegt nahe. Doch woher soll man es auch besser wissen? Film und Fernsehen setzen auf starke Bilder, wenn der Bösewicht ins Gefängnis gesteckt wird oder kriminelle Banden dort ihr Unwesen treiben.

Und wer kennt sie nicht, die hoffnungsvolle Szene, in der der Hauptdarsteller nach etlichen Jahren Knast von einem auf den anderen Tag plötzlich auf freien Fuß gesetzt wird, von der dunklen Zelle in die hell erleuchtete Freiheit tritt. Auch an dieser Erzählung dürfte wenig Wahres dran sein. Doch wie ist es denn dann wirklich in so einem deutschen Gefängnis?

Besuch in der Talfinger Straße

Um diese Frage zu beantworten, führt mich mein Weg in die Talfinger Straße in Ulm. Hier befindet sich die Hauptanstalt der Stadt, der offene Vollzug. Rund 140 Häftlinge sind hier aktuell untergebracht, 140 weitere in der Außenstelle am Frauengraben, dort befindet sich der geschlossene Bereich. Was das genau bedeutet, wird mir später die Anstaltsleiterin genauer erklären können.

An einer unscheinbaren Tür muss ich klingeln, es brummt kurz auf und ich kann die massive Tür zur Sicherheitsschleuse öffnen. Dort werden meine Personalien aufgenommen und auch wenn ich weiß, dass ich hier schon in wenigen Stunden wieder herausspazieren darf, bekomme ich hier bereits zum ersten Mal ein mulmiges Gefühl. Was mich drinnen wohl erwartet?

Die ersten Eindrücke

150 Mitarbeiter arbeiten an den beiden Stellen der Justizvollzugsanstalt, kurz JVA, Ulm. Wichtigster Unterschied zwischen den beiden Stellen: Während die Inhaftierten in der geschlossenen Einrichtung die meiste Zeit in ihren Zellen verbringen, können sich die Männer im offenen Vollzug auch im Innenhof aufhalten — oder je nach vereinbarten Maßnahmen später auch einmal die Einrichtung komplett verlassen.

„Die Inhaftierten im sogenannten Freigängerheim haben schon ein Arbeitsverhältnis mit Firmen in der Region. Das ist aber die letzte Stufe der vollzugsöffnenden Maßnahmen in Haft vor der Entlassung“, erklärt Jennifer Rietschler. Die 44–Jährige ist seit 2022 die Anstaltsleiterin der JVA Ulm. Der Weg für sie dorthin war nicht immer einfach, stelle ich fest, als ich sie nach ihrer Biografie frage.

Die Karriere von Jennifer Rietschler

Nach einem Jurastudium in Passau und einer gewissen Zeit im Ausland wechselte sie mehrfach zwischen den Einrichtungen in Ulm, Ravensburg und Schwäbisch Hall, bis sie die Nachfolge des damaligen Anstaltsleiters von Ulm antrat. „Das war damals so gewünscht, viel Erfahrung in verschiedenen Anstalten zu sammeln, um eines Tages eine Leitungsposition innehaben zu dürfen. Bei den vielen Umzügen blieb anderes schon einmal auf der Strecke“, blickt Jennifer Rietschler zurück. Doch als gebürtige Ulmerin die JVA in Ulm leiten zu dürfen, sei eine Erfüllung. „Ich weiß es sehr zu schätzen, hier zu arbeiten“, betont sie.

Jennifer Rietschler hat täglich mit mal mehr, mal weniger schlimmen Geschichten und Schicksalen zu tun und führt regelmäßig Gespräche mit den Insassen. Trotzdem wirkt sie sehr gefasst, aufgeschlossen und herzlich. Im Video erklärt die Leiterin, wie sie mit den Geschichten der Insassen umgeht:

Den Glauben an das Gute im Menschen will sich Jennifer Rietschler deshalb auch stets bewahren. „Wir tun alles, was wir können, um zu einer guten Resozialisierung der Menschen beitragen zu können“, betont Jennifer Rietschler. Dennoch könne man bei der Entlassung eines Häftlings aber keine Garantie geben, dass dieser nie wieder straffällig wird. Und dies sei leider immer wieder der Fall — auch wenn es um kleine Delikte wie das Stehlen einer Schnapsflasche oder Schwarzfahren geht.

Im Innenhof der offenen Vollzugsanstalt können die Häftlinge in ihrer Freizeit gemeinsam Sport treiben, wie etwa hier auf dem Basketball- und Fußballfeld. (Foto: Ehrenfeld )

Immer wieder positive Erlebnisse

„Ich bin überzeugt: Die Meisten nehmen etwas mit von ihrer Zeit hier. Und für die, die es wieder auf die richtige Spur schaffen, ist es all die Mühe wert.“ Besonders positiv habe Rietschler deshalb kleine Begebenheiten aus ihrer 17–jährigen Tätigkeit im Vollzug in Erinnerung — wie etwa eine Postkarte von einem ehemaligen Insassen, der sich nach Jahren meldete, nur um Danke zu sagen.

Die Leiterin führt mich auf den Innenhof des offenen Vollzugs. Hier können die Insassen in ihrer Freizeit Basketball oder Fußball spielen, auch eine Tischtennisplatte und ein übergroßes Schachspiel sind verfügbar. Er wirkt gar idyllisch, der schattige und ruhige Platz. Im hinteren Bereich der Einrichtung finden sich die Werkstätten, in denen die Insassen tagsüber arbeiten, dazwischen befinden sich die Häuser, in denen die Zellen zu finden sind. Meist sind die Insassen zu Dritt oder Viert in einem Raum untergebracht.

Über die Kommunikationsklappe sprechen Häftling und Beamte in der Nacht. (Foto: Ehrenfeld )

Der Alltag im Gefängnis...

Zwar befinden sich die Männer im offenen Vollzug noch immer im Gefängnis, dennoch sind die Freiheiten im Vergleich zur geschlossenen Einrichtung groß. Und auch wenn es hier und da einmal zu Regelverstößen im offenen Vollzug komme: „Die Insassen wissen die Möglichkeiten, die sie dort haben, zu schätzen und halten sich deshalb an die Regeln. Wenn sich Verstöße nämlich häufen, wissen sie ganz genau, dass sie in den geschlossenen Vollzug zurückgehen müssen“, erläutert die Anstaltsleiterin. In der geschlossenen bewegen sich die Insassen nämlich, im Vergleich zur offenen Anstalt, „nirgends hin“.

Durch eine bestimmte Prüfung haben Häftlinge die Möglichkeit, vom geschlossenen in den offenen Vollzug zu wechseln.

Diese Utensilien bekommen Neuankömmlinge bei ihrem Haftantritt. Neben Handtüchern und Bettwäsche gibt es einen Trinkbecher aus Plastik, einen Wasserkocher, Besteck und Geschirr. (Foto: Ehrenfeld )

Über die Einrichtung

Die JVA Ulm: ausschließlich erwachsene Männer inhaftiert, Ausländeranteil 40 Prozent, Mehrheit unter 40 Jahren, häufigste Straftaten: Vermögensdelikte (20 Prozent der Insassen), Gewaltdelikte (16 Prozent) und Eigentumsdelikte (14 Prozent). Elf Prozent Sexualstraftaten.

Geschlossener Vollzug: 100 Plätze für Untersuchungshaft, 40 Plätze für Gefangene mit kurzen Freiheitsstrafen bis zu 15 Monaten, Häftlinge meist aus der Region, alle verfügbaren Plätze belegt

Offener Vollzug: 212 Plätze, größter offener Vollzug Baden–Württembergs, Häftlinge aus ganzem Bundesland, noch viele freie Plätze

So sieht die Zelle von innen aus. Rechts unten, außerhalb des Fotos, findet sich die Toilette des Häftlings. (Foto: Ehrenfeld )

Wann geht es in den offenen Vollzug?

Wenn Strafgefangene für diese Unterbringungsform geeignet sind, besteht die Möglichkeit der Verlegung in den offenen Vollzug. Dies ist jedoch nur möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, etwa, dass der Verurteilte nicht drogenabhängig ist oder keine Fluchtgefahr besteht. Ob ein Straftäter sofort in den offenen Vollzug wandert, entscheidet sich laut Jennifer Rietschler, Leiterin der JVA Ulm, erst nach der Urteilsverkündung eines Richters.

„Wir prüfen das dann im Nachgang im Rahmen der Strafvollstreckung“, erläutert die Anstaltsleiterin. Die Möglichkeit, von Beginn an im offenen Vollzug untergebracht zu werden haben zum Beispiel Verurteilte, die sich selbst zum Strafantritt stellen und wegen einer Betrugsstraftat verurteilt wurden.

Gibt es Hierarchien im Gefängnis?

Da die Häftlinge nur vergleichsweise kurz im geschlossenen Vollzug sind, ist der Durchlauf hoch. Der Vorteil: Hierarchien bildeten sich erst gar nicht so stark heraus. „Im Gefängnis gibt es immer Hierarchien und Gefangene, die sich für ,den besseren Straftäter’ halten. Das ist hier aber nicht so ausgeprägt in Ulm. Und in der U–Haft sind die Menschen meist erst mal mit sich selbst beschäftigt“, erklärt Jennifer Rietschler.

Jennifer Rietschler ist seit 2022 Anstaltsleiterin in Ulm. Der gebürtigen Ulmerin bedeutet es viel, dass sie die JVA in ihrer Heimat leiten darf. (Foto: Ehrenfeld )

Wie sieht die Entlassung eines Häftlings aus?

Dass ein Straftäter von einem auf den anderen Tag also das Gefängnis verlässt, wie man es eben aus Filmen kennt, wäre in Deutschland undenkbar, betont Jennifer Rietschler. „Wenn man lange Zeit hier ist, muss man Schritt für Schritt erst wieder an die Welt da draußen herangeführt werden. Ich hatte beispielsweise Fälle, die haben den Wechsel zum Euro nicht miterlebt. Die kommen draußen erst gar nicht mehr allein zurecht.“

Gleiches Problem stellten veränderte Technologien dar — auch wenn die Gefängnisinsassen Zugang zu Fernsehen, Radio und Zeitungen haben. Die Veränderungen in der Welt mitzuerleben sei eben etwas grundlegend anderes, als sie nur auf dem Bildschirm zu sehen oder in der Zeitung zu lesen. 135 Euro kostet dem Staat und am Ende dem Steuerzahler der Hafttag eines Insassen übrigens. Das sind bei einer durchschnittlichen Verweildauer von rund 230 Tagen also mehr als 31.000 Euro. Kein Schnäppchen.

Im offenen Vollzug können die Häftlinge im Innenhof auch Schach in Übergröße spielen. Hier zumindest dürften, anders als an den öffentlichen Plätzen Ulms, die Figuren auch stets komplett sein. (Foto: Ehrenfeld )

Einblick in eine Zelle

Zum Schluss lässt mich Jennifer Rietschler noch in eine Zelle blicken. Mir graut es vor der Vorstellung, hier auch nur eine Nacht verbringen zu müssen: Auf wenigen Quadratmetern müsste ich essen, schlafen, aufs Klo gehen, lesen, fernsehen. Freiwillig verlasse ich den Raum nach wenigen Minuten wieder — und dann gegen später auch die Einrichtung. Ich werde herzlich verabschiedet, bin dankbar für die Eindrücke, die ich sammeln durfte — und genieße die Freiheit, die frische Luft und meine vergleichsweise riesige Wohnung an diesem Tag wieder ein Stückchen mehr als sonst.