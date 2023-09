Der Countdown läuft: Am Mittwoch (27. September) starten die Basketballer von Ratiopharm Ulm mit dem Heimspiel gegen die Niners Chemnitz als amtierender Meister in die Bundesliga-Saison 2023/2024.

Der offizielle Startschuss in die neue Spielzeit ist für die Ulmer aber bereits am Donnerstagabend gefallen ‐ und zwar genau an dem Ort, wo die alte Saison vor etwa drei Monaten geendet hat.

Ratiopharm Ulm läutet Saison im „Cocomo“ ein

Sein traditionelles Tip-Off-Event zum Auftakt hielt der Verein rund eine Woche vor dem ersten Heimspiel in dem Ulmer Nachtlokal „Cocomo“ ab.

Erstmals fand die Gala in dem Ulmer Club "Cocomo" statt. (Foto: Dennis Bacher )

Dort, wo sich neue und alte Spieler des Meisters nun in schwarzen Anzügen dem Publikum aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft präsentierten, hatten die Meister des Teams noch im Sommer bis tief in die Nacht gefeiert, als ihnen der erste Titelgewinn der Klubgeschichte gelang.

Alte und neue Gesichter dabei

Ein paar Akteure der Meistermannschaft, darunter der deutsche Kern um Kapitän Tommy Klepeisz, sind nach dem Titelgewinn in Ulm geblieben. Andere verließen den Verein.

Dafür konnte Ratiopharm Ulm mit den US-Boys Dakota Mathias und Trevion Williams, dem Franzosen Pacôme Dadiet sowie dem dominikanischen Forward L.J. Figueroa am Donnerstag auch interessante Neuzugänge vorstellen.

Protzige Ringe für die Meister

Funkelnder Höhepunkt des Abends: Erstmals in der deutschen Basketballgeschichte, wie der Verein stolz verkünden konnte, erhielten die Meisterspieler des Teams einen sogenannten Championship-Ring, der sonst nur in der NBA üblich ist.

Alle Meister des Teams erhielten einen solchen "Championship-Ring". (Foto: Ratiopharm Ulm )

Firma stellte auch Ring für Dirk Nowitzki her

Angefertigt wurden die Ringe dem Vernehmen von einer Spezial-Firma aus den USA, die seinerzeit auch den Ring für Dirk Nowitzki gestaltet hat, als er die Dallas Mavericks 2011 als erster Deutscher zum NBA-Titel führte.