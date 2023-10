Jede Stadt hat ihre sozialen Brennpunkte. In Ulm zählt der Lederhof dazu. Das Areal zwischen „Xinedome“ und „Deutschhaus“, unweit des Hauptbahnhofes und direkt an der Blau gelegen, ist als „Ulmer Hinterhof“ verschrien.

Anwohner und Gastronomen aus dem Viertel klagen über Lärm, Müll, Trinkgelage und öffentlichen Konsum von Rauschgift – nicht selten auch am helllichten Tag. Passanten nehmen eine aggressive Atmosphäre wahr.

Czisch: Lederhof sei „Unort“ der Stadt

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) bezeichnete den Lederhof zuletzt sogar als „Schmuddelecke“ und als „Unort“ der Stadt, an dem man sich nur ungern aufhalte.

Mit diversen Maßnahmen – wie der Errichtung eines Treffs für Jugendliche, erhöhter Polizeipräsenz und einer ganzen Reihe an Open-Air-Konzerten – versucht die Stadt Ulm seit rund anderthalb Jahren gezielt zur Aufwertung des Problembezirks beizutragen. Auch Streetworker sind Teil der angestrebten Lösung. Doch Anlieger nehmen bislang kaum Verbesserung am Lederhof wahr, wie ein Besuch vor Ort zeigt.

Frisör sieht keine Verbesserung

„In den letzten Jahren ist es hier immer schlimmer geworden“, berichtet etwa Werner Dußler, Inhaber eines Frisörladens am Lederhof. Eigentlich biete sein Salon, direkt an den Steinstufen zur Blau gelegen, einen herrlichen Ausblick auf den kleinen Fluss, der sich durch das Viertel schlängelt. Doch längst sei der Bereich vor seinem Geschäft zu einem „Treffpunkt der Trinkerszene“ verkommen.

Ein „Stammpublikum“ – Dußler spricht von etwa 20 Personen – sei dort inzwischen täglich anzutreffen. „Manchmal sind es sogar 40 oder 50 Leute, die Alkohol konsumieren oder andere Dinge tun“, sagt er. „Es ist nicht schön, unsere Kunden sehen das ja auch“, bedauert der Frisör. „Für sie ist das wie Fernsehen, nur mit einem Programm, das sie nicht jeden Tag sehen wollen.“

Eisdielen-Inhaber ruft regelmäßig die Polizei

Claudio Nestola, Besitzer eines Eiscafés um die Ecke, wird nach eigener Aussage sogar regelmäßig Zeuge von Schlägereien. Immer wieder müsse er die Polizei rufen, manchmal sogar mehrmals am Tag. Gelegentlich greife der Gastronom sogar selbst in das Geschehen ein. „Erst gestern war hier wieder Eskalation, da musste ich dazwischen gehen“, erzählt Nestola.

„Es ist nicht so, dass die Stadt oder die Polizei nichts unternehmen würden.“ Es gebe regelmäßig Kontrollen. „Doch das reicht nicht“, betont der Inhaber. „Die Leute kommen immer wieder.“ Kunden und Passanten würden dadurch abgeschreckt.

Offener Brief an die Stadt

Voriges Jahr platzte Anwohnern und Gastronomen schließlich der Kragen. Nach einem schweren Unfall, der durch ein illegales Autorennen in dem Viertel provoziert wurde, forderten sie die Stadt Ulm in einem offenen Brief zum Handeln auf. Mehr als 20 Anwohner hatten unterschrieben. Die Stadt reagierte, stellte kurzerhand mehrere Poller an einer Zufahrt auf und sorgte damit für Ruhe, zumindest was die Autoposer anging.

Doch einigen Anliegern gingen die bisherigen Maßnahmen noch nicht weit genug, zumal die Trinkgelage, die Drogen und der Lärm nach wie vor präsent seien. „Ich wünsche mir Besserung und warte schon seit Jahren darauf“, meint etwa der Frisör Dußler, der sich für seine Kunden den schönen Blick auf die Blau zurückwünscht. „Bis jetzt ist aus meiner Sicht aber leider nicht viel passiert, denn die Leute sind ja noch immer hier.“

Live-Musik erweise sich als kontraproduktiv

Ähnlich sieht es auch Eisdielen-Chef Nestola: „Mit Live-Musik wird die Situation nicht besser, im Gegenteil“, meint der Gastronom mit Blick auf die Konzertreihe, welche die Stadt zuletzt zur Aufwertung des Lederhofs organisierte. „So bleiben die Leute ja erst recht hier, weil sie auch noch Konzerte umsonst bekommen.“

Auch Ulms OB Czisch sieht noch viel Potential in dem Problembezirk, weshalb das bisherige Maßnahmenpaket nun durch einen sogenannten Innovationswettbewerb ergänzt werden soll.

Innovationswettbewerb „Attraktiver Lederhof“ startet

Unter dem Motto „Attraktiver Lederhof“ werden innovative und digitale Ansätze gesucht, mit denen sich der Ort an der Blau attraktiver und auch sicherer gestalten lasse. Kreative Köpfe sind dazu aufgerufen, Ideen zu entwickeln und Konzepte einzureichen.

Startschuss des Wettbewerbs ist am 23. Oktober, wie Sebastian Almer, der als externer Berater und Startup-Spezialist an der Konzeption des Wettbewerbs mitgearbeitet hat, erläutert. Einen Monat später wähle dann eine Jury aus allen Einsendungen drei Teams aus, die jeweils 20.000 Euro für die Entwicklung ihrer Ideen erhalten sollen.

Dem Siegerteam winken dann weitere 100.000 Euro für die Umsetzung. Das Geld stammt aus Mitteln des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. „Der Wettbewerb ist relativ gut dotiert, die Hürde für eine Teilnahme recht niedrig“, so Almer. Man müsse nichts anderes tun, als eine gute Idee einzureichen.

Geschäftsleute sind skeptisch

Werner Dußler und Claudio Nestola sind skeptisch, was den Wettbewerb betrifft. So richtig vorstellen können sich die beiden Geschäftsleute noch nicht, wie ein zielführendes Ergebnis für den „Ulmer Hinterhof“ aussehen könnte.

Gern ließen sie sich jedoch eines Besseren belehren. Denn: „Irgendwas muss sich hier ändern.“ Gleichzeitig wissen Dußler und Nestola aber auch: „Die Leute, die sich hier herumtreiben, gehören zur Gesellschaft und brauchen einen Platz.“ Doch dann müssten sie auch ihre Umgebung respektieren.