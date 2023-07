Die Ulmer Schwörwoche ist in vollem Gange und steuert auf den Höhepunkt zu: den Schwörmontag. Wir beantworten die häufigsten Fragen rund um den Schwörmontag für Sie.

Kann ich die Schwörrede von Zuhause aus verfolgen?

Ja, das ist möglich. Die Schwörrede wird live übertragen — unter anderem ins Internet auf die Webseite der Stadt Ulm. Aber auch der regionale Fernsehsender Regio TV zeigt die Schwörrede ab 11 Uhr live.

Wie wird das Wetter?

Laut einzelner Wetterapps ist mit Sonne am Vormittag und später mit Regen zu rechnen, am Nachmittag sogar mit erhöhter Gewittergefahr. Doch die Organisatoren des Nabada bleiben zuversichtlich. Hauptorganisator Michael Schwender ist sich sicher: „Das Nabada wird stattfinden.“ Auf Wetterapps will er sich nicht verlassen, stattdessen erhält er einen verlässlicheren Bericht von der Bundeswehr.

Nass werden sie ja eh. Michael Schwender

Im Falle eines Sturms oder Gewitters werde das Nabada erst einmal um eine Stunde verschoben. „Bisher hat das Nabada immer stattgefunden — außer in einem Jahr, als die Donau zu viel Wasser hatte“, erinnert sich Schwender. Ein Gewitter ziehe in der Regeln innerhalb einer Stunde über Ulm hinweg. Und ein paar Regentropfen würden den Nabader sicher nichts ausmachen. „Nass werden sie ja eh“, witzelt der Organisator.

Wann wird entschieden, ob das Nabada stattfindet?

Im Falle einer unsicheren Wetterlage erst wenige Minuten vor offiziellem Start um 16 Uhr. Dann wird über soziale Netzwerke, lokale Radiosender und die Webseite der Stadt darüber informiert. „Wir machen dann auch Durchsagen für die wilden Nabader, dass sie aus dem Wasser sollen, sollte ein Gewitter kommen“, so Schwender.

Was muss ich beim Nabada beachten?

Wer mit seinem eigenen Schlauchboot oder Gummitier mit von der Partie ist, sollte unbedingt ein paar Regeln beachten, damit keine Gefahr für andere droht. 8000 und somit so viele Wildbader wie noch nie werden erwartet. Die Mischung aus kalter Donau, heißen Außentemperaturen und Alkohol wird oft unterschätzt — und führte dann zu heiklen Situationen. Jedes Mal müssten Rettungskräfte unterkühlte Nabader aus dem Wasser fischen. Die Regelungen zur Teilnahme am Nabada hat die Stadt ausführlich unter nabada.ulm.de beschrieben.

Wo parke ich fürs Nabada?

Freie Nabader können in diesem Jahr auf einer extra dafür freigegebenen landwirtschaftlichen Fläche vor der Illerbrücke bei Wiblingen parken. Auch am Kloster stehen Parkplätze zur Verfügung. Am Donaubad und an der Illerbrücke gibt es außerdem Pumpstationen für Schlauchboote. Aufgrund der gesperrten Straßen und Brücken scheint die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine stressfreiere Alternative. Wer von Auswärts anreist, sollte sich jedoch bewusst machen, dass die Züge bereits ab Mittag aufgrund der Nabader ziemlich voll sein dürften.

Wo werden Straßen gesperrt?

Am Schwörmontag ist der Donauradweg gesperrt sowie die Herdbrücke und die Gänstorbrücke während des Nabadas. Zum ersten Mal wird in diesem Jahr zudem die Neue Mitte für den Individualverkehr gesperrt sein — und zwar von circa 18 bis 1 Uhr. Bereits am Samstag vor Schwörmontag werden Autofahrer aufgrund der Lichterserenade mit Einschränkungen im Bereich Neue Mitte und den Brücken von und nach Neu–Ulm rechnen müssen.

Was mache ich mit meinem Müll?

Am besten wieder mit nach Hause nehmen. Denn das Feiern am Schwörwochenende und an Schwörmontag sorgt meist auch für Rekord–Müllberge in der Innenstadt, auf und an Donau und Iller zu sorgen. 2022 musste die Stadtreinigung mehr als 25 Tonnen Müll entsorgen: Flaschen, Scherben, Plastikbecher, Verpackungen, Schwimmtiere, Schlauchboote und vieles andere.