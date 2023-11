Jetzt stehen sie fest, die Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Ulm am Sonntag, 3. Dezember. Zwar waren die meisten bereits seit einigen Wochen bekannt. Eine kleine Überraschung gab es bei der offiziellen Feststellung der Kandidaten am Dienstagnachmittag im Gemeindewahlausschuss dann aber doch.

Zehn Bewerbungen waren laut Wahlleiter und Erstem Bürgermeister Ulms Martin Bendel bei der Stadt eingegangen. Bis Montagabend hatten Kandidaten die Chance, eine Bewerbung abzugeben. „Von den zehn Bewerbungen hat nun eine Kandidatin ihre Bewerbung nachträglich noch zurückgezogen“, informierte Bendel. Damit blieben weitere neun Bewerber ‐ von denen vier jedoch nicht alle nötigen Unterlagen eingereicht hatten.

Darunter ist auch Daniel Baz aus Heroldstatt, der 2020 bereits in Laichingen zur Bürgermeisterwahl angetreten war. Zwar hatten Medien auch im Vorfeld der Ulmer OB-Wahl von einer angestrebten Kandidatur des Heroldstätters berichtet, Daniel Baz selbst jedoch war bis heute nicht für eine Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion erreichbar.

Baz hatte während des Wahlkampfs in Laichingen für Schlagzeilen gesorgt, da er auf einem Flohmarkt einen älteren Mann attackiert haben soll. Wie die anderen drei abgelehnten Kandidaten hat Daniel Baz nicht genügend Unterstützungsunterschriften zu seiner Bewerbung eingereicht.

Für eine gültige Bewerbung mussten mindestens 150 Unterstützungsunterschriften eingereicht werden sowie eine Wählbarkeitsbescheinigung. Fristgerecht eingegangen und vollständig waren die Bewerbungen des amtierenden OB Gunter Czisch (CDU), von Lena Schwelling (Grüne), Martin Ansbacher (SPD), dem parteilosen Thomas Treutler, der in Ulm einen Comicladen betreibt ‐ und mit Daniel Langhans einem Überraschungskandidaten, der seine Bewerbung erst kurz vor Ablauf der Frist eingereicht hatte.

Langhans hatte unserer Redaktion gegenüber vor wenigen Tagen noch sehr verhaltend auf die Frage geantwortet, ob die Gerüchte um seine Kandidatur wahr seien.

Bei der Bundestagswahl 2021 war Langhans im Wahlkreis 255 Neu-Ulm als Einzelkandidat angetreten ‐ und erhielt 433 Stimmen. Er ist deutschlandweit vor allem dadurch bekannt geworden, dass er in Verbindung mit sogenannten „Corona-Spaziergängen“ oder Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen als Redner auftrat.

Dabei wurde gegen ihn auch ein Strafverfahren eingeleitet mit der Begründung, während einer Corona-Demonstration in Hannover 2022 den politischen Zustand in der Ukraine mit dem NS-Regime vergleichen zu haben. Das Amtsgericht Hannover hatte ihn zu der Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt. Die Initiative „Recht Umtriebe Ulm“, das sich selbst als Recherenetzwerk für die Region bezeichnet, schreibt Langhans sogar „verschwörungsideologische Inhalte“ zu.

Ich möchte, dass Demokratie in Ulm wirklich gelebt werden kann. Daniel Langhans

Der 65-Jährige ist der einzige Bewerber, der nicht selbst in Ulm wohnt. Seinen Wohnsitz hat er in Pfaffenhofen an der Roth. Welche Ziele er als Oberbürgermeister verfolgen möchte und was seine Schwerpunktthemen im Wahlkampf sind, wollte er auf Nachfrage noch nicht konkret benennen.

„Ich möchte, dass Demokratie in Ulm wirklich gelebt werden kann“, sagte Langhans lediglich am Rande der Wahlausschuss-Sitzung. Eigenen Aussagen zufolge habe er sogar deutlich mehr als die erforderlichen 150 Unterstützungsunterschriften sammeln können.

Treutler und Langhans noch wenig präsent

Mit Bekanntgabe der offiziell zugelassenen Kandidaten kann der Wahlkampf in Ulm also jetzt so richtig starten. Während die bekannten Politiker Czisch, Schwelling und Ansbacher bereits regelmäßig Wahlkampftermine wahrnehmen, an Podiumsdiskussionen teilgenommen und Wahlplakate aufgehängt haben, sind der Kommunikationsberater Daniel Langhans und Thomas Treutler nach außen noch wenig präsent gewesen.

Treutler wiederum hatte jedoch für Aufmerksamkeit gesorgt, da der 52-Jährige seine Kandidatur vor wenigen Wochen erst zurückgezogen hatte ‐ jedoch wenige Tage später einen Rückzug vom Rückzug machte und dann doch weiter kandidieren wollte.

Die erforderliche Liste mit den Unterschriften seiner Unterstützer hatte Thomas Treutler eigentlich bereits durch den Schredder gejagt und seine Kandidatur damit buchstäblich im Papierkorb verschwinden lassen. Nach eigenen Angaben hatte er in den vergangenen Tagen dann aber unverdrossen „Klinken geputzt“ und somit insgesamt 180 Stimmen sammeln können.