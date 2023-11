Ein derart starkes Aufkommen an Vollzugsbeamten gibt es bei Gericht sonst bei ganz anderen Fällen. Entsprechend ungewöhnlich wirkt also die Präsenz an diesem Donnerstagnachmittag beim Amtsgericht Ulm. Gerade einmal eine Stunde ist für den betroffenen Gerichtstermin angesetzt, es geht um einen Bußgeldbescheid in Höhe von rund 200 Euro, gegen den der Beschuldigte Einspruch eingelegt hat.

Warum das eine derartige Beamtenpräsenz rechtfertigt, zeigt sich aber dann bereits vor dem Gerichtsgebäude. Angeklagt nämlich ist ein 20-jähriger Klimaaktivist aus Ravensburg, der am 18. Juli am Rande der Kletteraktion auf einer Schilderbrücke über der Adenauerbrücke beteiligt war.

Die Aktion hatte damals für Verkehrschaos gesorgt, die B10 musste gesperrt werden, die Klimaaktivisten wurden vom SEK heruntergeholt. Anlass für den Protest war der Besuch des Verkehrsministers Volker Wissing (FPD) an jenem Tag in Ulm.

Vor Beginn der Verhandlung am Ulmer Amtsgericht machen die Klimaaktivisten mit Schildern und lauter Musik auf sich aufmerksam. Auch im Gerichtsgebäude sorgen sie für unübliche Szenen. (Foto: Ehrenfeld )

Klimaaktivisten machen vor Gerichtsgebäude auf sich aufmerksam

Während der Prozess gegen die zwei Klimaaktivisten, die an diesem Tag auf die Schilderbrücke kletterten, noch aussteht, wurde am Donnerstag dafür ein anderes Vergehen am Rande verhandelt. Jener 20-Jährige soll nämlich später in der Innenstadt einen von der Polizei ausgesprochenen Platzverweis für den Innenhof des Polizeigebäudes ignoriert haben.

Der Angeklagte sowie seine Mitstreiter, unter anderem Mitglieder von der Letzten Generation oder Fridays for Future, sehen das ganz anders. Entsprechend viele Klimaaktivisten haben sich vorab deshalb vor dem Gerichtsgebäude versammelt, halten Schilder hoch und sprechen mit Medienvertretern über „das Unrecht“.

Der Angeklagte vertritt sich vor Gericht selbst, ein Antrag auf einen „Laienverteidiger“, wie es der Beschuldigte selbst nennt, wird vom Richter abgelehnt. Aus Sicht der 20-jährigen Klimaaktivisten sei nie ein Platzverweis erteilt worden. Entsprechende Worte jedenfalls habe er nie vernommen. Stattdessen will er dem Richter lieber zu verstehen geben, dass die Polizeibeamten an diesem Tag „unsanft“ und „grob“ reagiert hätten.

Zwei Polizeibeamte sind für den Fall geladen. Während der eine nicht mehr genau sagen kann, ob wirklich die konkreten Worte eines Platzverweises gegen den Angeklagten ausgesprochen wurden, kann sich der Zweite durchaus daran erinnern. Er habe dem Angeklagten einen Platzverweis erteilt, da er zum einen eine „polizeiliche Maßnahme“ deutlich behinderte und sich zum anderen nicht einsichtig zeigte.

Angeklagter sieht keine Schuld bei sich

Das aber nimmt der Angeklagte als Argument, das Verfahren gegen ihn einzustellen. „Wie man gehört hat, gibt es von dieser Situation verschiedene Versionen. Den Aussagen der Zeugen würde ich deshalb nicht glauben“, so der 20-Jährige zum Richter. Der wiederum schenkte dem zweiten Polizisten durchaus seinen Glauben ‐ und verhängte ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro als Urteil.

Es ist durchaus eine Form des Respekts, aufzustehen, wann immer der Richter den Saal betritt oder verlässt. Richter zu den Aktivisten

Und was am Ende unspektakulär klingt, wurde zwischenzeitlich aber doch durchaus zu einer Geduldsprobe für die Beamten. Denn während der Angeklagte durchaus ruhig und respektvoll seine Aussagen formulierte, wurde es auf den vollen Zuschauerreihen immer wieder unruhig. Und das sorgte für einige Verzögerungen. Die Klimaaktivisten, die dem Prozess als Zuschauer beiwohnten, mussten vom Richter zwischenzeitlich belehrt werden, dass es „Ihnen vielleicht altmodisch vorkommt, es aber durchaus eine Form des Respekts ist, aufzustehen, wann immer der Richter den Saal betritt oder verlässt“.

Zumindest einen jungen Herren schien das aber wenig zu beeindrucken. Im Gegenteil. Vor der Urteilsverkündung blieb er stur sitzen, wurde daraufhin von den Wachtmeistern verwarnt und mehrfach aufgefordert, aufzustehen. Auch bereits zu Beginn der Verhandlung sorgten später eintreffende Zuschauer für Unruhe, die Zuschauer forderten, weitere Stühle hereinzubringen, damit weitere Personen eintreten könnten.

Eine Ausbildung machen? Zu große Verpflichtung

Einen interessanten Einblick in das Leben eines passionierten Klimaaktivisten gaben darüber hinaus die persönlichen Details des Angeklagten. Der 20-Jährige wohnt laut eigener Angaben seit rund zweieinhalb Jahren in einer Waldbesetzung bei Ravensburg. Geld verdient er keines, ernährt sich mit seinen Mitstreitern von Gespendetem und Essensresten aus der Mülltonne.

Er lebe von seinem Ersparten. Wie viel das ist, wollte der Angeklagte auf Nachfrage nicht beantworten. Eine Ausbildung machen? Eine derartige „lange Verpflichtung über drei Jahre“ wolle er nicht eingehen. Irgendwann aber könne der 20-Jährige sich vorstellen, als Baumpfleger zu arbeiten, „damit ich auch beruflich auf Bäume klettern kann“.

Es wird sicher nicht die letzte Verhandlung am Gericht in Ulm gewesen sein, die auf diese Weise abläuft und bei der Klimaaktivisten auf der Anklagebank stehen. Bald dürfte die Verhandlung gegen die zwei Aktivisten anstehen, die an jenem 18. Juli auf die Schilderbrücke der Adenauerbrücke geklettert waren. Laut Staatsanwaltschaft wird wegen des Verdachts der Nötigung und der Sachbeschädigung ermittelt.