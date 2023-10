Handys sind in der Welt von Jugendlichen und teilweise auch Kindern nicht mehr wegzudenken. Das bringt gute aber auch negative Folgen mit sich. Einer der negativen Entwicklungen ist, dass sich Schüler in den Pausen nicht mit Ballspielen oder Fangen beschäftigen, sondern mit Smartphones.

Fleißig werden Videos und Bilder per Chat oder Bluetooth geteilt. Und die Inhalte sind, wie Lehrer und Schulleiter oft berichten, schockierend. Nicht selten handelt es sich dabei um Gewaltvideos ‐ sei es Videos von Tierquälerei, Prügeleien oder gar Folterszenen sowie Vergewaltigungen. Jüngstes Beispiel aus der Region ist ein Video von Jugendlichen, die mit einem Igel Fußball spielen. Was fasziniert Jugendliche an derartigen Videos?

Darüber klärt der Ärztliche Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm Jörg Fegert im Gespräch mit Redakteurin Selina Ehrenfeld auf.

Herr Fegert, was fasziniert Kinder und Jugendliche an derartigen Gewaltvideos?

Sexualität und Gewalt sind ja auch im Kino oder bei Streaming-Angeboten ein altes Rezept, Kunden anzuziehen. Je nach Kultur gibt es hier sogar Unterschiede. Zum Beispiel im letzten Schnitt der Filme, um jeweils an die Grenze des Möglichen zu gehen.

Und was reizt Jugendliche hier dann genau?

Jugendliche reizt gerade oft das Verbotene. Deshalb verbreiten sich solche Inhalte, die bei vielen Menschen und damit eben auch Jugendlichen Neugier wecken, auch auf dem Schulhof. Dabei wird kaum bedacht, was diese Inhalte an potentiell belastenden, ja sogar traumatisierenden Folgen auslösen können.

Aus welchem Grund wird so etwas dann überhaupt geteilt?

Es geht eher darum Schulkameraden zu verblüffen, zu schocken und damit auch zu zeigen, wie „cool“ man ist. Die Verfügbarkeit von Gewaltdarstellungen im Internet führt hierbei zu einer Eskalation, wo versucht wird, andere mit immer verabscheuungswürdigeren Inhalten zu übertrumpfen.

Welche Rolle spielt die Erziehung dabei?

Sie sollte dabei eine große Rolle spielen. Aber oft haben Eltern gar keine Ahnung, was ihre Kinder auf ihren Handys bei sich haben. Erziehung ist in diesem Feld, wie in anderen Bereichen, ein „ständig dranbleiben“. Empathie kann helfen, verständlich zu machen, warum es nicht „geil“ ist, solche Bilder herumzuzeigen, sondern dass man eine Verantwortung hat und dass solche Bilder bei manchen Menschen Schlimmstes auslösen können. Etwa bei geflüchteten Mitschülern, die dadurch an etwas Erlebtes erinnert werden, oder bei Opfern sexualisierter Gewalt.

Was Eltern tun können Eltern sollten ihre Kinder gezielt auf das Thema der Verbreitung von Gewaltvideos ansprechen, empfiehlt der gemeinnützige Verein Der Weiße Ring. „Fragen Sie immer wieder einmal nach, ob es derartiges Video- oder Bildmaterial bereits gesehen hat und was Ihr Kind dabei empfand“, lautet der Rat des Vereins. Zudem sollten Eltern genau prüfen, welche Funktionen das Handy ihres Kindes haben sollte. Auch ein Gespräch mit dem Kind über die sinnvolle Nutzung des Smartphones sowie dessen Gefahren sei ratsam. Erfahrungsgemäß sei das Unrechtsbewusstsein junger Menschen beim Verbreiten gewaltverherrlichender Inhalte gering. „Machen Sie Ihrem Kind klar“, so die Empfehlung des Vereins, „dass die Weitergabe von Videos mit Gewaltdarstellungen strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.“ Weitere ausführliche Ratschläge gibt eine Initiative des Bundesministeriums für Familien unter dem Namen „Schau hin“. (seli)

Wie handhaben Sie das in Ihrer Klinik? Ist Ihnen das Phänomen dort bekannt?

Ja, das ist es. In unserer Klinik etwa haben wir, nach langer interner Diskussion mit Medienpädagogen und Sexualpädagogen, unsere Handyregelungen geändert, da diese Geräte ja auch zur Alltagswelt und zur Selbstbestimmung der Jugendlichen gehören. Um aber zu verhindern, dass solche Inhalte geteilt werden, müssen wir die Geräte, in Absprache mit den Sorgeberechtigten und den Kindern und Jugendlichen, regelmäßig „filzen“ können. Und es ist schon erstaunlich, was wir da finden und löschen lassen müssen. Ich denke, wir müssen uns der mühevollen Aufgabe unterziehen, darüber ins Gespräch zu kommen und auch klar Grenzen setzen.

Was hat der Konsum derartiger Videos für Folgen auf Kinder und Jugendliche?

Kinder und Jugendliche haben heutzutage oft sehr früh gelernt, Inhalte in digitalen Medien nicht unbedingt für bare Münze zu halten. Ich denke, viele Jugendliche spalten das ab und sehen keinen Bezug zu ihrem Verhalten. Gleichzeitig können die Darstellung sogenannter „Pornographie“ und Gewaltsexualität in solchen Videos auch falsche Vorstellungen wecken und Stress und Missverständnisse bei ersten sexuellen Kontakten in der Entwicklung auslösen.

Laut Statistik nimmt die Jugendkriminalität zu. Tut sie das auf Ihrer Sicht auch aufgrund derartiger Videos?

Hier sollte man keine voreiligen Schnellschüsse wagen. Die Diskussion über eine angeblich dadurch steigende Jugendkriminalität würde ich hier nicht führen. Ich denke, ein wirkliches pädagogisches, auch manchmal psychotherapeutisches Problem ist die Diskrepanz zwischen all dem, was junge Menschen an brutaler Gewalt und Gewaltsexualität gesehen haben und dem wirklichen Leben. Wir wissen, dass mit der Dauer und Häufigkeit des Konsums solcher Inhalte auch die Belastung korreliert. Insofern ist es wichtig, gerade nach Corona, insgesamt wieder Handyzeiten zu reduzieren.

Die verrücktesten Online-Trends unter Jugendlichen Nicht selten handelt es sich bei den Videos, die unter Jugendlichen verbreitet werden, um sogenannte Online-Challenges. Dabei geht es um eine Art Mutprobe, die Gleichaltrige durchgeführt und sich dabei gefilmt haben. Nicht selten sind diese riskant, gefährlich und gesundheitsgefährdend. Eine der eher harmlosesten Challenges war etwa die Ice Bucket Challenge, bei der man sich einen Eimer kaltes Wasser über den Kopf schüttete. Gefährlicher wurde es da schon mit der Online-Challenge, große Mengen Zimt zu schlucken oder die „Blackout Challenge“, bei der Teenager so lange die Luft anhalten, bis sie bewusstlos werden. Neuster gefährlicher Trend: die Deo-Challenge - vor der inzwischen schon das Bundesinstitut für Risikobewertung offiziell warnt. Bei der Challenge filmen sich Jugendliche dabei, wie sie sich bis zur Schmerzgrenze eine große Menge Deo auf die Haut sprühen. (seli)

In diesem Zusammenhang hat eine Ihrer Kolleginnen, Ann-Christin Haag, einen interessanten Befund gemacht. Können Sie diesen noch kurz erläutern?

Juniorprofessorin Haag ist inzwischen in Ulm im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie und des Kinderschutzes und der neuen Medienforschung tätig. Sie und ihre damalige Arbeitsgruppe in Amerika, haben aufgezeigt, dass Kinder und Jugendliche, die selbst Opfer von Gewalt wurden, wenn sie einen hohen Konsum solcher Inhalte zeigen, ein höheres Risiko haben, erneut zu einem Opfer werden, etwa im Rahmen technologiebasierter Übergriffe wie Online-Grooming (Anm. d. Red.: die gezielte Manipulation von Kindern und Jugendlichen im Internet, um sie sexuell zu belästigen). Außerdem ist bei diesen Kindern und Jugendlichen das Risiko größer, dass Traumata nicht verarbeitet werden können und es zu chronischen Belastungen kommt.