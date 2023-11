Sie kümmern sich um Verletzte und Kranke, unterstützen bei der Geburt und begleiten Menschen beim Sterben. Medizinische Einrichtungen sind essenziell für die Gesellschaft. Auch in Krisenzeiten muss ein Krankenhaus als kritische Infrastruktur funktionsfähig sein. Umso wichtiger ist es deshalb, mögliche Gefahren zu kennen ‐ um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Ulm ist im landesweiten Vergleich hier mit einem besonderen Netzwerk ganz vorne mit dabei.

Über eher „harmlosere“ Szenarien wie einem zeitweisen Stromausfall muss sich jede Klinik Gedanken machen, um im Ernstfall einen entsprechenden Notfallplan griffbereit zu haben. Deutlich extremer geht es bei den Beispielen zu, über die sich die klinikübergreifende Sicherheitskonferenz Baden-Württemberg (kurz Klüsiko BW) Gedanken macht.

Arbeitsgemeinschaft in Ulm gegründet

Die Klüsiko BW ist eine Arbeitsgemeinschaft der Universitätskliniken und Maximalversorger im Land, die mit der Polizei sowie dem Innen- und Sozialministerium kooperiert. Die Arbeitsgemeinschaft wurde 2018 in Ulm gegründet und macht sich zum Ziel, entsprechende Handlungsempfehlungen für Kliniken für die Vorbereitung auf Krisen- und Katastrophenlagen zu geben. Eine entsprechende Arbeitsgemeinschaft gibt es auch für Akteure in Ulm, die Klüsiko Ulm.

Thorsten Holsträter vom Bundeswehrkrankenhaus in Ulm ist seit zwei Jahren als Stellvertretender Sprecher der Klüsiko BW tätig. Ebenfalls mit im landesweiten Gremium sowie in der Klüsiko für Ulm sind Vertreter der Uniklinik Ulm, wie etwa Manuel Königsdorfer, der erklärt: „Schon alltägliche Dinge, wie dass die Heizung einmal ausfällt, sind Gefahrenlagen, über die wir uns in kritischen Infrastrukturen wie im Krankenhaus Gedanken machen müssen. Es gibt aber auch andere Szenarien wie einen Terrorangriff auf das Krankenhaus, mit denen wir uns beschäftigen.“

Was die Mitarbeiter der Stabstelle Katastrophenschutz aktuell besonders beschäftige, sei das Thema Cyberkriminalität, dessen Gefahrenpotenzial seit Ausbruch des Ukrainekrieges noch einmal deutlich zugenommen habe.

Alle Organisationen müssen wissen, was im Ernstfall zu tun ist

Doch eine medizinische Einrichtung kann auch auf andere Art und Weise an ihre Grenzen kommen. Etwa, wenn von einer auf die andere Minute plötzlich zu viele Personen auf zu wenig vorhandene Plätze verteilt werden müssen. Etwa bei einem Terrorangriff im Umkreis, wie zum Beispiel der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz 2016.

13 Menschen starben, 67 Menschen wurden verletzt. In solchen Situationen sei es wichtig, dass alle beteiligten Organisationen, angefangen beim Rettungsdienst und der Feuerwehr sowie der Polizei, wissen, was zu tun ist, erklärt Arzt und Soldat Thorsten Holsträter. Und genau darum geht es der Klüsiko BW.

Einerseits muss man die verletzten Personen natürlich behandeln, andererseits schleppt man damit ja den Gefahrenstoff in die Klinik. Thorsten Holsträter

„Ein Krankenhaus hat hier das Problem, dass es zum einen für jeden zu jeder Zeit zugänglich sein muss, wenn die Person medizinische Hilfe benötigt. Das bedeutet aber auch, dass sich im schlimmsten Fall ein Terrorist als Patient ausgeben könnte ‐ und hier einfach hereinspazieren könnte“, erklärt Holsträter den kritischen Zwiespalt. Jeden Patienten einer langwierigen Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen, könnte aber auch nicht die Lösung sein.

Gleiches trifft laut Holsträter auf einen Chemieunfall zu: „Einerseits muss man die verletzten Personen natürlich behandeln, andererseits schleppt man damit ja den Gefahrenstoff in die Klinik.“

Konzepte mussten bei Corona nicht greifen

Andere Szenarien, die der Verbund berücksichtigt: Unfälle mit chemischen oder radioaktiven Gefahrenstoffen, Großbrände oder ‐ eine Pandemie. Bei Corona aber hätten die erarbeiteten katastrophenmedizinischen Konzepte der Klüsiko BW nicht greifen müssen. „Die Pandemie hat sich entwickelt. Wir kamen nicht in einer Situation, wo wir nicht mehr wussten, wohin mit den Patienten, wie es etwa in Italien der Fall war“, so Holsträter.

Vor allem bei Cyberangriffen machen uns Experten klar: Es ist nicht eine Frage von ob, sondern wann. Thorsten Holsträter

Zudem habe man bundesweit schnell entsprechende Konzepte erarbeitet, um die Patienten auf Kliniken aufzuteilen. „Dass die Kliniken an die Grenze ihrer Belastung kamen, ist zweifellos. Aber das Patientenaufkommen konnte mit viel Anstrengung im Gesundheitswesen noch kompensiert werden. Und wir haben aus der Corona-Pandemie auch viel gelernt“, sagt Manuel Königsdorfer von der Uniklinik.

Regelmäßig führen die Ulmer Kliniken deshalb auch entsprechende Übungen durch, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Im Falle eines Cyberangriffs hieße das etwa, zurückzukehren zu „Zettel und Stift“ und lange Wege zu Fuß abzulaufen, statt etwa ein Laborergebnis schnell mal per Telefon oder im PC abzufragen. „Vor allem bei Cyberangriffen machen uns Experten klar: Es ist nicht eine Frage von ob, sondern wann“, sagt Thorsten Holsträter.