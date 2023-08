Wenn der Schuh beim Orthopädietechnik–Betrieb drückt

Die Handwerkskammer Ulm hat gemeinsam mit Bundestagsabgeordneter Ronja Kemmer (CDU) den Betrieb „einfach machen GmbH“ in Wiblingen besucht und sich zu aktuellen Herausforderungen ausgetauscht

Handwerkskammer–Präsident Joachim Krimmer und Hauptgeschäftsführer Tobias Mehlich haben gemeinsam mit der CDU–Bundestagsabgeordneten dem Orthopädietechnik Betrieb einen Besuch abgestattet. Die Betriebsinhaber Simon Bais, Falk Dittmar und Felix Haußmann haben berichtet, wo im Betriebsalltag der Schuh rückt: Neben den bürokratischen Hürden im Tagesgeschäft beschäftigt die Orthopädietechnikmeister vor allem Materialpreissteigerungen und die Suche nach neuen Räumlichkeiten. Das berichtet die Handwerkskammer in ihrer Pressemitteilung.

Bais und Dittmar haben sich 2015 selbstständig gemacht und sich mit ihrem Betrieb auf Kinderorthopädietechnik spezialisiert. Später ist Haußmann als dritter Inhaber und Geschäftsführer dazugestoßen. Seither wächst der Betrieb. „Wir platzen mit unseren 13 Mitarbeitenden räumlich bald aus allen Nähten“, sagt Bais. Große, bezahlbare Gewerbeflächen mit guter Parkplatzsituation seien in der Stadt schwer zu finden.

Der Ulmer Gesundheitsbetrieb kritisiert auch die Bürokratiebelastung: „Zum Glück sind wir zu dritt in der Geschäftsleitung. Sonst wäre das alles gar nicht mehr zu bewältigen.“ Hauptgeschäftsführer Tobias Mehlich hört diese Klage von vielen Betrieben. Er sagt: „Die Handwerkskammer kämpft gegen die Krake Bürokratie. Denn unsere Betriebe können nicht mehr. Es liegt ein großer Frust über unserem Land.“ Die sogenannten Gesundheitshandwerke haben dabei ein weiteres Problem: Gestiegene Kosten aufgrund von Lohnerhöhungen und Materialpreissteigerungen können sie nicht direkt an ihre Kunden weitergegeben. Abgerechnet werden ihre Dienstleistungen nämlich mit den Krankenkassen. Und die verhandeln neue Preise meist nur alle zehn Jahre — ein Umstand, der viele Gesundheitshandwerker in Schwierigkeiten bringt. „Im Gesundheitsausschuss sollten dringend auch Gesundheitshandwerker sitzen“, fordert der Handwerkskammer–Präsident Krimmer.

Auch die Nachwuchssuche war Thema beim Betriebsbesuch. Die „einfach machen GmbH“ wurde von der Handwerkskammer als TOP–Ausbilder ausgezeichnet. „Das hilft uns sehr bei der Nachwuchsgewinnung“, sagt Haußmann. Im September beginnen zwei junge Frauen eine Ausbildung im Betrieb. „Das freut mich, denn weil der Beruf wirklich sinnhaft, kreativ, sozial und kommunikativ ist“, sagt Haußmann.