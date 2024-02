Welcome Center wird weiter gefördert

Die IHK Ulm wird die Arbeit des im Jahr 2014 eingerichteten Welcome Centers Ulm/Oberschwaben fortführen. Gefördert vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg bleibt das Welcome Center damit weiterhin die zentrale Anlauf-, Erstberatungs- und Informationsstelle für Unternehmen, internationale Fachkräfte und internationale Studierende in der Region. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Das Welcome Center Ulm/Oberschwaben erhält laut Mitteilung für die kommenden beiden Jahre einen Zuschuss in Höhe von 320.791,80 Euro. „Die Welcome Center beraten seit zehn Jahren Unternehmen und internationale Fachkräfte bei der Fachkräfteeinwanderung. Damit sind sie ein zentraler Baustein der Fachkräftesicherung in Baden-Württemberg und Anlaufstellen für gelebte Willkommenskultur“, so Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.

Bis Ende 2023 wurden im Welcome Center Ulm/Oberschwaben 555 Unternehmen und 1300 internationale Fachkräfte beraten, sagt Petra Engstler-Karrasch, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm. „In der kommenden Förderphase möchten wir das Angebot weiter ausbauen und damit die Unternehmen in der Region noch intensiver und zielgerichteter bei der Gewinnung und Bindung von Fachkräften aus dem Ausland unterstützen“, so Petra Engstler-Karrasch.