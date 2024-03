Wer sich für ein Ehrenamt interessiert, wird in Ulm auch fündig. Das verspricht der Verein „Engagiert in Ulm“, der in der Stadt bereits zum fünften Mal die „Engagier-Dich-Woche“ veranstaltet. Für alle, die sich gesellschaftlich einbringen wollen, geben insgesamt 50 Vereine und Institutionen im Zeitraum vom 15. bis 22. März einen Einblick in ihre Arbeit.

Unverbindlich Einblicke in die Arbeit bekommen

Die Einrichtungen öffnen dafür an insgesamt sieben Tage abwechselnd ihre Türen und stellen vor, wie sich Interessierte bei ihnen einbringen können. Den Organisatorinnen von „Engagiert in Ulm“ geht es vor allem darum, dass die Teilnehmer sich „unverbindlich und niederschwellig“ über die vielen Angebote informieren können, Dabei können sie gleich ein bisschen Engagement-Luft schnuppern“, erklärt Larissa Heusohn vom Verein beim Pressegespräch am Dienstag.

50 Organisationen berichten von ihrer Arbeit Das ganze Programm zur „Engagier-Dich-Woche“ in Ulm gibt es auf der Website von „Engagiert-in-Ulm“. Einzelne Stationen wünschen eine vorherige Anmeldung.

Neu ist der „Engagier-Dich-Bus“

Den Besuchern steht dabei frei, welche Vereine sie in der Aktionswoche besuchen. Die Liste der teilnehmenden Organisationen ist online auf der Website von „Engagiert in Ulm“ zu finden. Eine Besonderheit ist in diesem Jahr der sogenannte „Engagier-Dich-Bus“, der die Interessierten am Samstag, 16. März, nacheinander zu fünf ausgewählten Einrichtungen bringt. „Diese stellen sich dort dann kompakt, innerhalb von 30 Minuten vor“, erklärt Maike Munz von „Engagiert in Ulm“.

Los geht es bei der Caritas Ulm/Alb-Donau. „Wir bieten das in Form eines Speed-Datings an“, erklärt Carmen Diller von der Caritas. An fünf Stationen erfahren die Teilnehmer dann, wie und in welcher Form sie sich ehrenamtlich bei der Caritas einbringen könnten. Beispielsweise unternehmen Ehrenamtliche im Club „Körperbehinderte und ihre Freunde“ Freizeitaktivitäten mit Menschen mit Behinderung.

Die Plakate liegen schon bereit. Am 15. März startet die inzwischen fünfte "Engagier-Dich-Woche" in Ulm. (Foto: Philip Hertle )

Danach stoppt der Bus im Regionalen Ausbildungszentrum der Stiftung Liebenau, später gibt es eine Führung durch die offene Obstwiese des BUND, einen Halt beim evangelischen Diakonieverband Ulm/Alb-Donau in der Begegnungsstätte im Canapé-Café in der Weststadt. Im Bus sind insgesamt 20 Plätze verfügbar. Anmelden kann man sich direkt bei „Engagiert in Ulm“.

Quartierstreff auf der Suche nach Ehrenamtlichen

Einen Tag zuvor stellt sich das Café Alma im Ulmer Stadtteil Wiblingen vor. Das Café ist ein „Quartierstreff für alle internationalen Menschen von klein bis groß“, erklärt Eike Biber-Knöpfle vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Das Angebot umfasst unter anderem Spielgruppen, offene Sprechstunden und Lesenachmittage für Kinder. Für den Sprachtreff sucht das DRK laut Biber-Knöpfle aktuell aktiv einen Ehrenamtlichen.

Ganz vorne im Bundesvergleich Baden-Württemberg ist Ehrenamtsland Fast jeder Zweite in Baden-Württemberg (46,1 Prozent) engagiert sich in seiner Freizeit für gemeinnützige Zwecke. Im Vergleich liegt der Südwesten damit auf Platz 1 und weit über dem Bundesdurchschnitt (39,7 Prozent). Mit Aktionen wie der „Engagier-Dich-Woche“ müsse das Ehrenamt aber weiterhin gestärkt werden. Larissa Heusohn von „Engagiert in Ulm“ sieht einen Trend hin zu zeitlich begrenzten Engagements. „Die Entwicklung geht in die Richtung, dass Menschen sich meist nur kurzfristig engagieren wollen“, sagt sie. Zeitlich begrenzte Engagements anzubieten sei deshalb heutzutage enorm wichtig. Trotzdem lebe das Ehrenamt weiterhin von langfristigen Engagements – beispielsweise im Hospiz oder der Notfallseelsorge, wo Vertrauen und eine starke Bindung zwischen Ehrenamtler und betreuten Personen enorm wichtig seien. Es gelte also, allen Interessierten das passende Ehrenamt anzubieten. Manchmal könne die Verantwortung beispielsweise auch auf mehrere Schultern verteilt werden. (phe)

Weiterhin auf der Liste stehen unter anderem ein Einblick ins Hospiz und eine Behindertenstiftung, eine „Frühjahrsputzete“ der Ulmer Entsorgungsbetriebe, sowie ein Besuch bei der UNESCO-Welterbestätte am Steinzeitdorf Ehrenstein in Blaustein (Alb-Donau-Kreis).

Weit mehr Möglichkeiten für ein Engagement

50 Einrichtungen, 50 Möglichkeiten. „Die Leute sollen die ganze Vielfalt präsentiert bekommen, ohne dass sie sich gleich festlegen müssen“, fasst „Engagiert-in-Ulm“-Mitarbeiterin Corinna Hofmann den Grundgedanken der Aktionswoche zusammen. „In Ulm ist wirklich viel möglich“, ergänzt Larissa Heusohn.

Und wer darüber hinaus noch mehr über die Engagement-Möglichkeiten erfahren möchte, für den bietet „Engagiert in Ulm“ auf seiner Website eine Datenbank mit rund 250 weiteren Angeboten an.