Halloween steht vor der Tür! Und in Ulm steigen rund um den 31. Oktober 2023 wieder jede Menge aufregende Partys. Hier gibt‘s eine Übersicht der Partys und Events zu Halloween in Ulm.

Eine Liste mit allen Terminen und Infos steht ganz unten im Artikel.

Schauplatz der Gruselfratzen

Nicht weniger als „die beste Gruselparty der Region“ verspricht das Ulmer Kulturzentrum „Roxy“ seinen Gästen zu Halloween. „Die Konkurrenz ist nach der Corona-Zeit zwar wieder größer geworden, was Halloween-Partys betrifft, doch unsere besonderen Angebote sprechen für sich, denke ich“, meint Roxy-Sprecher Henning Reinholz.

Bereits zwei Tage vor Halloween sei ein Deko-Team damit beschäftigt, die Hallen des ehemaligen Fabrikgebäudes mit gruseligen Requisiten rechtzeitig zum 31. Oktober in eine schaurige Location zu verwandeln

Während der Party sollen dann gleich mehrere Maskenbildnerinnen vom Theater Ulm bereitstehen, um die Gäste mit Schminke und ekelhaften Klebewunden zu „verunstalten“. Schaurige Schnappschüsse können laut dem Sprecher in einer Fotobox festgehalten werden.

Und in Sachen Musik wird bei der Gruselparty im „Roxy“ offenbar auf Vielfalt gesetzt: „Von elektronischer Musik bis zu den Hits aus den 90er Jahren findet man in unseren Hallen alles“, so Reinholz.

Speisen mit Geistern

Ruhelose Geister, ominöse Engel des Todes und ein gewisser Puppenmacher ‐ derartige Kreaturen sollen den Gästen beim „Dinner des Horrors“ in der Ulmer Teutonia bereits am Samstag (28. Oktober) während eines opulenten Drei-Gänge-Menüs einen Schauer über den Rücken jagen.

Früher nannten wir die Spaghetti zum Beispiel Großmutters Krampfadern, aber das hat dann wohl manchem Gast den Appetit verdorben Teutonia-Chef Stefan Beilhardt

„Den Grusel gibt es zwischen den Gängen, wenn auf der Showbühne ein schauriges Stück dargeboten wird“, erklärt Teutonia-Chef Stefan Beilhardt. „Und natürlich wird die Teutonia auch entsprechend dekoriert.“

Nur: Auf „gruseliges Essen“ verzichten Beilhardt und sein Team diesmal, wie er erklärt. „Früher nannten wir die Spaghetti zum Beispiel Großmutters Krampfadern, aber das hat dann wohl manchem Gast den Appetit verdorben“, lacht der Chef. Dennoch dürften sich die Gäste auf ein besonderes Menü freuen. Verkleidung sei gern gesehen, aber kein Muss.

Welche Partys steigen an Halloween 2023 in Ulm?

„Die beste Gruselparty der Region“ im Roxy

Wo: Roxy, Schillerstraße 1/12

Roxy, Schillerstraße 1/12 Wann: 31. Oktober, 21 bis 3 Uhr

31. Oktober, 21 bis 3 Uhr Infos: roxy.ulm.de

roxy.ulm.de Specials: Make-up-Artists vom Theater Ulm

„Dinner des Horrors“ in der Teutonia

Wo: Teutonia, Friedrichsau 6

Teutonia, Friedrichsau 6 Wann: 28. Oktober, 19 bis 22 Uhr

28. Oktober, 19 bis 22 Uhr Infos: teutonia-ulm.com

teutonia-ulm.com Specials: Feuershow

„Horror Hausparty“ in der Teutonia

Wo: Teutonia, Friedrichsau 6

Teutonia, Friedrichsau 6 Wann: 31. Oktober, ab 22 Uhr

31. Oktober, ab 22 Uhr Infos: teutonia-ulm.com

teutonia-ulm.com Specials: Bier-Pong, Kostümwettbewerb, hausgemachte Kürbissuppe, Blood-Shots

„Trick or Treat“-Party im Cocomo

Wo: Cocomo, Hirschstraße 12

Cocomo, Hirschstraße 12 Wann: 31. Oktober, ab 20 Uhr

31. Oktober, ab 20 Uhr Infos: cocomo.one/ulm

„Halloween Invasion“ im Cocomo

Wo: Cocomo, Hirschstraße 12

Cocomo, Hirschstraße 12 Wann: 30. Oktober, ab 20 Uhr

30. Oktober, ab 20 Uhr Infos: cocomo.one/ulm

cocomo.one/ulm Specials: Deko im Conjuring-Stil, Special Effects, Acts und unheimliche Situationen

„Halloween meets Malle Vol. 7“ in der Ratiopharm-Arena

Wo: Ratiopharm-Arena Neu-Ulm

Ratiopharm-Arena Neu-Ulm Wann: 31. Oktober, ab 19 Uhr

31. Oktober, ab 19 Uhr Infos: halloween-meets-malle.de

„Halloween Party“ im Rockside

Wo: Rockside, Banzenmacherstraße 4

Rockside, Banzenmacherstraße 4 Wann: 31. Oktober, ab 20 Uhr

31. Oktober, ab 20 Uhr Infos: rockside.de

„Halloweeen“ in der Frau Berger

Wo: Frau Berger, Ehinger Straße 19

Frau Berger, Ehinger Straße 19 Wann : 31. Oktober, ab 22 Uhr

: 31. Oktober, ab 22 Uhr Infos: frauberger.de

Welche Halloween-Party in Ulm haben wir vergessen? Schreibt uns eure furchteinflößenden Veranstaltungstipps an [email protected].