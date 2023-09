Die Redakteure des Ulmer Reporterbüros haben ihre ganz eigenen Erinnerungen an die Musik– oder Hörspielkassette. Ob Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen oder Fünf Freunde — alle verbinden die Geschichten mit schönen Kindheitstagen. Zum Einschlafen, um Neues zu lernen oder als Inspiration, selbst kreativ zu werden.

Einschlafen mit Pippi Langstrumpf

Den Kassetten trauere ich keine Sekunde hinterher. Ich bin froh um Spotify. Musik auf Abruf, wo und wann und so viel ich möchte. Und vor allem: kein lästiges Zurückspulen und umdrehen, wie das bei Kassetten eben so üblich war.

Meine Erinnerungen an eine Kindheit mit Kassetten will ich jedoch nicht missen. Von meinem Vater gabs den ersten Walkman — der aber am liebsten in der Hängematte gehört werden wollte. Denn jegliche Erschütterung war Gift für ein störfreies Musikerlebnis.

Selina Ehrenfeld (Foto: SZ )

Trotzdem war ich damals total glücklich über meinen Walkman. Heute findet er jedoch schon lange keine Verwendung mehr und Kassetten liegen wenn überhaupt irgendwo auf dem Dachboden meiner Mutter. Apropos Mutter: Als Kind fiel es mir nicht immer leicht, einzuschlafen.

Eines Abends fragte ich meine Mutter, wie oft ich meine Lieblingskassette von Pippi Langstrumpf denn noch hören muss, bis endlich der nächste Tag anbricht. Die Antwort: Ich müsse jede Kassettenseite nur zweimal durchhören. Mama wusste es natürlich besser, am Ende schaffte ich es nicht einmal, eine Seite bis zu Ende anzuhören, so schnell schlief ich ein. (seli)

Fünf Freunde und der umgedrehte Kreis

Es gibt Dinge, da muss man sich entscheiden. Cola oder Pepsi? Kino oder Couch? Und natürlich: „Die drei Fragezeichen“ oder „TKKG“? Die beiden erfolgreichsten deutschen Hörspielreihen schafften es allerdings nie so richtig in meine Kassettensammlung, geschweige denn in mein Herz.

Ich war treuer Fan der „Fünf Freunde“ — und entschied mich damit für die unpopuläre dritte Option, sozusagen die Afri–Cola unter den Kassetten. Auf Flohmärkten hielt ich stets Ausschau nach vergilbten Tonträgern mit Abenteuern von Julian, Dick, Anne, George und Timmy dem Hund.

Dennis Bacher (Foto: asp )

„Fünf Freunde beim Wanderzirkus“, „Fünf Freunde auf der Felseninsel“, „Fünf Freunde und der Zauberer Wu“. Ich bekam nicht genug von den Geschichten der britischen Schriftstellerin Enid Blyton, die ich als Kind wegen ihres merkwürdigen Namens im Übrigen jahrelang für einen Mann hielt. Eines Tages griff ich dann selbst nach einem Mikrofon, kniete mich vor die Stereoanlage meiner Eltern und nahm meine ganz persönliche Folge auf.

„Fünf Freunde und der umgedrehte Kreis“ handelte von mysteriösen Schnitzereien, die von der Kinderbande (allesamt gesprochen von mir, inklusive des Hundes) an einer alten Eiche entdeckt wurden. Neben Kreuzen und Pfeilen stellten meine „Fünf Freunde“ an dem Baum dann eben auch den titelgebenden, umgedrehten Kreis fest. Erst nach der Aufnahme machte mich ein Erwachsener auf meinen Schnitzer aufmerksam. (dba)

Italienisch lernen mit Benjamin Blümchen

„Wann sind wir endlich da?“ — Auch, wenn die Urlaubszeit inzwischen vorbei ist, verbinde ich noch heute die lange Autofahrt an die italienische Adriaküste mit den Hörspielen auf Kassette. Weil die ständige Nachfrage nach der Ankunft meine Eltern irgendwann wohl nervte, versorgten sie uns Kinder nach und nach mit Walkman und immer neuen Hörspielkassetten. So richtig festgelegt habe ich mich nie, da folgte schonmal auf eine Bibi–Blocksberg–Folge eine Märchenstunde auf Kassette.

Philip Hertle (Foto: asp )

An eine Benjamin–Blümchen–Kassette erinnere ich mich noch ganz genau: Benjamin und sein Freund Otto durften nämlich — genau wie wir damals — eine Reise nach Italien unternehmen. Im Urlaubsland angekommen, wurden die beiden von ihrem italienischen Reiseleiter begrüßt. Und der war hörbar überrascht über den urlaubenden Elefanten.

Trotzdem gab er Benjamin und Otto gleich eine erste Italienisch–Lektion und erklärte ihnen, dass viele Worte im Italienischen mit dem Buchstaben O enden würden. Toll, dachte sich Otto, der anhand seines Namens also fast als Italiener durchgehen konnte. „Dann ist es ja ganz leicht, dieses Italienisch“, freute sich Benjamin Blümchen und posaunte stolz heraus: „Ich–o bin–o ein–o Elefant–o!“ Naja, wenn’s doch nur immer so einfach wäre... (phe)

Nostalgischer Blick auf kleine Schätze

Wenn ich heute meinem Sohnemann ein Hörspiel zeigen will, dann geht das mit wenigen Klicks: Spotify ist ständig verfügbar und hat alles, was junge und alte Hörbuchfans glücklich macht. Doch manchmal denke ich an meine eigene Kindheit zurück. Wie ich sehnsüchtig auf neue Kassetten wartete, weil ich nur ein oder zwei von der Bücherei ausleihen durften.

Wie ich sorgfältig vor langen Reisen ein kleines, grünes Kassettenköfferchen befüllte. Jede Kassette war eine Entscheidung. Wie wir abends im Auto ausnahmsweise das Licht einschalten durften, um zu schauen, mit welcher Seite das Hörspiel begann. Und wie ich meine Lieblingskassetten in der Hand hielt, wie kleine Schätze.

Andreas Spengler (Foto: SZ )

Die Kassette war soviel mehr als nur ein Medium. Sie war immer auch Teil der Geschichte, bunt bedruckt in den eckigen Plastikhüllen mit Coverbildern, die genau so viel Spannung erzeugten wie nötig. Die Kassetten begleiteten mich überallhin. Egal ob ich mit Fieber im Bett lag oder lange Autofahrten überstehen musste.

Wir gruselten uns mit den drei Fragezeichen im Gespensterschloss, lachten mit Benjamin Blümchen im Zirkus oder stiegen mit den fünf Freunden auf Leuchttürme und in Höhlen. Und heute? Was bleibt außer einem nostalgischen Blick? Vielleicht das Wissen, dass oben auf meinem Dachboden noch immer das kleine grüne Köfferchen steht. Und dass Manches heute nun mal einfacher und praktischer geht. Als Erinnerungsschatz aber habe ich alle Kassetten aufgehoben. Und darüber bin ich froh. (asp)