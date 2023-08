Unter dem Vorwand, sie massieren zu wollen, hat ein 71–jähriger ehemaliger Gastronom Aushilfskräfte mehrfach unsittlich berührt. Da die Aushilfskräfte ausschließlich minderjährige Mädchen waren und der Mann trotz Vorstrafe mit diesen Belästigungen weitergemacht hat, verurteilte das Schöffengericht Ulm den Angeklagten zu zwei Jahren Freiheitsstrafe. Die Verteidigung hat jedoch bereits Berufung eingereicht.

Sein Lokal befand sich in zentraler Lage. Per Aushang an der Ladentür hatte der Mann Aushilfskräfte gesucht — vorwiegend junge „Schülerinnen ab 13 Jahren“, wie Richter Oliver Chama bei der Gerichtsverhandlung aus den Akten vorliest. Draußen ist Hochsommer, im Gerichtssaal herrscht entsprechend tropisches Klima. Der Angeklagte lehnt in seinem Stuhl, trägt eine Sonnenbrille, laut eigener Aussage wegen einer „Entzündung am Auge“.

Brüste und Po berührt

15 Minuten dauert es, bis Staatsanwältin Nadine Schmelzer die Anklage verliest. 111 Fälle von sexueller Belästigung oder sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen werden dem 71–Jährigen vorgeworfen. An Brüsten und Po hat er die Minderjährigen angefasst, sein Geschlechtsteil von hinten an ein Mädchen gerieben, einer Betroffenen sogar in den Genitalbereich gefasst und penetriert.

Die fünf betroffenen Geschädigten, so liest es Nadine Schmelzer aus der Anklageschrift vor, sollen Ekel und Scham verspürt haben, überfordert gewesen und ihren Widerwillen über diese Handlungen geäußert haben. Auch verbal soll der Angeklagte mehrfach die Grenzen überschritten haben. Mal forderte er ein Mädchen auf, künftig im Minirock zur Arbeit zu erscheinen, mal nennt er eine Angestellte „Schatz“.

Angeklagter ist bereits vorbestraft

Besonders brisant: Der 71–Jährige musste sich schon einmal wegen derartiger Vorfälle verantworten. 2019 wurde er wegen sexueller Belästigung zu einer Geldstrafe verurteilt. Und: Seitdem durfte er eigentlich keine Jugendliche mehr beschäftigen. Doch die neuesten Vorwürfe gehen über das Jahr 2019 hinaus — als er also bereits hatte ahnen können, dass das Anfassen von jungen Mädchen sich nicht schickt.

Es ist doch etwas anderes, wenn man mal über eine rote Ampel läuft, als wenn man 111 Mal Kinder anfasst. Richter Oliver Chama

Sämtliche Punkte gibt der Angeklagte bei der Verhandlung zu. „Wenn ich einen Fehler gemacht habe, tut es mir leid“, sagt er. Dass er Jugendliche seit 2019 nicht mehr beschäftigen durfte, das habe er jedoch nicht gewusst. Auch sein Verteidiger beantragt beim Gericht, den Verstoß gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz, das sein Mandant dadurch begangen hatte, aus dem Verfahren auszuklammern. „Ich habe ihn falsch beraten, denn ich wusste davon gar nichts“, so der Verteidiger.

Vergleich mit 95–Jähriger, die grabscht

Zu den weiteren Vorwürfen sagt er: „Ihm war das nicht bewusst, was er da tat. Das ist wie wenn man über eine rote Ampel geht.“ Erst folgender Vergleich eines Psychologen, den er wegen der Vorfälle aufgesucht hatte, habe ihm die Augen geöffnet: „Wenn eine 95–Jährige an dir rumfummelt, findest du das sicher auch nicht toll“, gibt der Verteidiger den Wortlaut des Psychologen wieder.

„Es ist doch etwas anderes, wenn man mal über eine rote Ampel läuft, als wenn man 111 Mal Kinder anfasst“, erwidert Richter Chama, der vermutet, dass die 111 bekannt gewordenen Fälle „nur die Spitze des Eisbergs“ seien. Doch der Angeklagte beteuert: Das alles liege in der Vergangenheit. Er habe jetzt verstanden, dass das nicht richtig war. „So etwas wird sicher nie wieder passieren“, sagt der 71–Jährige. Sein Gewerbe habe er ohnehin aufgegeben.

Wirklich reumütig wirkt der Angeklagte nicht. Immer wieder muss er grinsen, verhaspelt sich in Erklärungen. Es seien ja schließlich keine Fremden gewesen, die Mädchen hätten Schmerzen an der Schulter gehabt. Von seinem Verteidiger wird er dabei aber rasch unterbrochen.

Richter liest Opferberichte vor

Dadurch, dass der Angeklagte an diesem Tag ein Geständnis ablegt, wurde den Betroffenen erspart, vor Gericht auszusagen. Es werden deshalb Opferberichte vorgelesen. Eines der Mädchen berichtet von psychischen Folgen, die die Taten hinterlassen hätten. Sie mache sich selbst Vorwürfe, warum sie die Berührungen zugelassen habe, innerlich habe sich seither „etwas verändert“, liest Richter Chama aus dem Bericht vor. Männer mit ähnlichem Aussehen wie das des 71–Jährigen, heißt es weiter, würden in ihr auch heute noch etwas auslösen.

Ein anderes Mädchen berichtet, dass ihr die abfälligen Bemerkungen des Angeklagten noch heute in den Sinn kämen, wenn sie beim Shoppen kurze Kleidung sieht. Berührungen von anderen Menschen machten sie heute nervöser, sie setze schneller Grenzen.

„Die Mädchen waren in unterschiedlicher Verfassung. Eine ist sofort in Tränen ausgebrochen, als wir sie dazu befragt hatten. Andere reagierten nicht so emotional“, sagt der ehemalige Polizeibeamte aus, der damals den Fall bearbeitet hatte. Ein Opfer habe sogar weiterhin Kontakt zu dem Angeklagten, habe die Berührungen „nicht so schlimm“ gefunden.

Mädchen schildern Verhältnis unterschiedlich

Die meisten Mädchen hätten mit Blick auf eine Verurteilung sogar „Mitleid mit ihm“ gehabt. Der Polizist erklärt sich das vor allem durch das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Mädchen und Angeklagtem. „Er hat die Mädchen väterlich — oder großväterlich — eingelullt. Das Verhältnis schien trotz allem ja gut gewesen zu sein“, so der 61–Jährige. Doch er betont auch: „Viele der Betroffenen haben sich als naiv bezeichnet und gesagt, dass sie das heute nicht mehr dulden würden.“

Auf die Frage, warum die Mädchen wohl weiterhin zur Arbeit gekommen waren, antwortet der ehemalige Polizist: „Vielleicht, weil sie dann daheim in Erklärungsnot gekommen wären.“

Sie haben mit Ihren Aussagen klargemacht: So wirklich checken tun Sie es nicht, dass Sie etwas falsch gemacht haben. Da sagt man lieber nichts als so einen Stuss. Richter Oliver Chama

Während die Staatsanwaltschaft wegen genau diesem ausgenutzten Abhängigkeitsverhältnisses und den andauernden Belästigungen trotz der Vorstrafe zwei Jahre auf Bewährung mit diversen Auflagen fordert, plädiert der Verteidiger auf ein Jahr auf Bewährung. „Er hat es nicht wahrhaben wollen, was er da tat. Und das hat sich Gott sei Dank nicht gesteigert,“, versucht der Verteidiger sich in Erklärungen für die mildere Strafe.

Zwei Jahre Freiheitsstrafe

Doch das Schöffengericht geht bei seinem Urteil am Ende sogar noch über die von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafe hinaus — und verurteilt den ehemaligen Gastronomen zu zwei Jahren Freiheitsstrafe.

„Für Sie spricht, dass Sie ein Geständnis abgelegt und dadurch den Mädchen die Aussage erspart haben. Das Geständnis jedoch ist so eine Sache“, erläutert der Richter das Urteil und erläutert: „Sie haben mit Ihren Aussagen klargemacht: So wirklich checken tun Sie es nicht, dass Sie etwas falsch gemacht haben. Da sagt man lieber nichts als so einen Stuss“, wird Oliver Chama deutlich.

Die bloße Hoffnung darüber, dass solche Vorfälle künftig nicht mehr passieren, reiche nicht. „Sie waren ja bereits vorbestraft und haben trotzdem weitergemacht als wäre nichts gewesen. So richtig beeindrucken kann man Sie mit einer Geldstrafe also nicht.“ Das Schöffengericht sei deshalb zu dem Schluss gekommen, dass auch eine Bewährung nicht reichen wird.

Der Verteidiger des ehemaligen Gastronomen hat bereits wenige Tage nach Urteilsverkündung Berufung eingelegt. Das Strafverfahren wird damit an die nächsthöhere Instanz, in diesem Fall das Landgericht Ulm, gebracht. Das Urteil des Schöffengerichts könnte dann geändert oder gar ganz aufgehoben werden. Mit einer Verhandlung am Landgericht ist jedoch erst in ein paar Monaten zu rechnen.