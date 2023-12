Weihnachtliche Bescherung in der Klinik

Die Weihnachtszeit ist für die Patienten der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Ulm (UKU) oft besonders schwierig. Etwas Weihnachtsstimmung bescherte ihnen auch in diesem Jahr der „Charity-Baum“. Anfang Dezember wurde der besondere Geschenkebaum in der Galeria Kaufhof-Filiale in Ulm aufgestellt. Insgesamt rund 100 Geschenke wurden nun von den Mitarbeitern der Klinik entgegengenommen und anschließend auf den Stationen an die Patienten verteilt. Dies teilt das Universitätsklinikum mit.

Seit 2016 erfüllt der Charity-Baum die Weihnachtswünsche der Patienten an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am UKU. Im Vorfeld hatten die Kinder und Jugendliche ihre Wünsche auf Zetteln notiert, die seit Beginn der Adventszeit bei Galeria Kaufhof in Ulm vom Charity-Baum baumelten. Kunden konnten sich einen Wunschzettel vom Baum nehmen und den Betrag darauf an der Kasse zahlen, wo die Geschenke hinterlegt waren.

Die Mitarbeiter der Filiale hatten die Geschenke in den vergangenen Wochen verpackt, vor den Feiertagen wurden die Päckchen übergeben. Nach Corona-Pandemie, Grippe-Welle und RS-Virus fand die Übergabe diesmal wieder in der Klinik statt. „Wir freuen uns sehr, dass Galeria Kaufhof mit der Aktion auch in diesem Jahr unsere Patientinnen und Patienten so reichlich beschenkt“, sagt Julitta Hohl, Stationsleitung der KK1, NFA und HSA an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Die vielen Geschenke - darunter Bluetooth-Kopfhörer, Spielzeug oder Süßigkeiten - wurden zuerst unter dem Weihnachtsbaum im Foyer der Klinik gesammelt, bevor sie auf den Stationen verteilt werden. „Die Kinder warten schon auf ihr Päckchen, einige haben bereits aufgeregt gefragt, wann sie ihr Geschenk bekommen“, so Julitta Hohl.

Die persönliche Übergabe der Geschenke in der Klinik war Markus Pinzner, Geschäftsführer der Galeria Kaufhof-Filiale in Ulm, ein großes Anliegen: „Den Besuch an der Kinderklinik kurz vor Weihnachten wollte ich mir nicht entgehen lassen. Umso mehr freut es mich, dass die Aktion in diesem Jahr so gut in der Filiale angekommen ist“, so Pinzner. „Unsere Kundinnen und Kunden waren auch diesmal wieder spendabel und haben viele Wünsche erfüllt. Ohne sie wäre die Aktion nicht möglich.“